Neue Studie: Vogelgesang gegen Ängste und Depressionen

Mentale Gesundheit Vogelgesang macht mutig und froh: Das Gezwitscher vertreibt negative Gedanken Vogelgesang kann zur Prävention von Ängsten und Depressionen eingesetzt werden. Und die Patienten müssen dabei nicht einmal das Haus verlassen, wie eine neue Studie zeigt. Jörg Zittlau 19.12.2022, 05.00 Uhr

Vogelstimmen dämpfen bei gesunden Menschen Ängste und Paranoia. Daniel Kuehler

«Es war die Nachtigall und nicht die Lerche.» So sagte es einst Shakespeares Julia aus Angst, dass Romeo sie verlassen würde. Vielleicht hätte sie sich einfach nur zurücklehnen und dem Gezwitscher zuhören sollen. Denn laut einer aktuellen Studie hilft das gegen Ängste und sogar Paranoia.

Ein Forscherteam um Emil Stobbe vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung liess knapp 300 gesunde Probanden sechs Minuten entweder Vogelgesang oder aber Verkehrslärm hören, wobei dabei auch noch nach Vielfalt differenziert wurde, ob also nur wenige oder mehrere Autos und Vögel erklangen. Vorher und danach wurde per Fragebogen erfasst, inwieweit die Studienteilnehmer zu Depressionen, Ängsten und Paranoia tendierten.

Es zeigte sich: Beim Verkehrslärm gingen die Depressionswerte deutlich nach oben, und zwar umso mehr, je vielfältiger die Geräusche waren. Beim vielfältigen Vogelgezwitscher war es hingegen umgekehrt: Der Depressionsskore ging nach unten. Die weniger vielfältigen Vogelstimmen erzeugten allerdings kaum einen Effekt. Wer sich also vor Depressionen schützen will, sollte besser in den Wald gehen, statt sich einen Singvogel für zu Hause anzuschaffen.

Gezwitscher vom Smartphone

Im Hinblick auf Ängste und Paranoia reicht jedoch auch Letzteres. Denn hier sorgen Vogelstimmen für eine deutliche Dämpfung, unabhängig von ihrer Vielfalt. Wobei Stobbe betont, dass seine Studie diesen Effekt nicht für bereits psychisch kranke, sondern nur gesunde Menschen bestätigen konnte. Doch jeder trage ja bestimmte psychische Dispositionen in sich, so der Psychologe und Neurowissenschaftler. «Auch Gesunde können Angstgedanken und zeitweise paranoide Wahrnehmungen haben.»

Vogelgesang könnte als zur Prävention von Ängsten und Depressionen eingesetzt werden. Und die Patienten müssen dabei nicht einmal – was ihnen ja oft schwerfällt – das Haus verlassen, denn offenbar reicht es, wenn sie dem Gezwitscher von einem Tonträger lauschen, beispielsweise mit Kopfhörer vom Smartphone.

Als Ursache für seinen angstlösenden Effekt vermuten die Forscher, dass wir den Vogelgesang unterschwellig mit einer intakten natürlichen Umgebung in Verbindung bringen. Sie gilt gemäss der Stressbewältigungstheorie schon länger als probates Mittel, um Erregungszustände und negative Gedanken abzubauen. Nach dem Muster: Wenn wir gestresst sind, hilft es uns, wenn wir in einer Natur eingebettet sind, die genau das Gegenteil vermittelt: nämlich Ruhe.

Klüger allerdings wird man dadurch nicht. Die Forscher untersuchten auch, ob sich die kognitiven Fähigkeiten ihrer Probanden durch die sechsminütigen Zwitschersessions verbesserten. Da blieb alles wie vorher. Nichtsdestoweniger könnte Vogelgesang im Vorfeld einer Prüfung durchaus hilfreich sein. Denn darin scheitern die meisten nicht wegen ihrer Wissenslücken, sondern wegen ihrer Prüfungsangst.