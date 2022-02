Magische Winternächte Wo Mond und Sterne den Weg leuchten: Die besten Tipps für Wintersport im Dunkeln Bild: Jan Geerk Ist die Sonne hinter den Bergen verschwunden, muss der Wintersport nicht ruhen. Ob Skifahren, Schlitteln, Langlaufen oder Winterwandern: Beleuchtungen, Stirnlampen oder das Licht des Vollmonds machen dies auch zu später Stunde möglich. Silvia Schaub 0 Kommentare 05.02.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Vor der untergegangenen Sonne zeichnen sich die Berggipfel der Innerschweizer und Berner Alpen messerscharf am Horizont ab, den Jupiter kann man bereits erkennen, und als hätten wir eine Vereinbarung mit den Himmelsgestirnen, taucht auch schon der Mond über der Scheidegg auf.

Eben erst sind wir bei der Station Romiti Felsentor aus dem ruckelnden Rigi-Bähnchen ausgestiegen. Froh darüber, dass der Rest der Gäste ins Tal hinunterfährt – hinein ins Nebelmeer – und wir die tief verschneite Landschaft fast für uns alleine haben. Wir schnallen uns die Schneeschuhe an und stapfen los auf dem Gratalp-Trail, der uns hinauf Richtung Staffelhöhe bringt.

Aus der Ferne hören wir noch das Quietschen des Bähnchens, ansonsten ist es mucksmäuschenstill. Nur der Schnee knirscht unter den Füssen und der Wind pfeift uns um die Ohren. Und war da nicht eben ein Rascheln zwischen den Bäumen? Wohl ein Wildtier, Spuren begegnen wir noch einigen.

Inzwischen ist die blaue Stunde bereits vorbei und Mond und Sterne leuchten uns den Weg, der anfangs noch recht flach ist, dann aber stetig steiler wird. Wir überqueren den Romitibach und verlassen den Helgen­egg-Weg, der uns direkt nach Rigi Kaltbad gebracht hätte. Rund um uns ist es fast zappenduster. Die Begleitung stimmt Cat Stevens’ Hit «Moon Shadow» an.

Diesmal aber werfen wir Schatten. Hätten wir doch nur eine Stirnlampe dabei! Dabei hätten wir es wissen sollen, ist doch unser erster Versuch einer nächtlichen Schneeschuhtour eine Woche zuvor gescheitert. Zwar zogen wir noch beim Eindunkeln los, aber schon bald überzog sich der Himmel mit Wolken, sodass man seine eigenen Füsse bald nicht mehr sehen konnte. Noch dazu begann es heftig zu stürmen. Die Schneeflocken wirbelten uns ins Gesicht.

Wir fühlten uns wie blind, konnten die Topografie des Geländes nur noch erahnen und wurden immer wieder überrascht, wenn wir beim nächsten Schritt auf einmal tief im Schnee einsanken. So mussten wir unsere Expedition nach einer guten halben Stunde abbrechen und uns im nächsten Restaurant wieder aufwärmen.

Zwischen Nebel- und Sternenmeer

Diesmal aber glückt unser Unternehmen. Es ist fast Vollmond und der Himmel sternenklar. Schritt für Schritt gewöhnen wir uns an die Dunkelheit und kommen in einen fast meditativen Rhythmus. Wir sind inzwischen im Langmoos, kleine Waldstücke wechseln sich mit offenem Gelände ab. Es macht Spass, seine eigenen Spuren zu ziehen. Die Ersten sind wir freilich nicht, die diesen Weg unter die Füsse nehmen. Aber zu dieser Nachtzeit stört uns niemand. Fast haben wir Rigi Kaltbad erreicht, da blitzt uns eine Stirnlampe einer anderen Nachtwanderin entgegen.

Statt direkt die Gratalp anzusteuern, machen wir im Gratalpstübli neben dem Skilift einen Zwischenhalt. Der Aufstieg hat uns hungrig gemacht und wir geniessen im gemütlichen Beizli die Hausspezialität Hacktätschli mit Pommes. Doch das letzte Wegstück hinauf zum Kreuz auf der Grathöchi wartet noch. Wohl genährt machen wir uns bald wieder auf den Weg Richtung Känzeli, laufen vorbei an der Felsenkapelle und folgen dem Trail querfeldein. Anfangs ein Stück dem Wald entlang, dann wieder auf offenem Gelände.

Eine gute Viertelstunde später haben wir den höchsten Punkt erreicht und lassen uns zufrieden auf der Holzbank auf der Grathöchi nieder. Ein 360-Grad-Panorama präsentiert sich uns. Das Mittelland auf der einen Seite, die Alpen auf der anderen liegen uns zu Füssen, und direkt unter uns der ganze Vierwaldstättersee.

