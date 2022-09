Die abgelegenste SAC-Hütte der Schweiz wird 100 Jahre alt

Lohnende Reise Mehr als 6 Stunden bis zur Baltschieder­klause: Die abgelegenste SAC-Hütte der Schweiz ist jetzt 100 Jahre alt Wer zur Baltschiederklause im Wallis will, braucht Ausdauer. Sieben Stunden dauert der Zustieg – doch er lohnt sich. René Fuchs 03.09.2022, 05.00 Uhr

Zufällig kommt niemand vorbei: einsame Baltschiederklause. René Fuchs

Wie gut eine Hütte gefüllt ist, zeigt gewöhnlich, wie schön das Wetter draussen ist. Aber auch wie weit weg sie vom nächsten Parkplatz oder der nächsten Seilbahnstation liegt. Denn die Wanderdistanz zur Hütte sorgt stets für eine gewisse Vorselektion. Nirgends ist diese extremer als in der Baltschieder­klause im Wallis. 6,5 bis 7 Stunden braucht man, um sie zu erreichen. Damit hat sie den längsten Zustieg einer SAC-Hütte in der Schweiz. Schnell hin und zurück für eine Rösti am Mittag, das geht hier nicht. Wer kommt, will bleiben.