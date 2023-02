Können Viren Alzheimer auslösen? Studie findet Hinweise

Medizin Lösen Virus-Infektionen Alzheimer aus? Eine Studie verleiht der Hypothese Auftrieb, lässt die wichtigste Frage aber offen Personen, die bestimmte Virusinfektionen durchgemacht haben, weisen ein erhöhtes Risiko für neurodegenerative Erkrankungen auf. Zeigt sich, dass die mikrobiellen Erreger wirklich die Ursache sind, liessen sich die Leiden einfacher bekämpfen als gedacht. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 03.02.2023, 15.00 Uhr

Im Gehirn von Alzheimer-Patienten lagern sich zwischen den Nervenzellen (blau) amyloide Plaques ab. Shutterstock

Vor sechs Jahren hat der US-Immunologe Leslie Norins die Eine-Million-Dollar-Challenge ausgerufen: Wer den infektiösen Erreger findet, der die Krankheit Alzheimer verursacht, erhält das Preisgeld von einer Million. Laut Norins ist der Nachweis, dass ein Keim die Krankheit auslöst, der schwierigste Beweis, den man erbringen könne. Tatsächlich gelang es bislang denn auch niemandem, den einen Erreger als die alleinige Ursache von Alzheimer auszumachen.

Die These, dass virale Infektionen Alzheimer und andere neurodegenerative Krankheiten verursachen können, kursiert schon seit Jahrzehnten in der Wissenschaftsgemeinschaft – und erhielt mit der Corona-Pandemie neuen Schwung. Doch etablieren konnte sie sich bislang nicht. Denn: «Für die allermeisten Krankheiten fehlt die harte Evidenz für einen kausalen Zusammenhang», sagt Lavinia Alberi Auber, Neurowissenschaftlerin an der Universität Freiburg. Was sie damit meint: Ob die Virusinfektion tatsächlich die Ursache oder nur eine zufällige Begleiterscheinung ist, ist meistens unklar.

22 Virusinfektionen stehen unter Verdacht

Den bislang überzeugendsten und praktisch unumstösslichen Beweis erbrachte eine im vergangenen Jahr erschienene Studie im Fachmagazin «Science». Daten aus einer Kohorte mit 10 Millionen Militärangestellten, deren Blut zwischen 1993 und 2013 regelmässig untersucht wurde, zeigten, dass das weit verbreitete Epstein-Barr-Virus die Hauptursache der Multiplen Sklerose ist. Genetische Faktoren, Vitamin-D-Mangel, Rauchen und Schichtarbeit zählen ebenfalls zu den Risikofaktoren von MS. Doch nur durch eine Virusinfektion kann die Krankheit tatsächlich ausbrechen.

Diesen Zusammenhang erhärtet eine Studie, die soeben im Fachblatt «Neuron» erschienen ist. Und nicht nur das: Die US-Forschenden um Mike Nalls vom Center for Alzheimer’s and Related Dementias identifizierten 22 mikrobielle Infektionen wie Influenza, virale Lungenentzündung und Hepatitis, die mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Parkinson, Alzheimer und anderen Demenzen sowie der amyotrophen Lateralsklerose (ALS) einhergehen.

Die Studienautoren stützten sich auf zwei Datenbanken, in denen die Krankenakten von insgesamt 450’000 Personen verzeichnet sind. Den stärksten Zusammenhang fanden sie zwischen viraler Enzephalitis, einer seltenen Entzündung des Gehirns, die durch mehrere Virustypen verursacht werden kann, und Alzheimer. Konkret: Bei Menschen mit einer durchgemachten Enzephalitis war das Risiko, später im Leben an Alzheimer zu erkranken, zwar nicht übermässig erhöht, aber immerhin doppelt so gross.

Kausaler Zusammenhang nicht gesichert

Die Forschenden weisen allerdings darauf hin, dass es sich bei allen beobachteten Fällen um einfache und nicht zwingend um ursächliche Zusammenhänge handle. Das betonen auch Experten, die nicht an der Studie beteiligt waren. Insbesondere müsse man auch die Möglichkeit einer umgekehrten Kausalität in Betracht ziehen. Das heisst, Menschen mit einer Anlage für neurodegenerativen Erkrankungen könnten empfänglicher sein für virale Infektionen. Eine plausible Theorie sei auch, dass Virusinfektionen molekulare Veränderungen von einer bestehenden Hirnerkrankung beschleunigen könnten, sagt Cornelia van Duijn, Epidemiologin an der Universität Oxford, dem Wissenschaftsmagazin «Nature».

