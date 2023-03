Der Duft von Krankheit: Forschende können Asthma erschnüffeln

Medizin Ins Röhrchen blasen statt Blutabnahme: ETH-Forschende wollen in der Atemluft die verrücktesten Dinge herauslesen Das Atemanalysegerät wird in Zürich entwickelt und soll innerhalb von Sekunden verschiedene Krankheiten diagnostizieren. Die neue Erfindung kann sogar Schlafapnoe erkennen und wird derzeit an mehreren Schweizer Spitälern getestet. Simon Maurer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Mit dieser Maschine der ETH Zürich sollen Krankheiten im Atem erkannt werden. Bild: ETH Zürich

Wenn ein Patient aus dem Mund streng riecht, fluchen Ärzte bisher nur innerlich. Dabei könnte die Luft aus dem Patienten wunderbar zur Diagnose verschiedenster Krankheiten genutzt werden – zumindest, wenn es nach Renato Zenobi von der ETH Zürich geht. Der Professor für Chemie und angewandte Biowissenschaften hat mit seinem Team ein Massenspektrometer so modifiziert, dass es einzelne Moleküle in einem Atemzug erkennen kann. Mit dieser Maschine will er Krankheiten bald schon viel schneller erkennen können als mit herkömmlichen Methoden wie einer Blutentnahme oder einer noch aufwendigeren Diagnostik.

Renato Zenobi, Professor für Chemie an der ETH Zürich. Bild: ETH Zürich

«Krankheiten korrelieren mit einer spezifischen Kombination von Molekülen in der Atemluft eines Patienten», erklärt Zenobi. Wenn man diesen Mix von Molekülen entschlüsselt, kann man für jede Krankheit ein eigenes Profil erstellen. Und dieses später mit der aktuellen Atemanalyse eines Patienten abgleichen.

Die zu untersuchende Person muss dafür nur fest in ein Röhrchen blasen, so wie das Asthmatiker schon heute regelmässig tun. Beim Gerät von der ETH wird im Unterschied zu den normalen Geräten dann aber nicht nur die Stärke der geblasenen Luft registriert, sondern auch ihr Inhalt. So ist das Erkennen verschiedenster Krankheiten möglich.

«Beim Beispiel COPD, einer typischen Raucherkrankheit, sieht man etwa von oxidativem Stress veränderte Fettsäuren im Atem», berichtet Forscherin Bettina Streckenbach, die an der Weiterentwicklung des Atemanalysegeräts arbeitet.

Die Schwierigkeit bei der Erkennung von Krankheiten ist aber noch, dass man einen neu gemessenen Molekülmix erst wenigen Krankheiten zuordnen kann. Denn momentan gibt es kaum Studien, die sich mit dem Atemprofil von kranken Patienten beschäftigt haben. Um sichere Diagnosen zu erstellen, müsste das Atemprofil einer Krankheit aber mit Daten von tausenden Probanden bestätigt worden sein.

Selbst Krebs und Bakterien könnten erkannt werden

«Aktuell haben wir vier Krankheiten ausgewählt, zu denen wir Daten sammeln», sagt Professor Zenobi. Für Schlafapnoe, COPD, Cystische Fibrose und Asthma haben er und seine klinischen Partner Biomarker gefunden, die bei betroffenen Patienten erhöht oder erniedrigt sind. Nun wird die Zuverlässigkeit dieser Marker geprüft, indem das Atemprofil von Patienten mit diesen Krankheiten untersucht und in einer Datenbank festgehalten wird.

In einem späteren Schritt liesse sich auf diese Weise auch die Diagnose von Lungenkrebs oder metabolischen Syndromen validieren. Denkbar wäre auch, dass mit dem Gerät das Verschreiben der richtigen Antibiotika massiv beschleunigt werden könnte. Denn heute müssen Bakterien zum Teil noch tagelang auf Petrischalen gezüchtet werden, bevor man sie identifizieren und mit Antibiotika bekämpfen kann.

