Medikamenten-Mangel: Fast 1000 Arzneien fehlen

Lieferengpass Fast tausend Medikamente fehlen in der Schweiz: Wo der Mangel am schlimmsten ist – und wie man sich jetzt helfen kann Die Zahl der Lieferengpässe bei den kassenpflichtigen Medikamenten schnellt in die Höhe. Die Situation ist prekär. Hier finden Sie alle fehlenden Arzneien in der Übersicht – und welche Alternativen vorhanden sind. Stephanie Schnydrig 03.02.2023, 05.00 Uhr

In Schweizer Apotheken fehlen derzeit so viele Medikamente wie noch nie. Keystone

Am Mittwoch hat der Bund die Situation bei den Medikamenten-Engpässen neu als«problematisch» eingestuft. Diese Reaktion des Bundes hält der Chefapotheker Enea Martinelli von den Spitälern Frutigen, Meiringen und Interlaken für längst überfällig: «Mittlerweile kommt es bei jedem zweiten oder dritten Patienten vor, dass ein Medikament fehlt und eine Alternative gefunden werden muss», sagte er im Interview mit CH Media.

Medikamenten-Engpässe in der Schweiz nehmen seit Jahren zu. Und gemäss einem Bericht der internationalen Wochenzeitung «Politico» verzeichnet derzeit fast ein Viertel der EU-Länder mehr als 600 fehlende Arzneimittel. Eine der Hauptursachen des Medikamentenmangels ist die Globalisierung und Zentralisierung der Produktion – China und Indien haben sich zu den Apotheken der Welt gewandelt. Wie die Schweizerische Ärztezeitung im vergangenen Jahr festgehalten hat, stammen Schätzungen zufolge 80 bis 90 Prozent der Wirkstoffe und Ausgangsmaterialien von Medikamenten aus diesen beiden Ländern.

Für die Schweiz sind auf der von Enea Martinelli betriebenen Website «Drugshortage» 995 kassenpflichtige Medikamentenpackungen gelistet, die aktuell nicht lieferbar sind. Unabhängig von der Packungsgrösse sind dies fast 800 Präparate.

«Mit Lieferengpässen bei Kinderantibiotika kämpfen wir schon lange», sagt die Kinderärztin Corinne Wyder vom Medizinischen Zentrum Kurwerk in Burgdorf. Als besonders problematisch nennt sie den Mangel an den am häufigsten verschriebenen Antibiotika Co-Amoxillin und Amoxillin, die etwa bei einer Infektion mit Streptokokken-Bakterien zum Einsatz kommen.

Es gebe zwar Alternativen für fehlende Antibiotika, aber je nach Wahl seien diese nicht optimal und durch unsachgemässen Einsatz steige die Gefahr für die Entstehung von Antibiotikaresistenzen, sagt Wyder. Eine andere Ausweichmöglichkeit bestehe darin, Erwachsenen-Antibiotika kindergerecht zu machen. Dies, indem die Tabletten zerteilt und anschliessend zermörsert würden, um die entsprechend niedrigeren Dosierungen zu erhalten. «Mitunter ist das aber heikel und eine genaue Dosierung häufig nicht möglich», sagt die Kinderärztin. Einerseits sei die Gefahr einer Überdosierung nicht zu unterschätzen, andererseits könne eine Behandlung mit zu niedriger Dosierung unwirksam sein und das Risiko der Resistenzbildung um ein Mehrfaches erhöhen.

Neben dem Mangel an Kinderantibiotika haben sich zuletzt auch die Engpässe bei Schmerz- und Fiebermitteln verschärft. «Bislang konnten wir sie meistens noch im Ausland beziehen, aber das wird immer schwieriger», sagt Wyder.

Weil Kinderdosierungen nur einen kleinen Markt bedienen, ist dieser für Pharmakonzerne oftmals nicht lukrativ. «Norwegen hat das gut und streng geregelt», sagt sie. Dort dürften Pharmafirmen ein Präparat nur verkaufen, wenn sie dieses oder andere Medikamente in ihrem Sortiment auch in kindergerechter Dosierung anbieten würden. «Das könnte auch eine Lösung für die Schweiz sein», findet sie.

Auf seinem Blog hält der Spitalapotheker Enea Martinelli fest, dass von den Engpässen vor allem auch «alte» Medikamente für chronische Erkrankungen betroffen seien. Dazu zählen verschiedene Parkinsonmittel. Meist gibt es für fehlende Medikamente eine Alternative, allerdings können Umstellungen in seltenen Fällen einen Spital- oder Klinikaufenthalt notwendig machen.

Auch Medikamente gegen Epilepsie sind Mangelware. Epilepsie zählt in der Schweiz zur häufigsten chronisch neurologischen Erkrankung, rund 70’000 bis 80’000 Menschen sind betroffen. Dank Medikamenten sind zwei Drittel davon anfallsfrei. Doch ist «ihr» Medikament nicht verfügbar, kann das mitunter schwere Folgen haben: Studien zufolge erhöht ein Präparatewechsel das Risiko eines epileptischen Anfalls, selbst wenn die neue Tablette den gleichen Wirkstoff in gleicher Menge enthält.

Xanax, Temesta, Ritalin und viele mehr: Psychopharmaka zählen zu den Medikamenten, die derzeit häufig Mangelware sind. Für Patienten und Patientinnen mit psychischen Erkrankungen stellt das ein grosses Problem dar: «Die Behandlung einer Depression mit Antidepressiva muss über Wochen beziehungsweise Monate geplant werden und die Medikamente sollten nicht plötzlich abgesetzt werden», sagt Erich Seifritz, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP. Denn abruptes Absetzen führe zu Rückfällen.

Besonders kritisch sei die Situation bei Methadon, den Benzodiazepinen wie Valium sowie bei der Arznei Antabus, mit welcher Alkoholabhängige behandelt werden. Seifritz ist ein Fall bekannt, bei dem ein Patient Antabus nicht mehr erhalten hat und deshalb einen schweren Rückfall erleiden musste.

Laut Seifritz ist die Umstellung von einem Medikament auf ein anderes klinisch manchmal sehr kompliziert. Denn unterschiedliche Medikamente hätten ein unterschiedliches Wirkspektrum, der Körper könne nicht alle Wirkstoffe gleich gut aufnehmen und nicht zuletzt sei ein wichtiger Aspekt, ob Patienten und Patientinnen Vertrauen in ein Medikament hätten.

Wenn sich die Situation nicht bald entspannt, sieht Seifritz durchaus grössere Probleme auf psychisch Erkrankte zukommen. Denn die Alternativen seien nur behelfsmässige Möglichkeiten, dem Engpass entgegenzuwirken. Auf Dauer seien sie teuer und zu aufwendig.