Martin Korte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung erachtet die Studie zwar als «sehr relevant», wie er gegenüber dem Science Media Center sagt. Aber besonders relevant werde sie, «wenn man eine Idee davon hat, wie die Zusammenhänge zustande kommen könnten.»

Die Freiburger Forscherin Lavinia Alberi Auber betont ebenfalls, dass es wichtig sei, die Mechanismen aufzudecken, wie eine Infektion das Gehirn schädige. So fand sie beispielsweise bei verstorbenen Alzheimer-Patienten in deren olfaktorischen Hirntrakt, der Riechreize verarbeitet, virale, bakterielle und pilzliche Erreger, darunter die Herpesviren HSV1 und HHV6A. Die Keime hätten sich bereits vor dem Ausbruch der Krankheit über den gesamten Geruchskanal ins Gehirn ausgebreitet, sagt Alberi Auber. Das deute darauf hin, dass die Erreger dort chronische Entzündungen auslösen könnten, wodurch die Nervenzellen geschädigt würden.

Internationales Projekt will These zu Alzheimer erhärten

Die meisten Alzheimer-Forscher gehen davon aus, dass klebrige Proteine im Gehirn, die zu Plaques verklumpen, die Haupttäter der Krankheit sind. Das erst kürzlich in den USA zugelassene Antikörper-Medikament etwa, Lecanemab, zielt darauf ab, die toxischen Plaques, die sogenannten Beta-Amyloid-Eiweisse, im Gehirn zu beseitigen. Lecanemab konnte zwar, anders als viele andere Präparate, die auf denselben Wirkmechanismus abzielten, den Krankheitsverlauf tatsächlich verlangsamen, allerdings nur minim, bei potenziell schweren Nebenwirkungen.

Lavinia Alberi Auber ist Neurowissenschafterin an der Universität Freiburg. zVg

«Amyloide sind ein Fakt. Wir wissen, dass sie im Gehirn von Alzheimer-Patienten vorkommen», sagt Alberi Auber. Aber: «Wir wissen nicht, wieso sich die Eiweiss-Klumpen bei manchen Menschen bilden und bei anderen nicht.» Dass mikrobielle Erreger durch die Entzündungsreaktion im Gehirn die Bildung der Protein-Plaques anstossen könnten, sei durchaus plausibel. «Aber wir brauchen dafür eine klare Evidenz», hält Alberi Auber fest. Der endgültige Beweis wäre, wenn es zu keiner Neurodegeneration mehr kommt, wenn antimikrobielle Therapien oder eine Impfung, die eine Infektion komplett vermeidet, verabreicht wird. Bereits in der Vergangenheit gab es solche Untersuchungen. Bislang allerdings ohne eindeutige Erfolge.

Aus diesem Grund startet die Neurowissenschaftlerin Alberi Auber nun gemeinsam mit ihrer amerikanischen Kollegin Nikki Schultek von der Intracell Research Group ein internationales Projekt, um die infektiöse Ursächlichkeit der Alzheimer-Krankheit vollumfänglich zu prüfen. In einem ersten Schritt sollen in Laboren weltweit das Hirngewebe von tausenden verstorbenen Alzheimer-Patienten auf infektiöse Erreger untersucht werden. In einem nächsten Schritt sollen dann Risikopersonen auf die identifizierten Erreger ärztlich gescreent werden. «Die Patienten können dann mit einer antiviralen oder antibakteriellen Therapie behandelt werden, um zu sehen, ob sich dadurch die Krankheit stoppen lässt», erklärt Schultek.

Auch die Autoren der «Neuron»-Studie weisen darauf hin, dass Impfungen, antivirale Medikamente sowie Präparate, die schlummernde Viren vollständig aus dem Körper entfernen, wirksam sein könnten, um das Risiko von neurodegenerativen Erkrankungen zu stoppen.

Die Möglichkeit einer solchen Behandlung erachtet Alberi Auber als grosse Chance: «Gegen viele Infektionskrankheiten gibt es bereits Medikamente oder Impfungen, die zugelassen sind. Und sie sind um Grössenordnungen billiger und weisen weniger Nebenwirkungen auf als die Alzheimer-Medikamente, die derzeit auf dem Markt sind.»

