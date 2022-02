4 Rezepte Richtig gekocht wird der zu lange verschmähte Blumenkohl zum Star unter den Gemüsen – eine überfällige Würdigung Vielseitig, gesund und alles andere als fad: Der Blumenkohl, lange als fade Beilage verschrien, entwickelt sich zum Liebling vieler Profi- und Hobbyköche. Rahel Empl Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Kindern ist Blumenkohl nicht sonderlich beliebt, oft weil er nicht richtig zubereitet wird. Bild: Getty

Vor noch nicht allzu langer Zeit war Blumenkohl ein Gemüse non grata in meiner Küche. Zu tief sassen all die Erinnerungen an ihn als fades und lieblos arrangiertes Gemüsealibi im Restaurant oder als in pampiger Béchamelsauce ertränktem Irgendwas im Hause der Tante. Ich bekam zwar in den vergangenen Jahren mit, dass Blumenkohl gerade unter Veganern, Zöliakisten und Low-Carb-Fanatikern grosse Beliebtheit geniesst, weil er zum Beispiel fein geraffelt den Pizzateig ersetzen kann. Auch als Substitut von Reis. Aber weil ich von alledem nichts bin, ging das unverdaut an mir vorbei.

Und dann kam der Tag, an dem mir eine Freundin zum Start eines Grillnachmittags einen Blumenkohlsalat mit Sesam auftischte, Rezept von Tanja Grandits. Innerlich rollte ich mit den Augen, bei aller Ehrfurcht vor Grandits. Nahm anstandshalber eine halbe Gabel – und erlebte ein kleines lukullisches Wunder, für das mir meine Geschmacksnerven noch heute danken.

Seither bereite ich Blumenkohl, auch Karfiol genannt, auf jede erdenkliche Art zu. Überbacken, geröstet, gratiniert, paniert, im Schaumbett, als Salat oder Curry, in einer Suppe oder im Risotto. Stets gepaart mit allerlei Kräutern und Gewürzen, je nach dem, ob ich asiatisch, orientalisch oder mediterran koche.

Das Erstaunliche an Blumenkohl, der vollgepumpt ist mit Vitaminen und Mineralstoffen und dem eine präventive Wirkung gegen Krebs nachgesagt wird: Der sanfte, unaufdringliche Geschmack seiner Röschen vermag es, mit praktisch allen Aromen zu harmonieren. Er eignet sich deshalb prima als Vermittler in der Fusionsküche, wo unterschiedliche Esskulturen miteinander vermischt werden.

Weitere Vorteile des Blumenkohls, die mir erst im Zuge meiner Neobegeisterung bewusst wurden: Er ist ganzjährig lokal erhältlich und bestechend günstig – und im Vergleich zu anderen Kohlsorten sehr bekömmlich.

Die besten Partner und ein orientalisches Geheimnis

Einer, der Blumenkohl längst für sich entdeckt hat, ist Pascal Steffen. Beim 35-jährigen Sternekoch, der im Restaurant Roots in Basel wirkt, ist der Fokus auf Pflanzliches Konzept. Blumenkohl schätzt er «als geradezu fantastisches Gemüse, weil er diese grosse Vielfalt bietet und sich auf so unterschiedliche Weisen zubereiten lässt», schwärmt Steffen – und gibt ein privates Rezept preis (siehe unten):

«Dieses Gericht kann als Salat oder warme Vorspeise, Hauptgang oder Beilage gegessen werden.»

Steffen mariniert das Gemüse in einer Curry-/Paprikamischung, bevor er es mit einem Acuka-Dressing anmacht. Bei Acuka handelt es sich um eine türkische Pepperonipaste, die dem Blumenkohl eine ganz besondere Note verleihe, verspricht Steffen.

Zu den Kräutern, die ganz hervorragend zum Karfiol passen, gehören etwa Minze, Zitronenmelisse und Koriander. Aber auch Thymian und Schnittlauch geben ihm einen herrlichen Gout. Mit Dill oder Ingwer entpuppt sich Blumenkohl als erfrischende Mahlzeit mit nordischem respektive asiatischem Einschlag, mit Speck geht er eine herzerwärmend-deftige Liaison ein. Es ist tatsächlich so: Die kulinarischen Möglichkeiten mit diesem Gemüse sind schier unbegrenzt.

Schande also über all jene Köchinnen und Köche, die den Blumenkohl noch heute gedünstet und ungewürzt servieren.

Der Sternekoch bereitet auch privat viel Gemüse zu. Diesen Blumenkohl tischt er auf, wenn Freunde zu Besuch kommen. Bild: zvg

Für 4 Personen als Vorspeise

Marinade:

1 Blumenkohl in Röschen geteilt,

1 KL geräuchertes Paprikapulver,

1 EL Curry, mild,

1 EL Paprika, süss,

Salz,

5 EL Olivenöl.

Dressing:

3 EL Acuka (aus dem türkischen Spezialitätenladen),

1 Zitrone, Saft und Abrieb,

1 EL Sesam, weiss,

1 EL Sesam, schwarz,

3 EL Olivenöl,

30 g Petersilie, fein geschnitten,

Salz.

