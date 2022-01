Medizin Wieso hilft das Medikament nicht? Kind oder Mutter retten? Drei beeindruckende Patientenfälle aus Schweizer Spitälern Krankheiten, die Ärztinnen und Ärzte aufs Äusserste fordern, gibt es nicht nur im TV bei Dr. House und Co. Drei reale Fälle mit gutem Ende. Simon Maurer Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Manchmal eilt es: drei medizinische Krimis, die gut ausgingen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone (Zürich, 26. Juli 2021)

Oft sehen Fälle zuerst harmlos aus, entwickeln sich aber ganz anders und stellen Ärztinnen und Pflegefachmänner vor Rätsel – in Sekundenschnelle müssen sie dann entscheiden, was zu tun ist. Und manchmal müssen sie auch ein Risiko eingehen, bei dem unklar ist, ob die Patienten überleben. Drei Berichte aus Schweizer Spitälern.

Seltenes Bakterium doch noch aufgespürt

Adrian Egli

Mikrobiologe Universitätsspital Basel Bild: zvg

Als sich die junge Patientin mit Fieber und Bauchschmerzen im Universitätsspital Basel meldet, weiss noch niemand, welcher Mikroorganismus sie so schwer krank macht. Ihr Zustand hat sich in den letzten Stunden dramatisch verschlechtert, im zuweisenden Regionalspital wurde eine beginnende bakterielle Sepsis vermutet. Also eine Blutvergiftung. Doch in den zur Bakterienerkennung gebrauchten Petrischalen wächst nichts.

Die Sepsis wird immer schlimmer, sodass die Frau auf eine Intensivstation muss. Das Team um den Mikrobiologen Adrian Egli gibt nicht auf und sucht fieberhaft nach dem Krankheitserreger. Da kommt ein ungewöhnlicher Verdacht auf: Könnte die Sepsis möglicherweise mit einem winzigen Hundebiss am Mittelfinger zusammenhängen? «Fälle von schwerwiegenden Infektionen nach Hundebissen sind sehr selten, aber durchaus möglich», erklärt Adrian Egli.

Jetzt wird das Labor erfinderisch und versucht, die Bakterien auf besonders reichhaltigen Nährböden, sogenanntem Schokoladen-Agar, mit wenig Sauerstoff zu züchten. «Einige Bakterien vertragen nur wenig oder keinen Sauerstoff, darum müssen die Agarplatten unter speziellen Bedingungen bebrütet werden», sagt Egli.

Da gelingt endlich das Wachstum des Erregers und eine genaue Identifikation: Beim aggressiven Keim handelt sich um «Capnocytophaga canimorsus», ein stäbchenförmiges Bakterium, welches den Mund von Hunden und Katzen besiedelt, diese aber nicht krank macht.

Weltweit sind nur ein paar hundert Fälle von Übertragungen auf den Menschen durch eine Bisswunde bekannt. Weil es so selten ist, wird häufig nicht an dieses Bakterium gedacht. «Besonders bei Personen mit geschädigter oder ohne Milz kann sich das Bakterium schnell im Körper ausbreiten. Die unerkannten Fälle enden dann leider oft tödlich», führt Mikrobiologe Egli aus. Dank der Identifikation konnte die Therapie der Patientin aber optimiert werden und sie überlebte die Sepsis.

Für das Personal wurden Sekunden zu Minuten

Melihate Hetemi

Leiterin Pflege Notfall Dornach Bild: zvg

Sonntagmittag: P.Z. ist mit seiner Freundin im Restaurant beim Mittagessen. Nach den ersten Bissen machen sich allergische Reaktionen bemerkbar: Er spürt ein Kratzen im Hals, seine Haut wird rot und das Atmen fällt ihm schwer.

Z. weiss, dass er auf Sesam allergisch reagiert, doch ausgerechnet heute hat er seine ­Allergie-Notfallspritze nicht dabei. Er ist sich zuerst nicht sicher, ob er gleich den Notfall anrufen soll. Als aber auch sein Herz zu rasen beginnt, brechen die beiden den Lunch ab, und seine Freundin fährt ihn in die nächstgelegene Notaufnahme.

Die Fahrt dauert lange, und als die beiden im Spital Dornach ankommen, ist es für Z. fast schon zu spät. Er bekommt fast keine Luft mehr. «Wir haben sofort eine Therapie mit Adrenalin intramuskulär, Cortison und Antihistaminikum begonnen», erinnert sich Melihate Hetemi, stellvertretende Leiterin Pflege der Notfallstation.

Doch Z. reagiert nicht darauf. Anschliessend wird zusätzlich inhalatives Adrenalin angewandt, doch auch dieses zeigt zunächst keine Wirkung. Es ist einer dieser Momente, wo auch für Pflege und Ärzte Sekunden zu Minuten werden, weil der Körper des Patienten nicht wie gewünscht auf das Medikament reagiert.

«Zu diesem Zeitpunkt war die Lage kritisch und unklar, ob der Patient es schaffen wird», erklärt Melihate Hetemi und führt aus: «Er tat mir wahnsinnig leid, und ich hoffte sehr, dass er doch noch auf das Medikament reagiert.» Nach Momenten des Bangens beginnt sich die Atemnot von Z. endlich zu verbessern, und er kann bald wieder normal atmen. Wieso die Therapie erst so spät wirkte, können die Ärztinnen und Ärzte nicht erklären. Die Nacht verbringt Z. zur Kontrolle im Spital, ehe er ohne bleibende Schäden nach Hause fahren kann.

Zwei Leben auf einmal gerettet

Leila Sultan

Oberärztin Klinik für Geburtshilfe UZH Bild: zvg

In der Schweiz wartete man ­l­änger als andernorts, bis die ­Covid-Impfung auch für Schwangere empfohlen wurde. Das hatte auf den Geburtshil­fe-­Abteilungen Konsequenzen. Ungeimpfte Schwangere steckten sich mit dem Coronavirus an und mussten im schlimmsten Fall hospitalisiert werden. Eine der Betroffenen war A.M., die wegen Fiebers und Atemproblemen auf die Intensivstation des Unispitals Zürichs verlegt wurde.

«Die Patientin war bereits in der 30. Woche schwanger, doch wegen ihrer immer schlechter werdenden Lungenfunktion musste sie an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden», erklärt Leila Sultan-Beyer, Oberärztin an der Klinik für Geburtshilfe. Zu Anfang der Pandemie holte man in diesem Schwangerschaftsalter die Kinder in solchen Fällen meist rasch per Kaiserschnitt auf die Welt, und nahm eine Frühgeburt in Kauf, um das Leben der Mutter zu schützen.

Das Team der Klinik für Geburtshilfe versuchte im Fall der schwangeren A.M., das Kind so lange wie möglich im Bauch wachsen zu lassen. Eine Woche später kam jedoch auch das Kind an seine Grenzen, die Sauerstoffsättigung sank, sodass den Ärzten keine Wahl mehr blieb. Sie mussten das Kind doch per Kaiserschnitt holen und das, obwohl die Mutter wegen der Herz-Lungen-Maschine Blutverdünner erhielt – eine unglaubliche heikle Operation.

A.M. hat Glück: Der Eingriff gelingt. Und zehn Tage später hat sich die junge Mutter so erholt, dass sie extubiert werden und die Intensivstation verlassen kann. Mutter und Kind hatten den Kampf gegen das Coronavirus gewonnen, zwei neue Leben begannen.

Hinweis: Patienten alle anonymisiert

