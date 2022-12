Wenn Luxus hässlich wird

Marketing Eigenwillige Mode: Wieso Menschen manchmal auf Hässliches abfahren Normalerweise kaufen Konsumenten schöne Dinge. Doch sie sind durchaus auch bereit, viel Geld für grässliche Produkte auszugeben. Denn Hässlichkeit wird als ein Signal für Luxus interpretiert, wie eine US-Studie zeigt. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Die Sneakers Triple S von Balenciaga: der Reiz des Hässlichen. Bild: zvg

Ein US-Forscherteam der Miami Herbert Business School führte insgesamt sieben Versuche und Umfragen an mehreren Studiengruppen durch. Ihnen wurden unterschiedliche Mode-Produkte vorgelegt. Mal mit und mal ohne Firmenlogo und mal schön und mal hässlich. In der Kategorisierung folgten die Forscher den Vorgaben der empirischen Marketingforschung, wonach sich hässliche Produkte durch ein extremes Mass an Kontrast, Klarheit, Farbe, Ordnung oder Symmetrie auszeichnen. Nur zwei angeführte Beispiele waren die Triple-S-Sneakers von Balenciaga oder der Tiger-Sweater von Gucci, deren Form und Farbmuster man durchaus als eigenwillig bezeichnen muss.