Zutaten vermischen und den Blumenkohl damit marinieren. Dies kann schon am Vorabend gemacht werden. Dann einfach das Salz erst vor dem Garen dazugeben. Die marinierten Röschen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und bei 170 Grad circa 30–50 Minuten garen – im Sommer gerne auch auf dem Grill. Der Blumenkohl darf noch etwas Biss haben.

Alle Zutaten in einer grossen Schüssel vermischen und abschmecken. Blumenkohl aus dem Ofen nehmen und im Dressing durchschwenken. Lauwarm oder abgekühlt als Salat auf Hummus oder leicht gesalzenem Quark servieren. (rae)

Safran und Pinienkerne gehören zum arabischen Erbe Siziliens. Mit Blumenkohl vereint ergeben sie ein wunderbares Pastagericht. Bild: Anemarie Wildeisen

Für 2–3 Personen

320 g Bucatini,

50 g eingeweichte Rosinen,

1 g Safranfäden,

1 Blumenkohl,

1 Zwiebel,

1 Knoblauchzehe,

Olivenöl,

4 Sardellen,

50 g Pinienkerne,

Salz, Pfeffer,

100 g Paniermehl.

Wasser in Topf aufkochen, Hälfte des Safrans und Salz dazu. Kohl in Stücke schneiden u. beigeben. Sobald er bissfest ist, abseihen und mit gehackter Zwiebel und gepresstem Knoblauch in einer Pfanne in Öl andünsten. Safran-Wasser aufkochen, Nudeln bissfest kochen.

Sardellen waschen, klein schneiden. Mit Rosinen, Pinienkernen und restlichem Safran zur Sauce geben. 10 Minuten köcheln, immer wieder etwas Kochwasser dazu. Inzwischen Paniermehl in Öl und mit Salz anrösten. Nudeln unter die Sauce rühren, abschmecken und mit Paniermehl garniert servieren. (rae)

Die Gewürzmischung passt nicht nur zu Fleisch. Mit Blumenkohl und Joghurtdip ergibt sich eine leckere Mariage – sowohl zum Apéro als auch als Beilage. Bild: Immediate Media / Olive

Für 4 Personen als Vorspeise

1 kleiner Kopf Blumenkohl,

1 Fingerbreit Ingwerwurzel,

1 EL Tandoori-Paste,

Saft von 1/2 Zitrone,

500 g griechischer Joghurt,

Salz,

3 Stiele Minze,

3 Stiele Koriander,

1 Knoblauchzehe,

1/2 Salatgurke,

gemahlener Kreuzkümmel,

Pfeffer.

Geputzten Blumenkohl ganz in eine eingeölte Auflaufform setzen. Tandoori, fein gehackten Ingwer, Zitronensaft und 200 g Joghurt verrühren. Mit Salz abschmecken. Blumenkohl damit einstreichen und im vorgeheizten Ofen bei 160 Grad Umluft circa 1 Stunde backen.

Für den Joghurt Minze und Koriander hacken, Knoblauch pressen und mit 300 g Joghurt verrühren. Gurke schälen, halbieren, Kerne entfernen und fein reiben. Salzen und 20 Minuten ziehen lassen, gut ausdrücken und in den Joghurt rühren, mit Kreuzkümmel und Pfeffer abschmecken. Kohl aus dem Ofen nehmen, auf einem Teller anrichten. Joghurt dazu servieren. (rae)

Diese herzhafte Suppe schmeckt nicht nur an kalten Tagen.

Für 2–3 Personen

1 Frühlingszwiebel,

1 Peperoncino,

300 g Blumenkohl,

1 Zweig Thymian, ein Lorbeerblatt,

300 g gut durchwachsene Speckwürfeli,

700 ml Fleischbouillon,

2 dl Weisswein,

2 dl Vollrahm,

Salz,

Pfeffer,

Schnittlauch.

Den Speck in einem Topf ohne Zugabe von Fett anbräunen. Zwiebel mitsamt Grün und Peperoncino sehr fein scheibeln. Zum Speck geben, Hitze reduzieren und 2 Minuten dünsten. Blumenkohl in Röschen zupfen und 5 Minuten mitdünsten. Hitze hoch stellen. Mit Weisswein ablöschen.

Nach 1 Minute Bouillon hinzufügen, Thymianzweig und Lorbeer dazu, aufkochen und danach die Suppe 1 Stunde bei milder Hitze köcheln lassen. Topf vom Herd nehmen, Thymian und Lorbeer entfernen, abschmecken. Rahm steif schlagen und unterziehen. Mit Schnittlauchröllchen bestreuen und sofort servieren. (rae)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen