Quickie Druckausgleich in drei Minuten: Sechs Gründe, warum der schnelle Sex im Alltag super ist Der Quickie ist besser als sein Ruf. Wir erläutern Ihnen sechs Gründe, warum der schnelle Sex im Beziehungsalltag gut tut. Martina Bortolani 23.04.2022

Spontan, etwas verrucht und schnell vorbei: Das Liebesleben muss nicht immer nur romantisch sein. Bild: Getty

Wir kennen es doch alle. Der Tag war lang und gefüllt mit Terminen zwischen Familie, Geschäft und Haushalt. Da muss Wäsche in die Maschine, eine Truppe bekocht werden, Mails beantwortet oder der Rasen gemäht werden. Dunkelt es dann ein, sinkt man in wohlig-erschöpfter Feierabendstimmung ins Bett oder aufs Sofa. Da kuschelt sich plötzlich der Mann neben einen. Nicht, dass gegen diesen etwas einzuwenden wäre, ganz im Gegenteil. Doch Verlustierungsübungen in der Horizontalen? Jetzt? Nicht wirklich.

Also erzählen wir die Story einmal anders. Vorausgesetzt, man arbeitet zu Hause, so hält man morgens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ein erstes Zoom-Meeting. Danach steht der Mann, der ebenfalls Homeoffice-Tag hat, in der Türe. Zwinkerzwinker. Ergo verschwindet man irgendwo im Haus, und es kommt zu schnellem Sex. Ein Quickie, dezent platziert und immer dann, wenn beide Lust darauf haben, entlastet das Sexleben ungemein. Gerade in langjährigen Beziehungen sollte er regelmässig angewendet werden.

Sechs Gründe dazu: Er nimmt dem vielerorts verkrampft geführten Thema «Sexualleben» bisweilen den Wind aus den Segeln. Denn nein, es muss nicht immer alles perfekt orchestriert sein. Manchmal ist machen besser als denken. Und nein, als Frau muss man auch nicht jedes Mal einen Orgasmus haben.

Der Quickie steigert die Zufriedenheit und die Produktivität. Schneller, einvernehmlicher Sex tagsüber, so eine Studie von Steve McCough, Professor der Klinischen Sexologie am Institut für Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco, sei ein Zaubermittel für die Gesundheit der Menschen. «Er steigert die Produktion von Oxytocin im Gehirn, dem Glückshormon. Gleichzeitig senkt Sex das Kortisol-Level, das für Stress zuständig ist.» Kurze Sexpausen, so McCough, verbessern menschliche Beziehungen und reduzieren Stress.

Etwas Humor im Sexleben schadet nie. Bei einem Quickie darf der Küchentisch danach quer in der Landschaft stehen oder der Pöstler mittendrin an der Türe klingeln. Lacher: garantiert.

Dank Quickies steigern Sie Ihre Sexbilanz. Denn ja, es geht in Sachen Bindungsverhalten eben auch um Quantität, nicht nur um Qualität. Viele Partner (oft die Männer) leiden enorm darunter, wenn die Frau (oft nach den ersten Kindern) regelmässig abblockt. Vorausgesetzt, Sie haben nicht tatsächlich ernsthafte und gute Gründe, Ihrem Partner die Intimität zu verweigern, so wenden Sie den Quickie öfters und mutiger an. Sie werden sich wieder näherkommen.

Niemand schaut so genau hin beim Quickie. Also egal, ob die Beine frisch epiliert sind oder sich die Unterwäsche satinweich an den Körper schmiegt. Ausser, dass man gepflegt und sauber sein muss (immer), ist alles andere nicht zwingend beim Quickie.

Sie wählen sich danach mit neuer Energie und einem verschmitzten Lächeln ins nächste Zoom-Meeting ein.

