Wegen der Pandemie schlafen wir anders - vielleicht ist das gut

Medizin Die Pandemie hat unser Schlafverhalten verändert – Schlafforscher halten das für eine gute Entwicklung Die Wissenschaft ist sich einig: Dank der Einführung des Homeoffices schlafen wir eher nach unserer inneren Uhr als vor der Pandemie. Ein Schlaftyp profitiert davon besonders.

Simon Maurer 09.07.2021, 18.00 Uhr

Frauen leiden häufiger an Schlafproblemen als Männer. Bild: Getty Images

Keine Frage, das Coronavirus hat einen negativen Einfluss auf die Gesundheit. Zumindest eine Nebenwirkung der Pandemie aber scheint den meisten gut zu bekommen: Wegen der Einführung der Homeofficepflicht schlafen Schweizerinnen und Schweizer laut einer Studie der Universität Basel täglich 13 Minuten länger. Auf einen Monat hochgerechnet, ist das fast eine ganze Nacht zusätzlich.

Wirklich fitter fühlen sich trotzdem nicht alle. Denn einige Studienteilnehmer hatten trotz längerer Schlafdauer das Gefühl, schlechter geschlafen zu haben.

«Wir erklären diesen Gegensatz mit der grösseren psychischen Belastung während der Pandemie», sagt Christine Blume, Schlafforscherin und Hauptautorin der Basler Studie. Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten habe sich aber eindeutig positiv auf das Schlafverhalten der Probanden ausgewirkt.

Bürorhythmus passt sich dem Biorhythmus an

Doch wir schlafen nicht nur mehr. Die Schlafzeit hat sich auch mehr an die innere Uhr angeglichen. Schlafmediziner zählen die meisten Menschen zum Eulen-Chronotyp. Ihre ideale Zeit des Zubettgehens ist erst zwischen 23 und 1 Uhr. Bisher mussten diese Menschen sich mit dem Wecker am Morgen nach wenig Schlaf aus dem Bett quälen, wenn sie nach ihrer inneren Uhr noch hätten schlafen sollen. Dank Homeoffice fällt jetzt der Reiseweg weg, die Eulen können am Morgen länger schlafen und sind am Tag leistungsfähiger.

Der andere Schlaftyp, die sogenannten Lerchen, sind Menschen vom Typus Radiomoderator, die um 6 Uhr morgens schon wach und bestens gelaunt sind, sich dafür aber bereits um 21 Uhr wieder hinlegen wollen. Sie haben tendenziell weniger Schlafprobleme, weil die gesellschaftlichen Normen mit Arbeitsbeginn um 8 Uhr sehr gut auf ihre innere Uhr abgestimmt sind. Vom Homeoffice haben die Lerchen deshalb weniger stark profitiert als die Spätaufsteher.

Zu sehr ähnlichen Resultaten wie die Basler kommen mindestens zehn weitere Studien aus verschiedenen Gesell­schaften aller Kontinente. Einzig in Asien sind die Resultate weniger deutlich. Dort wurde das Homeoffice aber auch nicht flächendeckend ein­geführt, und die Coronamassnahmen waren härter und psychisch belas­tender.

Schlafmedizinisch gesehen, hat die Coronakrise neben dem Homeoffice einen weiteren Effekt. Der Social Jetlag, der mit einer ganzen Reihe von Gesundheitsproblemen in Zusammenhang gebracht wird, wurde massiv verringert. So bezeichnen Wissenschafter ein Phänomen, das auftritt, wenn man am Wochenende später schlafen geht als unter der Woche und am Montag trotzdem wieder früh aufsteht.

Forscherin Christine Blume:

«Während der Pandemie hat sich der Social Jetlag abgeschwächt, weil der Unterschied zwischen optimaler und tatsächlicher Aufwachzeit kleiner wurde.»

Dr. Christine Blume

Schlafforscherin Bild: zvg

Wir schlafen also zu immer regelmässigeren Zeiten ein. Deshalb hat sich laut Blume das mentale Wohl­befinden besonders an Montagen verbessert.

Den optimalen Zeitpunkt fürs Schlafengehen legen zwei Mechanismen des menschlichen Körpers fest. Zum einen reguliert der Schlafdruck (homöostatischer Druck) unsere Müdigkeit. Das Gehirn kann nur eine begrenzte Menge an Umwelteindrücken auf einmal aufnehmen. Irgendwann braucht es eine Pause, um die unwichtigen Wahrnehmungen zu löschen und die wichtigen festzuschreiben. Das ist der Zeitpunkt, an dem uns unsere Augen langsam zufallen.

Das zweite Regulationssystem ist die innere Uhr (circadianer Rhythmus), die selbstständig läuft und eine Zyklusdauer von ungefähr 24 Stunden hat. Im Gegensatz zum homöostatischen Druck lässt sie sich leichter beeinflussen, zum Beispiel durch den Einfall von Licht ins Auge.

Forschung mit Blinden hat gezeigt, dass dieser Mechanismus unabhängig vom normalen Sehvermögen funktioniert. Denn auch viele Blinde können bei Tageslicht nicht schlafen. Grund dafür ist eine dritte Art von Lichtrezeptoren neben den bekannten Stäbchen und Zapfen im Auge. Die sogenannten Melanopsin-Rezeptoren haben nichts mit der Entstehung von Sinneseindrücken zu tun, sie dienen einzig der Regulation der inneren Uhr. Wenn sie durch Licht aktiviert werden, unterdrücken sie die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin und regen die Produktion wachhaltender Stoffe an. Problematisch wird das nur, wenn wir am Abend zu starken Lichtreizen ausgesetzt sind. Denn dann gerät der Rhythmus der inneren Uhr durcheinander, und es kommt zu Problemen beim Einschlafen.

Kurzzeitige Schlafstörungen stiegen wegen Covid

Neben den harten Faktoren wie Licht oder Ermüdungsdruck beeinflusst auch die Psyche die Schlafqualität. Während der Pandemie zeigte sich das besonders an der vorübergehenden Zunahme von Schlafstörungen. Einer grossen Systemstudie über 13 Länder zufolge hatten zeitweise bis zu 36 Prozent der Be­völkerung mindestens leichte Schlafprobleme.

Betroffenen rät die Psychologin und Schlafforscherin Christine Blume:

«Wenn die Psyche wegen externer, unbeeinflussbarer Faktoren belastet ist, kann man versuchen, die Schlafqualität über die beiden Regulationssysteme zu verbessern.»

Konkret heisse das, den Ermüdungsdruck zu erhöhen, indem man beispielsweise mehr Sport macht. Oder die innere Uhr mit Tageslicht im richtigen Takt hält, indem man zum Beispiel das Homeoffice in den Garten verlegt.

Ob wir nach der Pandemie wieder ausschliesslich in die Büros pendeln oder vorwiegend im Homeoffice bleiben, ist unklar. Noch haben die meisten Unternehmen keine endgültigen Weisungen beschlossen. Zumindest die Gemeinde der Schlafforscher rät zur zweiten Variante. Ihr zufolge wäre es am gesündesten, nach der inneren Uhr zu schlafen. So dass wir zum Aufwachen keinen Wecker mehr brauchen.

