Bäume auf Feldern stören nicht - nein, sie steigern den Ertrag

Landwirtschaft Ein Hoch auf den Flickenteppich: Mehr Obstbäume in Feldern steigern den Ertrag Viele Bäume, die früher die Landschaft prägten, mussten den Landmaschinen weichen. Mit dem Klimawandel entdecken immer mehr Bauern die Vorteile von Bäumen neu. Andrea Söldi Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Neu gepflanzte Obstbäume auf dem Feld von Jürg Strauss im Weiler Hinter Grüt in Rickenbach ZH: Sie sollen den Ertrag verbessern. Andrea Zahler

Die Apfel- und Birnbäumchen sind noch kaum sichtbar zwischen den Sonnenblumen. Nur einzelne strecken ihre Äste bereits etwas über die Stängel hinaus. Bald wird Landwirt Jürg Strauss mit dem Mähdrescher über das Feld fahren und die Blumenköpfe mit den nahrhaften Kernen abschneiden. Etwas später wird er dann auch die ersten Früchte von den Bäumen pflücken.

Vor drei Jahren hat der Biobauer aus dem zürcherischen Rickenbach ein erstes Feld nach dem Prinzip des Agroforst angepflanzt. Der Fachbegriff bedeutet, dass Bäume oder Sträucher auf Feldern mit einjährigen Kulturen wachsen. Was früher der Normalfall war, ist in der heutigen Landwirtschaft selten geworden, wird aber von vielen Bauern gerade wiederentdeckt.

Bäume halten Wasser im Boden

Jürg und Pascale Strauss. zvg

Denn die Nachbarschaft der verschiedenen Pflanzen bringt diverse Vorteile: Einerseits behalten die Bäume mehr Feuchtigkeit im Boden und dienen als Windschutz - besonders bei der zunehmenden Hitze und Trockenheit ein höchst willkommener Effekt. Anderseits verbessern die Wurzeln den Humusaufbau und das Mikroklima im Boden, was die Fruchtbarkeit erhöht und mehr CO 2 speichert.

Gleichzeitig fördern Mischkulturen die Artenvielfalt und die Bestäubung. Für Jürg Strauss ist auch wichtig, dass er durch die verschiedenen Kulturen auf demselben Feld mehr ernten kann – gemäss Studien sollen es rund 10 Prozent sein. «Die Biolandwirtschaft wird oft kritisiert, weil sie weniger produktiv sei», sagt der 33-Jährige. «Doch mit dem Anbau auf mehreren Etagen können wir das kompensieren.»

Geschickter Baumschnitt

Jürg Strauss hat den Betrieb zusammen mit seiner Frau Pascale 2016 von seinen Eltern übernommen. Diese hatten bereits vor gut 20 Jahren auf biologischen Anbau umgestellt. Auch ein erstes Agroforst-Feld gab es auf dem Hof, lange bevor das Konzept grössere Bekanntheit erlangte. Es handelte sich um einen Obstgarten mit Hochstammbäumen. Die meisten Bauern lassen dazwischen Wiese wachsen, auf der ihre Tiere weiden. Weil es auf dem Rickenbacher Hof aber keine Nutztiere gibt, probierte es Jürg Strauss‘ Vater mit einem Streifen Weizen. Dies funktioniert gut, bis die Bäume zu gross wurden und die Kronen zu viel Schatten warfen.

Auf dem neuen Agroforst-Acker mit den Sonnenblumen hat Jürg Strauss die Baumreihen deshalb in einem genau berechneten Abstand gepflanzt, sodass er mit dem Mähdrescher noch hindurchfahren kann. Mit einem speziellen Schnitt will er erreichen, dass die Bäume mehr in die Höhe wachsen als in die Breite. Nächstes Jahr wird er gemäss der normalen Fruchtfolge andere Kulturen ansäen – etwa verschiedene Getreidearten und Hülsenfrüchte.

Noch reiht sich fast nahtlos Feld an Feld im Weiler Hinter Grüt. Das wird sich ändern. Andrea Zahler

Auch der Boden soll nicht kahl bleiben: Unter den Sonnenblumen spriesst derzeit Klee – eine Leguminose-Pflanze, welche die Erde mit Stickstoff versorgt. «Das ist für uns besonders wichtig, weil wir keinen Hofdünger haben», erklärt Strauss. Zudem bilde die Unterkultur eine Art Teppich, der den Boden vor dem schweren Mähdrescher schützt, wenn er im Herbst über den feuchten Untergrund fährt. Später im Jahr wird der Klee gemäht und bleibt als Mulch liegen. So schützt er den Acker vor dem Austrocknen und dient den Bodenlebewesen als Nahrung.

Auf einem einzelnen Feld ausprobieren

In der Schweiz gibt es aktuell rund 450 Betriebe, die mit Agroforst experimentieren. Darunter befinden sich Bio- und konventionelle Betriebe, grosse und kleine mit und ohne Tiere. «Es handelt sich immer noch um eine Nische, doch das Interesse wächst stetig, nicht zuletzt wegen der sich verändernden klimatischen Bedingungen», sagt Mareike Jäger, Dozentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Agroforst-Beraterin. In der Landwirtschafts-Ausbildung sei das Modell aber noch nicht richtig angekommen.

Agroforst sei ein Element der Permakultur, bei der verschiedene Pflanzen nach einem ausgeklügelten Plan nebeneinander wachsen wie in einem Garten, erklärt die Agraringenieurin. «Die Umstellung auf Agroforst ist aber viel weniger tiefgreifend und kann auch auf einem einzelnen Feld ausprobiert werden.» Beim Pflanzen der Bäume müsse man darauf achten, dass die Felder maschinell bearbeitet werden können. Die Baumpflege sei arbeitsintensiv und es gelte, den Erntezeitpunkt gut zu planen: Wenn zum Beispiel das Getreide noch steht, hat der Bauer keinen Zugang, um die Früchte zu pflücken.

Fördergelder bestimmen Arten

Neben Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Kirschen trifft man auf solchen Feldern auch Edelkastanien, Baumnüsse, Maulbeeren oder Wildkirschen an. Hierzulande sei die Kombination von Fruchtbäumen und Getreide oder Ölsaaten ein Klassiker, sagt Jäger. Dies hänge eng mit den Direktzahlungen zusammen: In der kleinflächigen Schweiz werden vor allem Kulturen gefördert, die der Ernährung dienen. Für einen Hochstammbaum gibt es jährlich bis zu 50 Franken. Für die Umwelt wären aber auch andere Bäume sinnvoll.

Die Sonnenblumen werden zuerst geerntet, danach kommen die Obstbäume dran. Andrea Zahler

Neuerdings wird Agroforst auch im Weinbau praktiziert: Erlen oder Schwarzerlen zum Beispiel fixieren Stickstoff im Boden und spenden etwas Feuchtigkeit und Schatten, was in einem Hitzesommer sogar den sonnenbedürftigen Reben nützt. In den Berggebieten werden zudem rund um die Felder neuartige Hecken gepflanzt, die Ziegen und Schafen als Futter dienen.

Jürg Strauss will demnächst auf einem weiteren Acker mehrere Reihen Bäume pflanzen – diesmal auch Eichen und Nussbäume. Dazwischen plant er einen Wildblumenstreifen, Wildfrucht-Hecken sowie Ast- und Steinhaufen, die Kleintieren Unterschlupf bieten. «So können wir den Platz für die Förderung der Biodiversität nutzen», erklärt der junge Biobauer. «Es ist uns wichtig, dass die Böden langfristig fruchtbar und gesund bleiben.»

