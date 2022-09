Männerfreundschaften Delfinmännchen mit hoher Sozialkompetenz zeugen mehr Nachkommen Delfinmännchen mit besonders engen und weit verzweigten Freundschaften kommen offenbar bei Weibchen besser an. Das beobachteten Forschende in der Shark Bay in Westaustralien.

Ein Trio von Männchen der Indopazifischen Grossen Tümmler schliessen sich zusammen, um ein Weibchen zur Paarung zu entführen. Simon Allen

Bislang ging die Fachwelt davon aus, dass es uns Menschen vorbehalten ist, strategische Allianzen mit kaum vertrauten Individuen aufzubauen und daraus einen Nutzen zu ziehen, etwa in Handels- oder Militärbündnissen. Wie ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des Anthropologen Michael Krützen von der Universität Zürich nun im Fachblatt «PNAS» berichtet, scheinen auch Delfine diese Fähigkeit zu besitzen.

Demnach leben die Männchen der Indopazifischen Grossen Tümmler in einem derart komplexen sozialen Gefüge, wie es im Tierreich noch nie beobachtet werden konnte. Und: Je besser sich die Männchen beim «Social Networking» schlagen und je höher ihr sozialer Status ist, desto begehrenswerter sind sie auch für Weibchen.

Langzeitforschung seit vierzig Jahren

Die Forschenden begleiten die Grossen Tümmler der Shark Bay in Westaustralien seit nunmehr vierzig Jahren. So haben sie bereits herausgefunden, dass die Männchen mit ihren Artgenossen Allianzen eingehen, die von intensiven, lebenslangen Freundschaften («Allianz zweiter Ordnung») bis zur losen Interessensgemeinschaft («Allianz dritter Ordnung») mit mehr als hundert Individuen reichen können. In der Paarungszeit spannen zwei bis drei Männchen zusammen («Allianz erster Ordnung), um sich gemeinsam nach einem fortpflanzungsbereiten Weibchen umzuschauen, dieses von anderen Allianzen zu stibitzen und gleichzeitig die Dame gegen Rivalen zu verteidigen.

In einer früheren Studie konnte das Forschungsteam bereits belegen, dass sehr beliebte Männchen mit besonders starken Beziehungen zu möglichst vielen Allianzpartnern zweiter Ordnung die meisten Nachkommen zeugen. Dass dies auch für Bindungspartner dritter Ordnung gilt, konnten sie nun mit fünf Jahre langen Beobachtungen von insgesamt 121 Tümmlern erstmals zeigen.

Delfine erkennen einander an Pfiffen

Faszinierend sei, sagt der Anthropologe Krützen, dass ein solch komplexes System bei Delfinen überhaupt entstehen konnte. Denn:

«Je grösser das soziale Netzwerk ist, desto höher entwickelte kognitive Fähigkeiten sind nötig, um sich im sozialen Gefüge zurechtzufinden.»

So müssten die Delfine ständig verarbeiten und sich merken, wem sie vertrauen könnten und wer sie schon einmal «übers Ohr gehauen hat».

Wir Menschen können uns merken, wer uns bereits einmal enttäuscht hat, und erkennen die Person später auch wieder, meistens am Aussehen. Den Delfinen helfen hierbei hochfrequente und individuelle Pfeiflaute. Diese Töne nutzen sie als eine Art akustischer Fingerabdruck, um sich vorzustellen und sich über grosse Distanzen unter Wasser eindeutig identifizieren zu können. Trotz der starken sozialen Bindungen behalten die Tümmler ihre eigenen Pfiffe bei und passen sich ihren Freunden in der Gruppe nicht an. So lassen sich Freund und Feind stets unterscheiden.

Wie Krützen festhält, sei «die Grösse des von uns beobachteten Netzwerkes und dessen Komplexität Freund und Feind bisher nur beim Menschen beobachtet worden». Das sei auch deshalb spannend, weil sich viele Anthropologinnen und Anthropologen vor allem für Primaten interessierten, wenn es darum gehe, die Evolutionsgeschichte des Menschen nachzuzeichnen. «Die meisten Primaten weisen aber nicht ansatzweise ein derart komplexes Sozialgefüge auf wie Delfine», so Krützen. Grosse Tümmler könnten daher durchaus wertvolle und neue Einblicke in die soziale und kognitive Evolution des Menschen geben.