Nur leider sehen wir ihn nicht, weil er sich unter dem Nebelmeer befindet. Aber auch diese Ansicht hat etwas Bezauberndes. Oberhalb funkeln die Lichter der höher gelegenen Orte und über uns das Sternenmeer. Das Sternbild Orion mit Sirius, Bellatrix und Betelgeuse ist wunderbar zu sehen. Ein schönes Gefühl, das wir aber nicht lange geniessen können. Der Wind zieht noch mehr an und auch die Müdigkeit schleicht sich in den Körper. Gut, dass es jetzt nur noch hinuntergeht bis zu unserer Unterkunft, wo das warme Bett lockt.

Mittlerweile gibt es Schneeschuhtrails, die beleuchtet werden. Die Route 470 von Schweiz Mobil Parcours du Chasseron zwischen Les Rasses und Les Cluds ist bei geeigneten Bedingungen jeweils bis 22 Uhr beleuchtet. In Falera sind erstmals in diesem Winter zwei Schneeschuhwanderrouten bei Nacht geöffnet. Geführte Schneeschuhtouren in der Nacht oder bei Vollmond werden etwa in Engelberg, in Wildhaus, auf der Bannalp, am Niederhorn, am Atzmännig oder in Adelboden angeboten.

Der Klassiker unter den Nachtaktivitäten im Winter ist das Schlitteln. Früher, als es noch ohne Beleuchtung den Berg runterging, wurde schon mal eine Kurve verfehlt. Heute ist das anders: Am Flumserberg können Schlittler jeweils am Donnerstag- und Samstagabend von 19 bis 21 Uhr auf der Schlittelpiste Prod­alp–Tannenheim bei Scheinwerferlicht runterbrettern.

Die Lenzerheide wartet seit der letzten Wintersaison jeweils am Mittwoch- und Samstagabend mit einer besonderen Attraktivität auf, für die es starke Nerven braucht: das Nachtschlittelerlebnis Light Ride. Auf dem unteren Teil der Schlittelpiste Scharmoin–Canols, die man mit der Gondelbahn Rothorn 1 erreicht, wird man auf der Fahrt Richtung Tal mit Lichtinstallationen und Musik begleitet. Zwischen dunklen Passagen, Wellen und Mulden gilt es, seine Geschicklichkeit und Fahrkunst unter Beweis zu stellen.

Wer es nachts weniger abenteuerlich mag, begibt sich auf einen der Laternenwege, die es an vielen Orten gibt. Einige sind nur an bestimmten Wochentagen beleuchtet, wie etwa auf dem Hochstuckli, in Falera-Laax, auf Les Pléiades hoch über dem Genfersee, auf der Schwägalp am Fusse des Säntis oder am Schwendisee im Toggenburg. Andere sind jeden Tag zugänglich wie in Crans-Montana. Natürlich kann man auch eine Winterwanderung bei Vollmond oder klarem Sternenhimmel unternehmen. Praktisch ist, wenn man eine Stirnlampe dabeihat.

Auf zwei Brettern durch die Nacht zu sausen, ist ungewohnt, aber beliebt. Von Anzère bis Balmberg, von der Lenzerheide bis Sörenberg gibt es viele Skigebiete, die meist am Freitagabend eine Piste für das Nachtskifahren öffnen. Diese Pisten sind gut beleuchtet. Nur leider sieht man deshalb nichts von der Aussicht. Dafür lenkt das Auge nichts ab – ausser vielleicht, wenn eine Kurve etwas weniger hell ausgeleuchtet ist oder die Tannen am Pistenrand Schatten werfen. Die längste ist übrigens die Corvatsch-Piste im Oberengadin mit 4,2 Kilometern nächtlichem Pistenspass von der Mittelstation Murtèl hinab nach Surlej.

Langlaufen zur nächtlichen Stunde hat seinen Reiz. Wer tagsüber keine Zeit hat oder anderweitig im Schnee unterwegs ist, findet eine reiche Auswahl an Langlaufloipen, die abends beleuchtet werden, und kann dort seine Runden ziehen. Besonders schön ist die Nachtloipe rund um Gadmen an der Auffahrt zum Sustenpass. Von Montag- bis Freitagabend wird dort eine verkürzte Runde von sieben Kilometern beleuchtet. Wer etwas mehr Abenteuer will, kann mit der Stirnlampe die ganze Runde durch den Wald zurücklegen. Auch Loipen im Unterland wie etwa auf dem Lindenberg im Freiamt haben oft abends geöffnet.

Infos zu den nächtlichen Angeboten unter www.myswitzerland.com und www.schweizmobil.ch.

