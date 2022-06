Verminte Böden: «Es droht für mehrere Jahre eine Hungerkrise»

Ukraine-Krieg Verminte Böden in der ukrainischen Landwirtschaft – Forscher: «Es droht für mehrere Jahre eine Hungerkrise» Der Krieg zerstört in der Ukraine grosse landwirtschaftliche Flächen. Forscher Lukas Fesenfeld warnt vor einer mehrjährigen Lebensmittelkrise und erklärt, wie dieser entgegengewirkt werden kann. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Krieg werden auch Felder zerstört und vermint. Ein Landwirt sieht sich eine Einschlagstelle auf seinem Acker an. Getty Images

Die Ukraine und Russland gehören zu den bedeutendsten Lieferanten von Weizen weltweit: Fast 28 Prozent der globalen Exporte stammten 2020 aus den beiden Ländern. Doch nun verstärkt der Krieg in der Ukraine den Hunger in der Welt. Es droht eine Lebensmittelkrise, da die Getreidelieferungen aus den beiden Ländern blockiert sind. Politologe Lukas Fesenfeld forscht an der Universität Bern zu Klima- und Ernährungspolitik. Er hat mit weiteren Forschenden einen Appell veröffentlicht und darin aufgezeigt, wie die drohende Katastrophe eingedämmt werden könnte.

Der Direktor des Welternährungsprogramms, David Beasley, sagte kürzlich, dass 44 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot stünden. Lässt sich das noch verhindern?

Ich bin nicht sehr optimistisch. Es werden viele Menschen unter starkem Hunger leiden und wahrscheinlich auch an den Folgen sterben. Besonders betroffen sind Länder in Ostafrika wie Kenia, Somalia oder Sudan sowie jene Staaten, die besonders stark vom Welternährungsprogramm abhängig sind. Dieses bezieht fünfzig Prozent des Weizens aus der Ukraine und steht daher vor grossen Herausforderungen. Auf europäischer Ebene wird diskutiert, inwieweit das Welternährungsprogramm unterstützt werden kann. Angesichts der steigenden Inflation stellt sich dabei die Frage, wie man gleichzeitig die nationalen Preise und die eigene Ernährungssicherheit schützt. Entscheidend in diesem Kontext ist auch, ob und in welchem Umfang China einspringen wird.

Weshalb spielt China eine wichtige Rolle?

China hat in den letzten Jahren global stets am meisten Getreide importiert. Denn ein grosser Teil der Böden in China ist nicht mehr fruchtbar und verschmutzt aufgrund unzureichender Umweltschutzstandards. Im vergangenen Sommer liess die chinesische Regierung nochmals deutlich mehr Getreide importieren als in den Jahren zuvor. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, aber erstaunlich ist das schon. Nun stellt sich die Frage, ob China bereit ist, die Lager für andere Länder zu öffnen.

Was denken Sie?

Ich gehe davon aus, dass es Hunger geben wird, auch sehr sichtbaren Hunger. Dies führt zu einem hohen Handlungsdruck in den betroffenen Ländern, was die Bereitschaft erhöht, Zugeständnisse in anderen Bereichen wie etwa bei Rohstoffabkommen zu machen. Daraus entstehen gerade in afrikanischen Staaten neue und noch stärkere Abhängigkeiten gegenüber China. Die USA und Europa könnten diese abmildern, wenn sie das Welternährungsprogramm besser ausstatten oder den betroffenen Ländern Geld geben würden, um die aktuell hohen Weizenpreise zu bezahlen.

Zur Person Bild: Universität Bern Ernährungspolitik erforschen Der Politologe Lukas Fesenfeld arbeitet am Oeschger-Zentrum für Klimaforschung sowie am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern und ist Dozent an der ETH Zürich. Er beschäftigt sich vorwiegend mit der politischen Machbarkeit einer nachhaltigen Um­gestaltung der Ernährungs- und Klimapolitik.

Weshalb ist der globale Süden derart abhängig vom Weizen aus der Ukraine?

Das hat unterschiedliche Gründe. Mit der Grünen Revolution in den 1960er-Jahren wurden neue Anbaumethoden und Hochertragssorten in den globalen Süden gebracht. Dies in der Hoffnung, den Hunger zu bekämpfen. Die Länder wurden dadurch aber stark abhängig von Importen aus den Industrieländern – wie etwa Saatgutprodukte oder Pestizide. Die Situation verschärft sich nun durch die Auswirkungen des Klimawandels. Viele Staaten in Afrika, aber auch im Nahen Osten sind von aussergewöhnlichen Hitzewellen und Dürren betroffen.

Sie haben einen Brief an die deutsche Bundesregierung initiiert. Darin listen Sie und andere Forschende Möglichkeiten auf, wie das Ernährungssystem umgestaltet werden kann, um der drohenden Hungerkrise entgegenzuwirken. Welche Massnahmen greifen kurzfristig am schnellsten?

