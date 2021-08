Mentale Gesundheit in Pandemie: Psyche junger Frauen angeschlagen

Sie glauben, Sie können eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das müssen Sie auch nicht. Lassen Sie sich helfen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Hilfe für Menschen in der Landwirtschaft gibt es hier