Corona Neue Studie aus der Schweiz mit Good News: Long Covid ist nach Omikron deutlich seltener Eine Schweizer Studie unter Leitung von Infektiologen des Kantonsspitals St. Gallen hat das Long Covid-Risiko nach einer Omikron-Infektion mit jenem nach einer Wildtyp-Infektion verglichen. Untersucht wurden 1200 Personen aus dem Gesundheitswesen aus der ganzen Schweiz. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 08.03.2023, 18.02 Uhr

Forscher am Kantonsspital St. Gallen haben das Risiko von Long Covid-Symptomen nach einer Wild-Typ Infektion über einen längeren Zeitraum und den Einfluss von Reinfektionen mit Omikron untersucht. Dabei zeigte sich, dass eine Ansteckung mit der Omikron-Variante zu weniger Long-Covid führt als mit dem Wildtyp von Sars-CoV-2.

Wer mit dem Wildtyp-Virus infiziert war, weist gemäss der Studie mit einer bis zu 67 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit Symptome von Long Covid auf als die Studienteilnehmer, die sich nicht mit Covid-19 infiziert hatten. Im Vergleich dazu hatten diejenigen, die sich erstmals mit dem Omikron-Virus angesteckt hatten, keine höhere Wahrscheinlichkeit an Long Covid zu erkranken als Nicht-Infizierte.

Der Vergleich mit Nicht-Infizierten mag etwas verwirren. Es gebe noch keine allgemein akzeptierte Definition von Long Covid, sagt dazu Carol Strahm vom Kantonsspital St. Gallen, der an der Studie mitgearbeitet hat. «Und da die Symptome von Long Covid sehr unspezifisch sind, kommen sie auch ohne Covid-Infektion häufig vor. Deshalb haben wir dieselben Symptome bei Infizierten und nicht Infizierten abgefragt, um den wirklichen Effekt der Sars-CoV-2 Infektion zu beschreiben», erklärt der Infektiologe.

Die Forscher zeigten auch, dass eine Re-Infektion mit Omikron nach einer Wild-Typ-Infektion keinen Einfluss auf die Entwicklung neuer Long-Covid-Symptome hat. Das gilt auch für die Erkrankung an Fatigue, der anhaltenden Erschöpfung.

An der Studie nahmen 1201 Beschäftigte im Gesundheitswesen aus neun Schweizer Gesundheitszentren teil, davon waren 81 Prozent Frauen und das Durchschnittsalter der Probanden betrug 43 Jahre. Befragt wurden sie zu den häufigsten Long-Covid Symptomen wie der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Fatigue und Schwäche, Burnout und Erschöpfung sowie Haarausfall. Und das in drei Quartalen zwischen März 2021 und Juni 2022.

Gesunde, junge Probanden

Strahm schränkt die Aussagekraft der Untersuchung allerdings etwas ein, weil bei den Befragten junge, gesunde und geimpfte Frauen überrepräsentiert waren. «Deshalb kann man unser unsere Erkenntnisse wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ältere und kränkere Leute ein anderes Risiko haben», sagt Strahm.

Bei den Probanden waren 80 % geimpft und 20 % ungeimpft. «Geimpfte hatten in unserer Studie nach einer Omikron Infektionen nicht weniger Long Covid-Symptome als Ungeimpfte», sagt Strahm. Das widerspricht vielen bestehenden Studien. «Unsere untersuchte junge und gesunde Population hatte meist milde Omikron Infektionen, was per se mit einem tieferen Long Covid-Risiko einhergeht.» Die Impfung habe wohl je nach untersuchter Populationen, also zum Beispiel abhängig vom Alter, wahrscheinlich einen grösseren oder kleineren Einfluss, sagt Strahm. Bei diesem Thema seien die Bücher aber noch nicht geschlossen.

Die gestern Nacht auf der Plattform American Association for the Advancement of Science (AAAS) publizierte Studie wird Mitte April am «European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases» in Kopenhagen vorgestellt.