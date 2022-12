Wie der "Dude": Victoria Beckham trägt jetzt Bademantel

Lifestyle Irrwitziger Modegag: Bademäntel – und damit alle «Dudes» – sind plötzlich chic Früher waren sie der Inbegriff von Versifftheit, heute sind sie die Lieblinge der Trendsetter und Stilikonen, und finden den Weg in die Kollektionen grosser Modehäuser: Bade- und auch Morgenmäntel. Ein Erklärungsversuch. Rahel Empl 10.12.2022, 05.00 Uhr

Unvergessen: Der «Dude» aus dem Film «The Big Lebowski» prägte die wohlige Versifftheit wie kein anderer. Gramercy Pictures

Zwei Freundinnen sitzen in der Küche und prosten sich zum Feierabend zu – soll auch bei Promis hin und wieder vorkommen: Ein entsprechendes Foto postete Schauspielerin Eva Longoria vor wenigen Tagen auf der Plattform Instagram. Es zeigt sie mit Designerin Victoria Beckham, die beiden sind seit Jahren ganz dicke. Nichts Besonderes also, wäre da nicht dieser Elefant im Raum: Beide Frauen tragen einen Morgenmantel.

Gerade Beckham überlässt, was ihre Garderobe angeht, nichts dem Zufall. Ihre Outfits sind stets piekfein, sie gilt als Trendsetterin. Umso erstaunlicher, zeigt sie sich in aller Öffentlichkeit im Morgenmantel. Einem Kleidungsstück, das bis vor kurzem ausschliesslich hinter verschlossenen Türen getragen wurde, etwa nach der Dusche oder das sonntägliche Gipfeli essend vor dem TV. Es sei denn, man war zu einer «Bad Taste»- oder anderen Motto-Party geladen und trat als «Dude» aus dem Kultfilm «The Big Lebowski» auf. Insbesondere der Bademantel galt als Inbegriff von wohliger Versifftheit, was der Streifen mit grossem Amüsement zeigt.

Frottee in freier Wildbahn: Dieser Trendsetter trägt einen Bademantel auf Londons Strassen. Getty Images Europe

Abgesehen von Beckham und Longoria tragen auch andere modeaffine Menschen Bade- und Morgenmäntel neuerdings spazieren. Etwa an der Fashion Week in London oder gleich mitten auf der Bühne wie Rapperin Cardi B. Die Cruise-Kollektion 2022 von Dior war ein flauschig-weisses Bademantel-Träumchen, und die Modekette Zara hat sie in zig Versionen im Laden hängen.

Die kleinen, aber feinen Unterschiede

Um diesen Modegag zu verstehen, bedarf es zuerst der Klärung gewisser Unterschiede. Während der Bademantel aus flauschigem Frotteestoff besteht, um die Flüssigkeit nach dem Duschen aufzusaugen, ist der Morgenmantel eine leichte Natur, also meist aus einem dünnen, edlen Stoff und damit deutlich eleganter. Ihnen gemein ist der Bindegürtel, der Schnitt und dass es sich während Jahrzehnten um Kleidungsstücke für zu Hause handelte. Eine krasse Zweckentfremdung, wenn man bedenkt, dass beide Mäntel ihren Ursprung im japanischen Kimono haben, der zu Zeremonien wie Hochzeiten getragen wird.

Der Kimono feiert in der Mode bereits seit einigen Jahren ein Comeback, war Teil der Kollektionen namhafter Modehäuser. Die Interpretationen reichten von wallend bis superkurz und in allen erdenklichen Stoffen, von Seide über Samt bis hin zu dicker Wolle, verziert mit Blumen- und anderen Prints.

Und nun scheinen die Grenzen zwischen Kimono und Bademantel zusehends zu zerfliessen. Denn auch die Frottee-Fraktion ist jetzt in freier Wildbahn unterwegs. Es gilt nicht mehr als versifft, mit dem Hund im Bademantel Gassi zu gehen, sondern als chic, dem neuerlichen Ritterschlag der Beckham sei Dank.

Die Konsequenz der neuen Gemütlichkeit

Was ist bloss geschehen?

Corona geschah. Und damit Lockdowns und Tage, in denen wir uns in der Gemütlichkeit regelrecht suhlten, ja Gefallen an diesem entschleunigten, manchmal sicher auch ein wenig versifften Leben fanden. Selbstredend fand diese Rumlümmelei nicht im Anzug oder in superengen Lederleggings statt, sondern in bequemer Kleidung: Jogginghose, Labbershirt – und so mancher und manche dürfte hin und wieder auch den Bademantel anbehalten haben. Während die Jogginghose als Konsequenz der neuen Gemütlichkeit längst die Strasse erobert hat, scheint also nun auch der Bade- oder Morgenmantel nachzuziehen. Nicht, dass dies den «Dude» interessieren würde.

Na, dann Prost, Victoria.