Auf Europa bezogen ist es kurzfristig der Biospritanteil, den man anpassen müsste. Einige Energiepflanzen für die Biokraftstoffproduktion wie etwa Raps oder auch Weizen könnten so rasch Futtermittel ersetzen und Flächen für die Produktion pflanzlicher Grundnahrungsmittel freimachen. Gewisse Getreide, die derzeit als Futtermittel genutzt werden, könnten auch direkt für den menschlichen Konsum verwendet werden. Nicht unbedingt hier vor Ort, aber im Notfall in Entwicklungsländern, in denen noch nicht hochindu­s­trialisierte Brotfabriken stehen und die solches Getreide verarbeiten könnten. Das würde kurzfristig helfen und auch die Lebensmittelpreise etwas senken. Einen grossen Effekt hätte zudem die Reduktion von Lebensmittelabfällen. Hierbei könnten alle einen Beitrag leisten. Rund vierzig Prozent der Lebensmittelabfälle in der Schweiz entstehen in den Haushalten. Der dritte und wichtigste Punkt ist unbestritten die Reduktion des Fleischkonsums.

Lässt sich mit dem Verzicht auf Fleisch kurzfristig etwas bewirken?

Die akute Krise in diesem Jahr liesse sich damit nicht verhindern. Grundsätzlich werden aber rund 60 Prozent der Ackerflächen in der Schweiz und Europa für die Produktion von Fleisch benötigt. Liessen sich diese Flächen für die Anpflanzung von pflanzlichen Lebensmitteln umnutzen, könnte man viele Menschen damit versorgen. Die Auswirkungen der Hunger- und Lebensmittelkrise werden wir ja nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten oder übernächsten erleben. Und da würde eine solche Umstellung einen sehr grossen Beitrag leisten.

Weshalb halten die Probleme an?

Der Krieg in der Ukraine wird voraussichtlich nicht sofort beendet sein. Aber selbst wenn, sind die Felder vermint und an vielen Stellen zerstört. Als relevanter Produzent von Weizen wird die Ukraine somit nicht wie vor dem Krieg den globalen Markt beliefern können. Dazu kommt, dass Extremwetterverhältnisse aufgrund des Klimawandels zunehmen. Es kommt zu Ernteausfällen, und wichtige Exporteure – wie aktuell Indien – fallen weg. Deshalb ist es gerade jetzt so wichtig, die Weichen für eine strategische Neuausrichtung der Ernährungs- und Agrarpolitik zu stellen.

Wie gelingt das?

Mit der Reduktion des Konsums von Fleisch und anderen tierischen Produkten liesse sich ganz klar der grösste Effekt erzielen. Das heisst nicht, dass auf Fleisch, Milch oder Eier komplett verzichtet werden muss. Aber insgesamt müssen die Mengen und damit die Produktion runtergefahren werden. Das kann durch staatliche Massnahmen unterstützt werden – etwa mit Transformationsfonds für die Produzenten. Konsumseitig gibt es neben weicheren Massnahmen wie Information und Bildung auch marktwirtschaftliche Mittel wie beispielsweise die Einführung einer Klima- oder Umweltsteuer auf tierische Lebensmittel. Diese würde die Preise solcher Produkte erhöhen.

Das sind starke Eingriffe in die Marktwirtschaft und politisch kaum mehrheitsfähig.

Ja, das sind starke Eingriffe, aber solche gibt es schon heute. Auf europäischer Ebene fliesst ein Grossteil der Agrarsubventionen direkt oder indirekt in die Produktion von tierischen Produkten. Der Konsum wird also heute schon sehr stark gelenkt. Natürlich gäbe es Machtkämpfe, Interessenskonflikte und Verlierer bei einer Neuausrichtung. Wichtig ist deshalb, dass für die betroffenen Produzenten Entschädigungen – etwa durch einen Transformationsfonds – bereitgestellt würden. Zudem müssten ihnen neue Perspektiven aufgezeigt werden – also wie sie trotz der neuen Situation profitabel wirtschaften können.

Protest käme aber auch seitens der Konsumentinnen und Konsu­menten.

Wir wissen aus repräsentativen Befragungen der Bevölkerung, dass eine Klimasteuer auf Lebensmittel durchaus akzeptabel für eine Mehrheit ist, wenn sie gut kommuniziert wird. Diesbezüglich bestehen viele falsche Wahrnehmungen bei den politischen Entscheidungsträgern. Aber klar, wenn es eine mächtige politische Opposition gibt, ist es schwieriger, solche Massnahmen zu vermitteln. Deshalb spielt die strategische Abfolge der Massnahmen eine wichtige Rolle. Gibt es beispielsweise genügend Produzentinnen und Verarbeiter, die von einer Umstellung des Agrar- und Ernährungssystems profitieren, unterstützen sie auch eher die Einführung von solch einer Steuer.

Haben Sie Ihren Appell in Form des offenen Briefs auch an die Schweizer Regierung geschickt?

Nein, hier können wir uns in Form eines Expertenpanels einbringen. Dieses arbeitet aktuell an einem Bericht mit Massnahmen zur Transformation des Schweizer Ernährungssystems.

Haben Sie aus Deutschland eine Antwort bekommen?

Ja, der Brief ist auf ziemlich viel Resonanz gestossen. Ich konnte bereits mit dem EU-Agrarkommissar ein Gespräch führen. Andere Autorinnen und Autoren trafen Vertreter aus verschiedenen deutschen Ministerien, darunter auch dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Wir sind uns aber bewusst, dass eine solche Transformation ein komplexes Unterfangen ist. Der Prozess kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle relevanten Akteure mit am Tisch sitzen und ihre Vorteile in einer strategischen Neuausrichtung der Agrar- und Ernährungspolitik begreifen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen