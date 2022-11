Hilft «Magic Mushrooms» bei Depressionen?

Medizin «Magic Mushrooms» wirken gegen Depressionen, aber neue Studie dämpft überschwängliche Erwartungen Psilocybin, der aktive Wirkstoff in Rauschpilzen, ist ein Hoffnungsschimmer gegen therapieresistente Depressionen. Wie eine grosse Studie zeigt, hilft das Halluzinogen zumindest manchen Patienten tatsächlich. Aber nur, wenn die Dosis hoch ist. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Einige Pilzarten enthalten den Wirkstoff Psilocybin, der psychedelische Erfahrungen auslösen kann. Getty

Als Inhaltsstoff von «Magic Mushrooms» löst Psilocybin nicht nur einen psychedelischen Rausch aus, sondern löst auch Ängste. Seit einigen Jahren wird der kleine Bruder der Hippiedroge LSD deshalb zunehmend in der Psychiatrie erforscht. Und tatsächlich schürten eine Reihe kleinerer Studien die Hoffnung, einem Wundermittel gegen therapieresistente Depressionen auf der Spur zu sein.

Nun präsentierte ein internationales Forschungsteam die Resultate einer grösseren Studie, die von der britischen Firma Compass Pathways finanziert wurde. Die 233 Studienteilnehmenden wurden in drei Gruppen mit unterschiedlich hoch dosiertem Psilocybin eingeteilt: 1 Milligramm, 10 Milligramm oder 25 Milligramm.

Wie die Forschenden um den emeritierten Psychiatrieprofessor Guy Goodwin im Fachblatt «New England Journal of Medicine» berichten, trat eine Besserung nur bei denjenigen Patienten auf, welche die höchste Dosis, also 25 Milligramm, erhielten. Dabei handelt es sich um eine psychoaktive Dosis, bei der man normalerweise einen Rausch verspürt. In dieser Gruppe liessen die depressiven Symptome bei fast einem Drittel signifikant nach.

Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel traten nur etwas häufiger auf als in den anderen Gruppen. Ein paar wenige Personen, welche die zwei höheren Dosen Psilocybin erhielten, berichteten zudem von Suizidgedanken, suizidalem und selbstverletzendem Verhalten. So zeigen die Ergebnisse zwar, dass Psilocybin bei einigen Patienten tatsächlich wirksamer ist als ein Placebo. Doch die Euphorie aus früheren Studien wurde gedämpft.

Dass nicht alle Patienten gleichermassen profitierten von einer Therapie, sei bei psychiatrischen Erkrankungen nicht überraschend, sagt die Neuropsychologin Katrin Preller von der Universität Zürich, die nicht an der Studie beteiligt war. In Zukunft müsse besser untersucht werden, wer von der Therapie profitiere und wer nicht. Auf jeden Fall gehe aus der Studie hervor, dass es sinnvoll sei, den Wirkstoff klinisch weiter zu prüfen.

Psilocybin fördert Vernetzung zwischen Hirnregionen

In der Schweiz leiden gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) neun Prozent der Bevölkerung an Depressionen. Von therapieresistenten Depressionen spricht man, wenn auf eine Behandlung mit mindestens zwei Antidepressiva keine Besserung eintritt. In solchen Fällen greifen Mediziner unter anderem auf die Elektrokrampftherapie oder Magnetstimulation zurück.

Der Wirkstoff Psilocybin, der in über 100 Pilzarten vorkommt, ist noch nicht Teil eines zugelassenen Medikaments und kann nur in bewilligten Studien eingesetzt werden. In der Schweiz gebe es zudem die Möglichkeit des sogenannten «Compassionate Use», sagt Preller. «Hierfür muss der entsprechende Behandler eine Ausnahmebewilligung beantragen, worauf jeder Fall einzeln geprüft wird.»

Wie Psilocybin im Hirn wirkt, um Depressionen zu lindern, weiss man nicht genau. Untersuchungen von Hirnscans deuten darauf hin, dass das Halluzinogen die Vernetzung zwischen verschiedenen Hirnregionen fördert. Das macht das Gehirn flexibler und weniger verhaftet in den negativen Denkmustern.

Um eine Zulassung von Psilocybin zu erreichen, muss nun eine längere und grössere Studie zeigen, dass das Medikament Depressionen behandeln kann, wenn andere Therapien versagen. Kürzlich hat Compass Pathways denn auch angekündigt, eine Phase-3-Studie mit über 900 Probanden voraussichtlich Ende dieses Jahres zu starten. Es wäre weltweit das erste Mal, dass eine Psilocybin-Therapie in diese Studienphase eintreten würde.

