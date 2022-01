Modernes Lexikon von A bis Z Mit diesem Wissen meistern Sie im neuen Jahr jeden Small Talk Bild: Getty Gentlemen sind gefragt wie nie, Hyrox ist das neue Spinning und kein Weg führt an Lady Gaga vorbei: Diese Trends sorgen 2022 für Gesprächsstoff. Martina Bortolani 0 Kommentare 06.01.2022, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

A wie Arbeit

Lange haben wir uns stark mit ihr identifiziert. Die Frage nach dem «Wer bin ich?» war eng verknüpft mit «Was arbeite ich?» und vor allem «Wo bin ich angestellt?». Dann kam die Pandemie und katapultierte uns aus dem Grossraumbüro ins Homeoffice – und veränderte alles: Arbeitswege und gemeinsame Mittagessen fielen weg, die Präsenzzeiten veränderten sich und immer mehr Leuten fehlt in dieser hybriden Stimmung die Identifikation mit dem Unternehmen.

Was für die einen beunruhigend ist, erachten andere als Chance. Veränderung und Mut liegen in der Luft! Ob Jobwechsel oder eine neue Ausbildung, der Schweizer Arbeitsmarkt boomt, Fachkräfte sind gefragt und Start-ups im Aufwind. Ob selbstständig oder angestellt, im Jahr 2022 scheint alles möglich.

B wie Balaclava

Bild: Getty

Sie sind den Sturmhauben der Bankräuber abgeschaut, doch die Modetrendsetter haben mit ihren Schlauchkappen aus Garn oder Baumwolle nichts Kriminelles im Sinn, sondern setzen ein Fashionstatement. Die Ba-lac-lavas (die Betonung liegt auf der zweiten Silbe) sind übrigens nach der Ortschaft Balaklawa auf der ukrainischen Halbinsel Krim benannt.

Dort fand 1854 die Schlacht von Balaklawa statt, als Russland die Stadt Sewastopol sieben Wochen lang intensiv gegen britisch-französische Marinebrigaden sowie Abgeordnete des Osmanischen Reichs verteidigte. Ein bisschen Basiswissen schadet schliesslich nie, auch als Hipster.

C wie Classic Coffee

Wir Frauen lieben ja unsere diskrete, sanft surrende Vertuo-Kaffeemaschine von Nespresso, die wenig Platz braucht und dennoch den feinsten Schümlikafi macht. Doch fragen Sie mal einen Mann Ihrer Wahl in Ihrem Umfeld. Falls dieser nicht seit zehn Jahren alleine im Wald in einer Hütte lebt, sondern irgendwo in einem urbanen Gebiet, wird das Gespräch irgendwann bei der Kaffeemaschine landen, garantiert! Denn die Kaffeemaschine ist für Männer nicht mehr einfach eines von vielen Haushaltsgeräten, sondern ihr neues Lieblingsspielzeug, in das ordentlich investiert wird.

Früher waren es die Dampflokomotiven, die den kleinen Buben den Glanz in die Augen gezaubert haben, heute sind es zu Neudeutsch die «Classic Coffee»-Maschinen für den Hausgebrauch; absolutes Barristamaterial sind die Siebträgermaschinen. Hochkomplex, hochpoliert und mit vielen Zusatzelementen wie Bohnenmahler, Abklopfbehälter, unterschiedliche Brühköpfe, und natürlich darf auch der Tamper, der schwere «Stempel», mit dem man das Kaffeepulver presst, nicht fehlen. Da mahlt’s, klopft’s, scheppert’s, zurrt’s und rumpelt’s in der Küche – der Soundtrack der Kafigeneration 4.0.

D wie Drohnen

Bild: Getty

Zwar schon vor über hundert Jahren erfunden, erleben sie seit zwei, drei Jahren wahre Höhenflüge. Flugdrohnen, Drohnentaxis oder auch Drohnenkuriere sind zunehmender Bestandteil der globalen Mobilität.

E wie E-Sports

Von wegen Nerds! Sportliche Wettkämpfe mit Computerspielen etablieren sich in diesem Jahr definitiv. Es geht um viel Geld und um Sponsoringverträge. Dominiert wird der E-Sportboom vom Spiel «Dota 2», ein Multiplayer Fantasy Battlegame. Der 27-jährige Däne Johan «Notail» Sundstein führt die Rangliste der Grossverdiener an: Über sieben Millionen Dollar hat er am Computer schon verdient.