In dieses Röhrchen müssen Patienten hineinblasen, damit die Maschine die Atemluft analysieren kann. Bild: ETH Zürich

Gerade liegt der Fokus aber auf den vier obengenannten Gebrechen. Ärzte sammeln mit den Geräten dafür in drei grossen Schweizer Spitälern fleissig Daten: Sowohl am Zürcher und Basler Kinderspital, sowie am Zürcher Unispital blasen neue Patienten der Pulmonologie standardmässig ins Spezial-Röhrchen. Ziel ist es, in den nächsten Monaten die Atemprofile von mindestens 5000 Patienten zu sammeln.

Die Forscher brauchen einen langen Atem

Zur besseren Entwicklung und Vermarktung des Forschungsprojekts wurden bereits ein Spin-off und zwei Start-ups gegründet, ausserdem wird die Technologie futuristisch als «Exhalomics» vermarktet. Der Name setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für «Ausatmen» und der Endung «-omics», welche in der Biologie die Analyse von Gesamtheiten aus Einzelelementen beschreibt und marketingmässig gerade sehr im Trend ist. Das muss so sein, denn die Ziele der Forscher sind gross. Wie sie auf ihrer Website schreiben, «sind wir seit 2015 bestrebt, die Atemanalyse zum weit verbreiteten Standard zu machen».

Doch noch sind die ganz grossen Pharmafirmen mit entsprechender finanzieller Weiterentwicklungskraft nicht aufgesprungen, obwohl sie in Gesprächen immer wieder Interesse bekunden. Professor Zenobi berichtet: «Die grossen Unternehmen möchten aus dem akademischen Umfeld am liebsten fertige Lösungen kaufen und mögen es nicht, wenn sie sich noch mit Details wie Validierungsstudien rumschlagen müssen.»

Darum dauere es wohl noch eine Weile, bis die Atemdiagnosegeräte überall im Einsatz seien. Zenobi hält es aber für durchaus möglich, dass der Durchbruch bereits in den nächsten fünf Jahren gelingt, weil es die einzelnen Komponenten des Atemdiagnosegeräts schon heute zu kaufen gibt.

Im Moment werden Versuche zur Erkennung von vier Krankheiten gemacht. Bild: ETH Zürich

Wie schnell die Entwicklung geht, hängt aber auch davon ab, was der Markt will. Theoretisch könne man vereinfachte Atemgeräte, die für die Diagnose bestimmter Krankheiten programmiert werden, einfach herstellen. Dazu braucht es nämlich nicht ein Spektrometer, das alle Moleküle analysiert, sondern nur einen Sensor für bestimmte Moleküle wie Fettsäuren. Solche Geräte wären dann zwar weniger genau, aber dafür viel günstiger und in jeder Hausarztpraxis einsetzbar.

Joy Milne kann den Geruch von Parkinson erkennen. Screenshot: Sky

Ist die Nase besser oder die moderne Technik? Vor einiger Zeit sorgte eine Frau in England für Aufsehen, als bekannt wurde, dass sie den beginnenden Parkinson ihres Mannes nur anhand seines veränderten Geruchs erkannt hatte. In Tests mit getragenen Shirts von Parkinsonkranken konnte später bewiesen werden, dass sie tatsächlich eine spezielle Fähigkeit zum Erriechen von Biomarkern hat, die von Parkinsonkranken ausgestossen werden. Auch Hunde konnten in Tests Covid-Patienten mit über 90-prozentiger Sicherheit richtig erschnüffeln. Maschinelle Detektoren können wegen ihrer Funktionsweise für diese Zwecke nicht so einfach verwendet werden. Denn sie analysieren die Gesamtheit aller zugeführten Moleküle und erkennen einzelne Moleküle in der Regel nur, wenn sie über einer bestimmten Mindestkonzentration liegen. Die Nase funktioniert dagegen mit hochspezifischen Rezeptoren, die bereits durch eine viel kleinere Zahl von Molekülen aktiviert werden können und so ein Signal erzeugen. Dafür erkennt die Nase nur Moleküle, für die ein Erkennungsrezeptor vorhanden ist. (smr)