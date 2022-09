Medizin Suchtgefahr Nasenspray: Er ist seit über 20 Jahren Otrivin-abhängig und erzählt, wie er deshalb sogar kriminell wurde Swissmedic beschlagnahmt vermehrt illegal importierte Schnupfensprays. Ein Fall davon ist jener von Thomas Ammeter. Wurde er ungerecht behandelt? Andreas Maurer Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Ammeter und sein Suchtmittel: Otrivin. Stefan Kaiser

Seine Sucht ist ihm nicht anzusehen. Thomas Ammeter ist 51 Jahre alt und arbeitet als Finanzberater bei einer grossen Schweizer Versicherung. In seiner Anzugshose oder in seiner Büroschublade hat er immer ein Fläschchen dabei: Otrivin.

Das ist ein abschwellender Nasenspray mit dem Wirkstoff Xylometazolin, der auch im Konkurrenzprodukt Triofan enthalten ist. Diese Schnupfenmittel sind die am drittmeisten verkauften rezeptfreien Medikamente der Schweiz. In jeder Apotheke und jeder Drogerie sind sie prominent platziert. Gefragt sind sie vor allem während Grippewellen. Ist die Nase verstopft, hilft ein Sprühstoss in jedes Loch und schon funktioniert die Atmung wieder besser.

Das Medikament lässt die Nasenschleimhäute abschwellen. Es darf jedoch nicht länger als eine Woche angewendet werden, sonst gewöhnen sich die Schleimhäute an den Effekt und schwellen ohne Behandlung stets an. Dann entsteht ein künstlicher Schnupfen, der vermeintlich nach immer weiteren Sprühstössen verlangt.

Wie er süchtig wurde und nicht aussteigen konnte

Ammeter ist schon so lange süchtig danach, dass er sich gar nicht mehr genau an den Anfang seiner Abhängigkeit erinnern kann. Sie begann irgendwann vor über 20 Jahren mit einem Schnupfen. Otrivin half sofort. Dann kam der nächste Schnupfen und er griff wieder zum Spray und setzte ihn zu spät ab. Er war ständig verschnupft. Nur mit Nasenspray konnte er frei atmen. Sonst gehe seine Nase so stark zu, dass er nur noch durch den Mund atmen könne.

Wie man süchtig wird und wie man wieder aussteigen kann. TeleZüri

Ammeter hat alle Therapien versucht. Zuerst liess er sich Polypen entfernen, das sind Wucherungen der Nasenschleimhaut. Dann wurde er operiert: Er liess sich die Nasenscheidewand gerade machen und die Nasenmuscheln zurückschneiden. Das half ein Jahr lang, doch dann war seine Nase wieder komplett zu. Er versuchte es mit Cortisonsprays, die als Ausstiegsmethode empfohlen werden. Das half nur ein bisschen. Er versuchte es mit Salzwasser. Damit wird Otrivin oder Triofan verdünnt, um die Konzentration für den Ausstieg schrittweise zu reduzieren. Das half gar nichts.

Psychische Ursache: Ist er ein eingebildeter Kranker?

Ein Arzt vermutete eine psychische Ursache. Ammeter sei ein eingebildeter Kranker. Er habe übersteigerte Erwartungen an seine Nase und sehne sich nach einem Zustand, den es natürlicherweise gar nicht gebe. Es sei normal, dass eine Nase nicht ganz frei sei, meinte der Doktor. Ammeter solle sich einfach daran gewöhnen.

Sie enthalten alle Xylometazolin: Otrivin, Triofan und Neo Spirig. Stefan Kaiser

Diese Erklärung akzeptiert Ammeter nicht: «Ist es wirklich normal, dass eine Nase nicht ganz frei ist? Ist Ihre Nase jetzt völlig frei?» Wir nicken. «Eben, das will ich auch: einfach frei ein- und ausatmen können.» Mit dem Nasenspray gehe das wunderbar. Einer reicht ihm für etwa zwei Tage.

In Deutschland sind die gleichen Sprays dreimal günstiger

Ammeter kann mit seiner Sucht relativ gut leben. Er hat keine Nebenwirkungen wie Nasenbluten oder Verkrustungen. Das Problem sind für ihn die Kosten. Zehn Milliliter Otrivin oder Triofan kosten in der Schweiz 13 Franken. Pro Jahr fallen also 2400 Franken an.

Doch es ginge auch viel günstiger. In Deutschland ist das praktisch identische Produkt unter dem Namen Otriven auf dem Markt – für nur 2.50 Euro. Damit könnte er also fast 2000 Franken pro Jahr sparen.

Ammeter hat sich über eine deutsche Versandapotheke mehrfach grössere Mengen Otriven bestellt. Doch das Bundesamt für Zoll und Grenzschutz hat vier an ihn adressierte Pakete mit insgesamt 155 Schnupfensprays abgefangen und dem Heilmittelinstitut Swissmedic gemeldet.

Otrivin und Otriven: Finde den Unterschied

Otriven unterscheidet sich von Otrivin praktisch nicht. Beide stammen aus der Küche des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline. Das Produkt für den deutschen Markt enthält ein paar zusätzliche Stoffe, die für den Konsum aber nicht entscheidend sind.

Entscheidend ist ein rechtlicher Unterschied: Otriven ist in der Schweiz nicht zugelassen. Die Gesetzeslage ist strikt: Von Medikamenten, die von Swissmedic nicht gelistet sind, darf höchstens eine Monatsration importiert werden. Das wäre also ein einziges Sprayfläschchen. Dann lohnt sich der Import wegen der Versandkosten jedoch nicht mehr.

Noch vor wenigen Jahren waren illegal importierte Schnupfensprays kein Thema bei Swissmedic. Die ersten Sendungen beschlagnahmte die Behörde vor drei Jahren. Seither steigen die Zahlen steil an. Ein Grund dafür ist der Ausbau von Online-Apotheken in Deutschland. Dort sind die Sprays frei erhältlich, während in der Schweiz eine kurze Beratung in der Apotheke oder Drogerie vorgeschrieben ist.

Swissmedic ist Ermittlerin, Anklägerin und Richterin

Für die ersten zwei Sendungen stellte Swissmedic eine Busse von 300 Franken aus. Als Ammeter von Swissmedic als Wiederholungstäter eingestuft wurde, griff die Behörde härter durch. Sie stellte eine Busse von 1500 Franken plus Verfahrenskosten aus. In diesen Fällen ist Swissmedic gleichzeitig Ermittlerin, Anklägerin und Richterin. Sie erlässt einen Strafbescheid, der den gleichen Stellenwert hat wie ein Gerichtsurteil.

Swissmedic hört den Beschuldigten an wie ein Gericht und lässt ihn seine Argumente vortragen. Ammeter glaubte, alles erklären zu können. Er sei von den Nasensprays abhängig und importiere sie nur für den Eigenbedarf, verteidigte er sich. Swissmedic lässt dieses Argument nicht gelten, sieht darin aber mildernde Umstände. Ammeter kommt deshalb mit einer kleinen Busse davon. Möglich wären bis zu 50'000 Franken.

Thomas Ammeter ärgert sich über Swissmedic. Stefan Kaiser

Ammeter hat sich auf Anfrage bereiterklärt, seine Geschichte zu erzählen, weil er sich über die Behörde aufregt. Er sagt:

«Swissmedic ist der verlängerte Arm der Pharma und will die Schweizer Preise schützen.»

Es sei für ihn in Ordnung, wenn hier alles ein paar Franken teurer sei. Aber fünfmal teurer als in Deutschland: «Das ist Wucher.»

Swissmedic entgegnet auf Anfrage:

«Der Vorwurf ist aus der persönlichen Betroffenheit nachvollziehbar, aber realitätsfremd.»

Swissmedic handle gemäss dem Heilmittelrecht, wobei es rein um den Schutz der Gesundheit gehe. In diesem Fall seien relativ grosse Mengen beschlagnahmt worden, die in einer Schweizer Drogerie oder Apotheke nie aufs Mal abgegeben worden wären. Swissmedic teilt mit:

«Aufgrund ihrer Sorgfaltspflicht müssen medizinische Fachpersonen bei der Abgabe auf die Risiken aufmerksam machen und dürfen nicht mehrere solcher Nasenpräparate gleichzeitig abgeben.»

Nicht alle Apotheken halten sich allerdings daran. In der Apotheke im Zürcher Hauptbahnhof war es zum Beispiel für diese Recherche problemlos möglich, vier Nasensprays aufs Mal zu kaufen.

Ammeter hat seine Einkaufsstrategie angepasst. Eine weitere Swissmedic-Busse will er nicht mehr riskieren. Deshalb geht er jetzt von Apotheke zu Apotheke und kauft sich jeweils zwei Fläschchen Otrivin. Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als die hohen Preise zu zahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen