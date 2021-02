Leben-Schwerpunkt Neues Manifest gegen Intoleranz – Film und Theater wehren sich gegen Doppelmoral und sexuelle Diskriminierung Getty 185 Schauspielende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz outen sich als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nichtbinär und trans. Das wirkt wie aus der Zeit gefallen. Aber nur auf den ersten Blick. Julia Stephan 13.02.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Zugegeben, Coming-outs, die einer Branche den Boden unter den Füssen wegreissen, sehen anders aus. Man stelle sich vor, eine Handvoll Profifussballer würde bekennen: Leute, wir sind schwul, na und? Ein Ereignis in einer an stereotyper Männlichkeit orientierten Sparte, für das unsere Gegenwart ihre Helden erst noch finden muss.

Bekennen sich 185 Schauspielende mit einer Stimme, lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nichtbinär oder trans zu sein, wie vergangene Woche im Magazin der «Süddeutschen Zeitung» (Bezahlschranke), ist die Brisanz der Aktion weniger offenkundig als noch im Jahr 1978. Damals outeten sich 682 Männer nur wenige Jahre nach der Entkriminalisierung der Homosexualität in Deutschland in einer Titelgeschichte des «Stern».

Heute ist die gleichgeschlechtliche Ehe in der Schweiz in Gesetz gegossen. Queere Themen sind im Mainstreamkino angekommen. Der Streamingdienst Netflix hat Diversität zum Geschäftsmodell erklärt. Mit Filmen über sich liebende Männer gewinnt man Oscars oder den Schweizer Filmpreis. Die Oscar-Academy definierte kürzlich gar Diversitätsrichtlinien. Ab 2024 muss jeder Film sie erfüllen, der ins Rennen um den Titel «Bester Film» steigt.

Und auch Theater wie das Schauspielhaus Zürich sind stolz auf ihre Ensembles, in denen nicht mehr ausschliesslich weisse Heteros festgefahrene Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit reproduzieren. Die Kunst passt sich den veränderten gesellschaftlichen Realitäten an, und man schaut live dabei zu.

Fortschrittliche Bilder, rückständige Branche

Alles schön und gut, rufen die 185 den ahnungslosen Aussenstehenden zu, darunter Schweizer wie Bruno Cathomas und Stefan Kurt.

Der schwule Stefan Kurt mimt im Film «Papa Moll» biederes Familienleben. Bilder: Imago, ARD, Zodiac Pictures, IMDB, Listal, Wilfried Dachau, Hardy Brackmann, zvg

Manche von ihnen sind seit Jahren geoutet, manche wagen den Schritt erst jetzt. Sie alle haben ein Manifest unterzeichnet, das fernab der fortschrittlichen Bilder, die ihre Branche für die Massen produziert, ein rückständiges Bild ihrer Branche zeichnet.

Bekannte Gesichter wie die «Tatort»-Darstellerin Karin Hanczewski erzählen, dass ihre Partnerin nie mit ihr über den roten Teppich laufen durfte, weil Agenten und Regisseurinnen, Caster und Produktionsleiterinnen ihr vor einem öffentlichen Coming-out aus Karrieregründen abrieten.

Andere wie ihre «Tatort»-Kollegin Ulrike Folkerts stellten verwundert fest, dass ihnen die Mutterrolle oder die Rolle der Lieb­haberin bei der Offenlegung ihrer sexuellen oder Geschlechtsidentität im Beruf plötzlich niemand mehr zutraute, obwohl sie für die Rolle einer Mörderin nie einen solchen persönlichen Leistungsausweis erbringen mussten.

Die dienstälteste «Tatort»-Darstellerin Ulrike Folkerts (links) outete sich 1999.

Dass man solche Diskussionen ausgerechnet im Schauspielmilieu führt, wo man beruflich dafür ausgebildet wird, etwas anderes darzustellen als man selbst, wo das Eintauchen in andere Lebensrealitäten zur beruflichen Abenteuermission gehört, ist ebenso absurd wie der Umstand, dass heterosexuelle Schauspieler wie Tom Hanks («Philadelphia») oder Jake Gyllenhaal («Brokeback Mountain») für ihre Darstellung schwuler Männer euphorisch gefeiert werden.

Sich im Spiel über die eigenen sexuellen Präferenzen hinwegzusetzen, scheint für heterosexuelle Schauspieler ein klarer Karrierebooster zu sein, nicht aber für ihre nicht homosexuellen Kollegen. Denn die tun das andauernd. So gut, dass das bisher niemandem auffiel.

Es scheint, als traue man der neuen Normalität, die man in Filmen propagiert, selbst nicht über den Weg. Hat da eine Branche Angst, die Fantasien und Projektionen ihres Publikums zu zerstören? Traut sie ihrem Publikum weder Toleranz zu noch die Fähigkeit, zwischen Rolle und Mensch abstrahieren zu können? Ist deshalb ein Vertreter der Unterhaltungsbranche wie Kurt Aeschbacher ein Sympathieträger, während ein Coming-out bei einem Schauspieler in besten Jahren zum Karriereknick führt?

Die Doppelrolle der Hollywood-Beaus

Bereits Frauenhelden aus dem Hollywoodkino der 1950er und 1960er kämpften mit dieser Doppelrolle – damals unter verschärften Bedingungen. Die Selbstzensur der amerikanischen Filmbranche sorgte dafür, dass Homosexualität nicht oder nur als Beispiel sittlicher Verrohung auf die Leinwand kam. Trotzdem waren Beaus wie Marlon Brando versteckt bisexuell.

Marlon Brando: Gerüchte um seine Bisexualität begleiteten seine Karriere.

Rock Hudson, der mit Doris Day ein filmisches Traumpaar bildete, heiratete auf Wunsch seines Agenten gar dessen Sekretärin, um mit biederen Homestorys einer medialen Hexenjagd zu entkommen. Als Hudson 1984 an Aids erkrankte, brach für viele weibliche Fans die Welt zusammen.

Ein Traumpaar nur für die Leinwand: Doris Day und Rock Hudson.

Für die Unterzeichnenden des Manifests ist klar: Beruf ist Beruf, privat ist privat. Sie fordern vor allem, nicht mehr als Minderheit markiert, sondern im Beruf normal behandelt zu werden. Für dieses Ansinnen ist ein kollektives Coming-out viel effektvoller, weil es niemanden zum Ausnahmefall macht.

Die im angelsächsischen Raum kontrovers geführte Frage, ob heterosexuelle Darsteller homosexuelle Rollenangebote annehmen dürfen, würden die 185 klar mit Ja beantworten. Beim Fernsehen SRF, das um Diversität auf dem Bildschirm bemüht ist, sieht man das gleich: «Wir engagieren die Schauspieler aufgrund ihres Talents und nicht wegen ihrer sexuellen Ausrichtung», erklärt Urs Fitze, Leiter des Bereichs Fiktion bei SRF.

Eine unspektakuläre Forderung, kein Fussball-Gate. Aber genau darin liegt das Spektakuläre.

Diese Schweizerinnen und Schweizer haben unterschrieben:

zvg

Die Schauspielerin, die ihre sexuelle Orientierung privat und beruflich nie verheimlicht hat, war u. a. am Staatstheater Stuttgart, am Theater Basel und am Residenztheater München. Sie arbeitet derzeit freischaffend, unter anderem am Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Bächli lebt in Deutschland und ist seit vielen Jahren mit Schauspielkollegin Katja Bürkle verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. (jst)

zvg

Der Bündner ist Ensemblemitglied am Schauspiel in Köln, wo er mit seinem Partner lebt. Sein privates Coming-out gab er mit 29. Im Jahr 2003 machte er seine sexuelle Orientierung in der «Schweizer Illustrierten» in einem Interview öffentlich. Cathomas arbeitete an zahlreichen renommierten ­Bühnen. Die Schweizer kennen ihn zudem aus Filmrollen im «Bestatter» und im «Tatort». (jst)

zvg

Der junge Basler hatte schon mehrere Gastauftritte in deutschen und Schweizer TV-Serien («Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Der Bestatter»). Seine erste Rolle spielte er während seiner Ausbildung an der European Actor School in Zürich, und zwar in der SRF-Teenie­serie «Best Friends». Dort durfte er als Beni Keller einen Mädchenschwarm spielen. Devonas lebt seit vielen Jahren in Berlin. (jst)

zvg

Der Walliser mit französischen Wurzeln startete seine Karriere in Österreich, wo er eine Ausbildung zum Schauspieler und Musicaldarsteller absolvierte. Seit der laufenden Spielzeit ist Hutter festes Ensemblemitglied am Saarländischen Staatstheater. Er wirkte in mehreren deutschen und österreichischen Filmen und Serien mit. In der US-Serie «The Quest» war er in einer Hauptrolle zu sehen. (jst)

zvg

Das ehemalige Ensemblemitglied des Theaters Basel (Intendanz: Stefan Bachmann) hat eine erfolgreiche Bühnenkarriere hinter sich. Heute ist er neben der Bühne auch Filmschauspieler und Filmproduzent. Mit seiner Produktionsfirma Cabirio Productions plant er die Umsetzung einer eigenen Trilogie für Bühne und Leinwand. Er ist auch als Sänger unterwegs. Guerra lebt in Berlin. (jst)

zvg

Die Schweiz kennt ihn aus Filmen wie «Papa Moll», «Akte Grüninger», «Zwingli» und «Jagdzeit». «Ich unterstütze das Manifest aus Dankbarkeit und Solidarität mit allen Personen , die vor uns für die Rechte der LGBT gekämpft haben», sagt Kurt. Der Grimme-Preisträger lebt seit Jahrzehnten in Berlin und ist mit einem Mann verheiratet, was er vor zwei Jahren in den Medien öffentlich machte. (jst)

Lesen Sie auch:

Der Basler Theatermacher Boris Nikitin hat sich bereits vor 20 Jahren zum Schwulsein bekannt und darüber auch ein Stück geschrieben («Versuch über das Sterben»). Dass sich nun 185 Schauspielerinnen und Schauspieler im Kollektiv im Magazin der «Süddeutschen Zeitung» geoutet haben, findet er gut und wichtig. Aber er hat auch ein Problem damit.