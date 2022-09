Meisterin der Rollen Filmstar Elizabeth: Wie die Queen zur Popikone wurde Die Queen stand als historische Figur nicht nur häufig im Zentrum von Filmen und Serien. Sie trat auch selbst in Clips auf, mit einem Geheimagenten und einem Kuschelbären. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Zum 70. Thronjubiläum traf die Queen den Paddington Bear zur Teestunde. Bild: BBC

In den langen Stunden ihrer Krönungszeremonie ist Elizabeth II der grösste Fernsehstar auf Erden. Geschätzt etwa dreihundert Millionen Menschen weltweit sehen an diesem 2. Juni 1953 an den Bildschirmen zu, wie die Siebenundzwanzigjährige durch den Erzbischof von Canterbury die Krone empfängt. Der – von der Queen gegen den Willen von Winston Churchill übertragene – Anlass wird das erste globale Massenevent im TV, ein Vorläufer der Mondlandung 16 Jahre später.

Die Geschichte von Elizabeths Herrschaft ist zugleich eine Geschichte filmischer Entwicklung: von der klassischen Studioproduktion zum digital gedrehten Blockbuster. Von der Verbreitung klobiger Fernsehgeräte in den Haushalten zum Streaming auf dem Smartphone in den Händen. Im Sommer 1953 empfahl Marilyn Monroe dem Kinopublikum: «Gentleman Prefer Blondes» («Blondinen bevorzugt»). Im Herbst 2022 handelt der Spielfilm «Blonde» auf Netflix von der legendenumwobenen Schauspielerin selbst.

Auch die Queen wurde im Laufe der Jahre zu einer popkulturellen Figur und Projektionsfläche, die immer wieder in Filmen und Serien porträtiert, dokumentiert und persifliert wurde. Politisch ebenso wie privat. Manchmal genügte für den Wiedererkennungseffekt beim Publikum nur eine Andeutung wie die markante Silhouette des königlichen Kopfes mit Diamantkrönchen. Der gesammelte Schmuck dürfte übrigens zu denjenigen Objekten in der Filmgeschichte zählen, für den am meisten fiktive Diebstahlversuche unternommen wurden.

Queen Elizabeth II und ihr Mann Philip, der Duke of Edinburgh, am 2. Juni 1953, dem Krönungstag. Bild: Getty

Das britische Königshaus ist das aufmerksamkeitsträchtigste in Europa. Nicht zuletzt wegen des Einflussbereichs, den das verlorene britische Empire noch immer hat, in vielen Köpfen ebenso wie bei diversen symbolischen Ritualen in den Ländern des Commonwealth. Während das neureiche Monaco die krasseren Schlagzeilen produziert und die Royals in den nordischen Ländern eine recht bürgerliche Bodenständigkeit pflegen, halten bei den Windsors Skandal und Würde eine bemerkenswerte Balance. Diese eignet sich bestens für filmische Dramen über Machtfragen – und was es überhaupt bedeutet, Monarchin zu sein.

Über das Leben und Wirken von Elizabeth existieren unzählige Dokumentationen; die erste erscheint bereits 1953 anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten. Umfangreich fallen auch die fiktionalen Versuche aus, einer Jahrhundertfigur näherzukommen, über deren Seelenleben abseits von Klatsch wenig wirklich gesichert ist.

Die aktuellste und bislang ambitionierteste davon ist die Netflix-Serie «The Crown». Sie lebt neben einer spannungsvollen Inszenierung von den sorgfältig besetzten Darstellerinnen, die den Mitgliedern der königlichen Familie im Lauf der Jahre ihr Gesicht geben (darunter als Queen: Claire Foy, Olivia Colman und Imelda Staunton). Jede der bisher vier Staffeln deckt ein Jahrzehnt ab, im November erscheint die fünfte Staffel.

Die Jugendjahre von Elizabeth wurden in zwei prominenten Filmen behandelt: In «The Kings Speech» sehen wir sie als kleines Mädchen, das ihrem Vater König George VI. beisteht, der gegen sein Stottern bei öffentlichen Reden ankämpft. Laut dem Drehbuchautor fand die Queen die Darstellung ihres Vaters «bewegend». Etwas älter ist Elizabeth, als sie sich für die Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs im gleichnamigen Film auf eine «A Royal Night Out» durch London begibt. Unterhaltsam, aber in dieser Darstellung ein Gedankenspiel.

Einer der zentralen Wendepunkte in der öffentlichen Wahrnehmung der Königin war der Unfalltod von Prinzessin Diana Ende August 1997. Das tagelange stoische Verweigern einer öffentlichen Trauer für die «Königin der Herzen» brachte der Queen den Ruf ein, kaltherzig zu sein und entfremdete sie zu dieser Zeit von den Briten. Stephen Frears Drama «The Queen», für den Hauptdarstellerin Helen Mirren mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, fängt die ganze Ambivalenz dieser Situation ein.

Der Film zeigt eine Königin im Zentrum eines inneren Gewissensturms, der um die Frage wirbelt, welche Art von Emotionalität eine Queen öffentlich zeigen sollte – und wie es an der Schwelle zum 21. Jahrhundert grundsätzlich um das Verhältnis zwischen Monarchie und Volk bestellt ist. Die Filme über Diana sind ohnehin Legion; erst letztes Jahr thematisierte Pablo Larraín in «Spencer» das schwierige Verhältnis zwischen den Windsors und Lady Di, die das starre, unerbittliche Hofprotokoll als gefängnisartigen Albtraum wahrnahm.

Der persönliche Filmgeschmack der Königin ist nicht detailliert überliefert, eine Cineastin war Elizabeth wohl nicht. Pflichtprogramm waren wichtige Filmpremieren, bei denen den Royals der rote Teppich ausgelegt wurde. Wie der britische Schauspieler Brian Blessed in einem Interview behauptet, sei «Flash Gordon» der Lieblingsfilm der Queen gewesen, den sie regelmässig an Weihnachten mit den Enkelkindern angesehen haben soll. Blessed spielt in dem dezent trashigen Science-Fiction-Märchen von 1980 den Prinzen Vultan.

Eine schöne Anekdote liefert der Filmkomponist Angelo Badalamenti: So soll die Queen einmal ein Privatkonzert von Paul McCartney verpasst haben, das der frühere Beatle anlässlich ihres Geburtstages geben wollte. Als Begründung sagte sie bedauernd, dass sie jetzt «Twin Peaks» schauen müsse. Die surreale Mystery-Serie von David Lynch war Anfang der 90er-Jahre ein bahnbrechendes TV-Ereignis.

Ihre Majestät war zwar im realen Leben weitgehend unantastbar; auch das Kino hat ihr mehr Denkmäler gesetzt als grundsätzlich an selbigen zu rütteln. Doch in manchen Momenten konnte man fast Mitleid mit der Queen haben, musste sie aufgrund ihrer Prominenz in Komödien doch so manchen Schlag einstecken. Der Animationsfilm «The Queen’s Corgi» bot diesbezüglich 2019 ein vergleichsweise harmloses Vergnügen.

Lange zuvor hatten zwei Meister im Slapstick-Fach den Frontalangriff auf den königlichen Körper gewagt – und auf die Lachmuskeln des Publikums. In «The Naked Gun» («Die nackte Kanone») von 1988 rutscht Leslie Nielsen als vertrottelter Polizist Frank Drebin mit Elizabeth II unter sich über die gesamte Länge eines Banketttischs, in der Hoffnung, bei ihrem Staatsbesuch in Amerika ein Attentat zu verhindern.

Leslie Nielsen lässt in «The Naked» Gun beim Staatsbesuch der Queen keine Peinlichkeit aus. Bild: Imago

Und auch das britische Knautschgesicht Rowan Atkinson durfte als Mister Bean einem nicht explizit genannten Mitglied der königlichen Familie (damit kann die Queen ebenso gut gemeint sein wie die Queen Mum), den versehentlichen Knock-out verpassen. Zuvor hatte er in der Warteschlange der Angestellten, die die Königin zur Kinopremiere begrüssen, bereits seine Kämpfe mit vermeintlichem Mundgeruch, einem fehlenden Einstecktuch und seiner Hose ausgetragen.

Die Queen und James Bond hingegen: Das war eine Herzensbeziehung. Kein Wunder, war der Geheimagent schliesslich seinem Land und seiner Krone verpflichtet und stets treu ergeben. Alle bisherigen sechs Darsteller fielen in die Ära ihrer Königinnenherschaft, zwei von ihnen, Sean Connery und Roger Moore, erhielten von ihr den Ritterschlag. Die Königin war vor allem ein Fan der früheren Filme, als diese, laut einem Biografen, «noch nicht so laut» waren.

Mit Daniel Craig trat sie gemeinsam für Danny Boyles Kurzfilm zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London auf. Craig sucht sie darin im Buckingham Palace auf, bahnt sich seinen Weg durch die Corgis und eskortiert sie zu einem Helikopter. Aus diesem springt die Queen (in Wirklichkeit war es ein Stuntdouble) über dem Stadion ab. Die Königin schaffte es angeblich, die Dreharbeiten selbst vor ihrer Familie, dem Premierminister David Cameron und seinem Kabinett geheim zu halten. Dies war der erste von zwei gefilmten Sketchen, in dem sie persönlich auftrat.

Denn auch mit einem anderen Bond war die Queen über einen kleinen Auftritt verbunden: Michael Bond, dem Schöpfer von Paddington Bear. In dem Clip aus dem Februar 2022, zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung, ist die Kuschelkreation zum royalen Tee geladen, stellt sich dabei etwas ungeschickt an und bietet seiner Gastgeberin ein Marmeladensandwich aus seinem roten Hut an. Doch diese hat selbst vorgesorgt und enthüllt, dass die königliche Handtasche für Notfälle ebenfalls ein solches Versorgungsbrötchen enthält.

Zusammen mit dem 007-Clip zeigt die Teestunde mit dem Bären auch eine selbstironische Seite der älteren Queen, die sich einem sensationalistischen Medienandrang oft genug verweigert hatte. Nachdem der Tod von Elizabeth II am 8. September bekannt gegeben wurde, bedankte sich Paddington Bear noch einmal auf seinem Twitter-Account: «Thank you Ma’am, for everything». Seine Worte gingen um die Welt.