Weltweit auf Platz 361, aber doch mit fast einer halben Millionen Franken Preisgeld ist der Westschweizer Duong «Kinstaar» Huynh platziert. Sollte sich Ihr zockender Teenagersohn also einen teuren Gamesessel zu Weihnachten gewünscht haben, seien Sie unbesorgt: Das war garantiert gut investiertes Geld.

F wie Familie

Gründen (Babys), erweitern (Patchwork), zusammenhalten (Kinder/Eltern/Grosseltern). Die Familie wird immer mehr zum Luxus- und Statussymbol der jungen Generation – inklusive Inszenierungstendenz auf den Social-Media-Kanälen, besonders Instagram. Ein Beispiel dafür, hart an der Grenze zwischen Neid und Fremdschämen, ist «The Bucket List Family» auf Instagram.

G wie Gentleman

Bild: Getty

Gepflegt, galant, grosszügig, gut erzogen. Auch in Zeiten der Emanzipation wünschen wir uns bitte mehr Männer dieser Gattung.

H wie Hyrox

Bild: imago

Was 2021 das Spinning war, ist heuer Hyrox und kommt aus den USA. Beim Mix aus Crossfit, Bodyweight-Krafttraining, Hindernislauf und Groupfitness wird den Athletinnen und Athleten so ziemlich alles an Kraft, Kondition und Geschick abgefordert. Und Hyrox ist laut und streng. Bereits gibt es erste Gruppenevents in der Schweiz. Am 5. März 2022 etwa findet im Messeturm Basel ein grosser Hyrox-Anlass für alle statt. Zeit zum Trainieren bleibt also noch. Infos unter: www.hyrox.com.

I wie Ich, ich, ich

Bild: Photocase

Beim Einkaufen, im Strassenverkehr oder bei der Impffrage. In den letzten zwei Jahren sind die Menschen deutlich egozentrischer geworden. «Ich, ich, ich» ist gemäss Experten ein zeitgemässer Begriff für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Nicht bei allen pathologisch, aber zunehmend verbreitetet, wünscht man sich im neuen Jahr etwas mehr Altruismus.

J wie J2LASTEU und JUL

youtube

Zwei französische Rapper, die durch die Decke gehen. Nach den USA hat Frankreich die zweitgrösste Rap-Kultur weltweit. Unser Nachbarland gibt in Europa in Sachen Afrotrap und House-Rap den Ton an. Nicht zuletzt auch deshalb, weil viele frankophone Künstler Einflüsse aus ihren afrikanischen oder orientalischen Heimatländern einfliessen lassen. Der Beat fährt gut ein. J2LASTEU (sprich: Schö-dö-lastoh) und JUL (sprich Schül) untermauern nicht nur den Trend, dass French Rap Aufwind erlebt, sondern auch, dass Bands aus dieser Branche oft unaussprechliche Namen haben.

K wie Klammern

Halten alles schön ordentlich zusammen. Vor allem die Haare. Waren komplett weg, sind jetzt aber omnipräsent. Für den Frühling prognostizieren wir Klammern in den Farben Korallenrot, Mauve, Babyrosa und Lavendel.

L wie Lady Gaga

youtube

Mit dem neuen Kinofilm «House of Gucci» bestätigt die New Yorkerin Stefani Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga ihre Vormachtstellung in diversen Segmenten aus Musik und Schauspiel. Nicht nur die Champagnermarke Dom Pérignon benennt eine eigene Flasche nach ihr, die ganze Lifestyle- und Modeindustrie himmelt Lady Gaga derzeit an.

M wie Motzen

Der neue Volkssport, so scheint es. Besonders verbreitet bei der Generation 60-plus. Ständig unzufrieden, ständig empört und schampar selbstgerecht. Kürzlich wieder selbst erlebt: In einer Podiumsdiskussion grätschte ein Seniorenpaar dem Veranstalter unvermittelt und unhöflich ins Wort und diskreditierte ihn vor allen. Dasselbe fiel dann nach der Veranstaltung hemmungslos über das – vom Veranstalter – gesponserte Buffet her. Ähm ja.

N wie NFT (Non-Fungible Token)

Was ist das nun genau, von dem die ganze Kunstwelt spricht? Wir probieren es mal so: NFT sind digitale Sammelobjekte (Bilder, Animationen oder Kunstfiguren), die mit Kryptowährung bezahlt werden. Damit erwirbt der jeweilige Käufer das alleinige Publikationsrecht im virtuellen Raum. Immer noch nicht ganz klar? Keine Sorge, geht uns ähnlich. NFT sind aber trotzdem superwichtig im 2022.

O wie Oversize

Das übergrosse respektive wichtigste Merkmal in der Mode für 2022.

P wie Pflanzen für Innenräume

Bild: Getty

Maranta, Monstera, Strelitzie, Geigenfeige oder Schwiegermutterzunge. So heissen unsere neuen Lieblinge zu Hause. Langlebige, unkomplizierte Zimmerpflanzen erleben gerade Hochkonjunktur, und die Menschen sind ganz wild nach einem grossen, dichten Dschungel in ihren Refugien. Auch Zimmerpflanzenkurse sind en vogue. Mit feey.ch gibt es sogar einen recht charmanten Schweizer Onlinehandel für solcherlei Zubehör für Daumenfarben in allen Nuancen.

Q wie queer

Bild: Getty

Darf man nun sagen oder nicht? Oder nur, wenn man selber lesbisch, schwul, trans oder nicht-binär ist? Auch 2022 werden sich die Debatten rund um Geschlechteridentitäten noch verstärken. Stichwort: How to pronounce?

R wie Real Omnivores

Bild: Imago

Vergessen Sie vegan, vegi oder flexi. Die wahren Trendsetter in Sachen Kulinarik und Ernährung nennen sich Real Omnivores, also «wahre Allesesser». Sie ernähren sich in hoher Qualität, sind techaffin und konsumieren alles. Von Veganem, über Fleisch bis hin zu Insekten oder Nahrungsergänzungsmitteln.

S wie Stewart, Kristen

youtube

Hochgelobt und bereits nominiert für den Oscar als beste Darstellerin der Lady Diana im Film «Spencer» (Kinostart: 13. 1. 2022). Stewart bestätigt damit endgültig ihren Platz in der schauspielerischen Champions League.

T wie Tiere

Bild: Getty

Der Umsatz an Tierzubehör habe sich, das berichtete soeben der Onlinehändler Galaxus, mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Die Schweizer gaben so viel Geld für ihre Katzen, Hunde, Hasen, Vögel oder Fische aus wie noch nie. Haustiere sind begehrt und werden verwöhnt. Tendenz 2022: steigend. Hoffen wir, dass all die Herrchen und Frauchen aber auch wissen, dass Tiere in erster Linie Tiere sind. Und keine Accessoires.

U wie unverpackt

Kleine, regionale Läden, die Waren ohne Verpackung verkaufen, gehören allesamt unterstützt. Mehr Unverpacktes bitte auch im Sortiment der Grossisten.

V wie Vogue

Bild: zvg

Auch im digitalen Zeitalter anno heute immer noch die tonangebende Mode- und Stilpostille. Die wichtigste aller Vogue-Ausgaben heisst neu nicht mehr «Vogue Paris», sondern «Vogue France». Damit will sich das Heft öffnen für das ganze Land. Einher ging der Namenswechsel mit einem längst fälligen Generationenwechsel in der Chefredaktion. Emmanuelle Alt übergab die Leitung in Frankreich an Eugénie Trochu. Gleiches geschah beim italienischen Pendant, wo neu Francesca Ragazzi das Heft leitet. Trochu und Ragazzi dürfen sich aber nicht mehr Chefredaktorinnen nennen, sondern heissen Redaktionsleiterinnen. Entschieden wurde das mitunter von Anna Wintour, die bei Condé Nast in New York auch 2022 die Fäden zieht.

W wie «The White Lotus»

youtube

Ein Geheimtipp unter den TV-Serien, gemacht vom kalifornischen Comedy-Grossmeister Mike White. Einmal gesehen, vergisst man «The White Lotus» nie wieder. Brillant! PS: Beim Stichwort Comedyserien können wir nicht widerstehen, auch «Tschugger» auf SRF nochmals lobend zu erwähnen. Die zweite Staffel kommt leider erst in einem guten halben Jahr. Wir zählen jetzt schon die Tage.

X wie XS-Wohnungen oder Häuser

Riesige 6-Zimmer-Wohnungen für zwei Personen sind vorbei – der Trend geht in Richtung klein, multifunktional, mondän, dafür aber an einem idealen Standort.

Y wie Yakin, Murat

Bild: Freshfocus

Aus dem Niemandsland zum Everybody’s Darling in der Schweiz aufgestiegen. Der friedfertige Mister «Pumajäckli» hat es geschafft. Hoffen wir, dass es mit dem Lauf der Schweizer Nati noch lange so gut für Murat Yakin läuft.

Z wie Zähne

Bild: Getty

Gebleacht und gerichtet. Die Industrie bringt immer mehr Luxusprodukte für helle und perfekte Zähne auf den Markt. Auch 2022 sind Zähne die luxuriösen Strasssteinchen im Konterfei des modernen Menschen.

