Schnelles Make-up: Strahlendes Gesicht in zwei Minuten

lifestyle Wenn es zackig gehen muss: Bei diesen Beautyhelfern tickt die Uhr Geschminkt, aber bitte fix: Besonders im Sommer soll es schnell gehen vor dem Badezimmerspiegel. Eine Anleitung. Rahel Empl Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Tick-tack: Einen natürlichen Look im Sommer bekommt man in zwei Minuten hin. Shutterstock

Das Leben ist kurz. Zu kurz, um Stunden vor dem Badezimmerspiegel zu verbringen und dem Gesicht, Make-up-Schicht um Make-up-Schicht, ein maskenhaftes Erscheinungsbild à la Kim Kardashian zu verpassen. Gerade in den warmen Monaten: Dann setzen wir uns doch lieber an den See, in die Gartenbeiz oder in den Strandclub und geniessen Sonne und Glücksgefühle. Zu schnell wird der Sommer wieder vorbei sein, also gilt es, bei gutem Wetter jede Minute im Freien zu geniessen.

Zu diesem Lebensgefühl passt es ohnehin nicht, als wandelnder Foundation-Schreck aufzutauchen. Ausserdem überdeckt zu viel Make-up die schöne leichte Sommerbräune, die sich nach ein paar Tagen im Freien bemerkbar macht. Was indes nicht bedeutet, dass man gänzlich ungeschminkt unter die Leute gehen muss.

Rosige Haut wie nach einer Yoga-Stunde

Die Kosmetikindustrie hat in den vergangenen Jahren – dem Trend des Minimalismus und den daraus resultierenden natürlichen Looks entsprechend – zig praktische Produkte auf den Markt gebracht, mit denen man mit minimalem Aufwand ein Maximum an Frische und diesen viel beschworenen Glow – den Effekt einer sanft glänzenden, rosig und gesund aussehenden Haut wie nach einer Yoga-Stunde – aufs Gesicht zaubert. Etwa nach einem langen Arbeitstag vor dem Feierabenddrink.

Eine Koryphäe auf dem Gebiet ist die US-Amerikanerin Bobbi Brown vom gleichnamigen Kosmetiklabel, das sie an Schönheitsgigant Estée Lauder verkauft hat und nun mit einer neuen Marke – Jones Road Beauty – durchstartet. So sagte sie erst kürzlich im Interview:

«Ich interessiere mich weniger für Make-up-Trends als für den Moment, in dem man zwei Minuten vor dem Ausgehen in den Spiegel schaut – und was man in diesen zwei Minuten mit ein paar Produkten tun kann, um die eigene Schönheit hervorzuheben.»

Diese Haltung – weniger ist mehr – zieht Brown mit ihrer neuen Marke bis ins Detail durch. Leider ist diese noch nicht in der Schweiz erhältlich. Aber es gibt – wie erwähnt – genug Alternativen.

So kamen in den letzten Jahren etwa Blushes – die bisschen älteren Semester kennen das unter dem Begriff Rouge – in cremiger Stickform auf. Das ist viel praktischer, denn für Rouge in Puderform braucht es Pinsel und Spiegel, während die Sticks im Nu aufgetragen sind und mit den Fingern verteilt werden. Ein weiteres beliebtes Gadget unter Beautyfans sind pudrig-cremige Highlighter mit winzigen Schimmerpartikeln, die die Haut zum Strahlen bringen. Sie werden allerdings nur sparsam und sehr punktuell eingesetzt, und zwar dort, wo sich das Licht am stärksten bricht, also Wangenknochen, Nasenrücken, Augenwinkel (ein Sofort-wach-Trick für müde Augen) und unter den Augenbrauen. Das bringt die Konturen des Gesichts besser zur Geltung. Und dann sind da noch jene Produkte, die seit Jahren zu den Bestsellern unter den fixen Beautyhelfern gehören. So etwa die getönte Tagescreme, der Concealer (Abdeckstift) und pflegende Lippencremes.

Bobbi Brown hatte recht: Es braucht tatsächlich nur zwei Minuten, um besser auszusehen. Wir zeigen Ihnen im Anschluss, mit welchen Produkten das gelingt - und wie viel Zeit sie fürs Auftragen benötigen.

In zwei Minuten zum schönen Ergebnis

20 Sekunden Die getönte Feuchtigkeitscreme Daywear Multi-Protection Anti-Oxidant Sheer Tint von Estée Lauder ist ein Multitalent. Sie pflegt, schützt mit SPF 15 und verleiht einen ebenmässigen Teint. Sie ist auch für sensible Haut geeignet. Die zunächst farblose Textur passt sich beim Auftragen praktisch jedem Hautton an – und ist ganz fix verteilt. Gehört zu unseren Lieblingsprodukten im Badezimmer - seit Jahren.

Circa 75 Fr. (50 ml)

25 Sekunden Er gehört unterwegs in jedes Necessaire, deckt er doch Augenringe und Unebenmässigkeiten diskret, aber zuverlässig ab: Der handliche Skin Concealer Stick der Marke Bobbi Brown hat eine cremige Konsistenz, hält aber über Stunden und kaschiert zuverlässig. Das Resultat ist sehr natürlich und wirkt nie überschminkt. Es gibt den Stick in rund 20 Nuancen.

48 Fr.

15 Sekunden Instabrows, die bis ins kleinste Detail geschminkten und gestylten Augenbrauen, sind out. Sie ein bisschen in Form zu bringen und aberwitzig-abstehende Härchen zu bändigen, ist aber ein Muss. Das transparente Brauen-Fixiergel 24H Brow Setter von Benefit schafft mit einem doppelseitigen Bürstchen genau das innert weniger Sekunden. 38.90 Fr., auch in reisekompatibler Minigrösse erhältlich. manor.ch

15 Sekunden Rouge in Puderform war gestern. Heute greifen wir nur noch zum grandios guten On-the-Glow Blush von Pixi und geben unseren Wangen ganz fix einen sehr natürlich wirkenden rosigen Touch, der über Stunden hält und niemals verwischt. Obendrein pfegt die Formulierung die Haut. Auch für die Lippen geeignet. Circa 30 Fr., pixibeauty.co.uk

20 Sekunden Lippenstift ja, aber bitte ganz natürlich! Der Phyto-Lip Twist von Sisley passt genau in dieses Schema. Er ist pflegend wie ein Balsam, farbig wie ein Lippenstift und glänzend wie ein Gloss. Die Lippen wirken im Nu aufgepolstert. Lässt sich spielend leicht auftragen. In diversen Farben. Circa 45 Fr., sisley-paris.com

25 Sekunden Mit wenig Handgriffen sorgt die Highlighter-Auswahl Extra Dimension Skin Finish von Mac für definierte Konturen und einen tollen Glow im Gesicht – an den richtigen Stellen.

42 Fr.

