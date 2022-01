Gut essen: Mit diesen Tipps und Tricks wird Tofu zur Delikatesse

Kulinarik Mit diesen Tipps und Tricks wird Tofu zur Delikatesse Gummig und fad, das war einmal. Regionaler Tofu überrascht auch Gourmets – wenn man einige Kniffe kennt. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Weil Tofu oft in Lake eingelegt wird, sollte man ihn zuerst in ein Küchenpapier einwickeln und zwischen zwei Tellern 10–15 Minuten aus­pressen. Bild: Getty

Zineb Hattab kommt richtig ins Schwärmen. Die quirlige Chefköchin vom Restaurant Kle in Zürich liebt Tofu über alles. «Ich mag nicht nur den Geschmack und die Vielseitigkeit, sondern auch den ernährungsphysiologischen Aspekt.» Immer mal wieder taucht Tofu deshalb auf ihrer Menükarte auf.

«Wir karamellisieren zum Beispiel geräucherten Tofu für unser Rübentatar oder mischen ihn auch in unseren Omelettenteig.»

Was Zineb Hattab auf den Tisch zaubert, ist so vorzüglich, dass der Gastroführer Gault Millau ihr schon im ersten Jahr nach der Eröffnung 14 Punkte verlieh und sie auch gleich als Entdeckung des Jahres feierte. Dabei kommt die Spanierin mit marokkanischen Wurzeln, die alle nur Zizi nennen, aus einer ganz anderen beruflichen Ecke. Sie ist studierte Ingenieurin und hat ihre Passion fürs Kochen erst vor einigen Jahren entdeckt.

Zineb Hattab erkochte sich mit ihrer pflanzenbasierten Küche im Restaurant Kle in Zürich 14 Gault-Millau-Punkte. Bild: Nik Hunger

Obwohl sie ihr Restaurant Kle in der ungünstigsten Zeit eröffnete, nämlich nur zwei Monate vor dem ersten Lockdown, hat sich die Köchin bereits einen festen Platz in der Zürcher Gastronomie erarbeitet. Mit ein Grund ist sicher auch ihre klare Positionierung. Die pflanzenbasierte Küche steht bei Zineb Hattab im Mittelpunkt. Und da hat natürlich auch Tofu seinen Platz. Nicht etwa als Fleischersatz. «Für uns ist Tofu ein eigenständiges Produkt», betont die Köchin. In vielen traditionellen Gerichten aus Asien werde Tofu neben Fleisch als weitere Zutat serviert. «Wir verwenden ihn, weil wir ihn lieben, und nicht, um Fleisch zu ersetzen.»

Schlechtes Image, wegen des zähen Tofu aus dem Grosshandel

In der Tat wird Tofu oft als mittelmässiger Fleischersatz bezeichnet. Fad und pampig sei er. Gut möglich, dass das zuweilen auch stimmt. Je nachdem, wo man den Tofu kauft und wie man ihn zubereitet. Das zähe Zeug aus dem Grosshandel hat oft kaum etwas mit dem echten, guten Tofu zu tun. Klar ist: Mit dem Image des Tofu steht es nicht zum Besten.

Eigentlich schade, denn Tofu ist als pflanzliche Proteinquelle sehr wertvoll – notabene nicht nur für Veganer oder Vegetarier. Mit 100 Gramm Tofu deckt man rund einen Drittel des täglichen Proteinbedarfs. Zudem nimmt man auch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen, Folsäure, Magnesium oder ­Vi­tamin E auf.

Das Verfahren, durch die Gerinnung von Sojamilch eine Art Käse herzustellen, kennt man schon seit über 2000 Jahren und verbreitete sich von China aus über ganz Ost- und Südostasien. Unzählige Varianten wurden über die Jahrhunderte entwickelt, die sich je nach Bohnenqualität sowie der Verarbeitung in Geschmack und Konsistenz unterscheiden. Vor allem in Japan hat der Sojakäse einen hohen Stellenwert, werden dort doch Tofumeister wie Teemeister gefeiert. Viele spezialisierte Restaurants bereiten ganze Gourmet-Menüs damit zu – vom Entrée über vollwertige Hauptspeisen bis zu Desserts.

Auch in der Schweiz findet man mittlerweile ein grosses Angebot an Tofu – von Naturtofu über geräucherten oder marinierten Tofu bis hin zum Seidentofu, der mit seinem hohen Wasseranteil und der feinen Konsistenz fast an Panna Cotta erinnert. Wenn man ihn püriert, eignet er sich deshalb besonders gut für die Zubereitung von Desserts wie Cremen oder Smoothies.

Häufiger wird jedoch der Naturtofu verwendet, der aber eigentlich nach nichts schmeckt. Deshalb muss man ihn marinieren oder würzen. Wichtig ist, dass man den Tofu vorher gut auspresst, weil Tofu oft in eine Lake eingelegt wird, damit er länger frisch bleibt. Das geht ganz einfach, indem man den Tofu in Küchenpapier einwickelt und ihn zwischen zwei Teller legt und während 10–15 Minuten beschwert.

Auspressen, kräftig marinieren oder karamellisieren

Geschmack bekommt Tofu erst durch kräftige Gewürze wie Curry, Ingwer oder Chili. Man legt ihn dazu in die Marinade und lässt ihn mindestens für eine halbe Stunde, noch besser über Nacht einziehen. Man darf ruhig etwas experimentieren. Limettensaft oder Reisessig, aber auch Kokosmilch können zum Beispiel eine ganz neue Geschmacksnote hervorbringen.

Wer will, kann Tofu auch zusätzlich panieren, etwa mit Sesamkörnchen, Kokosflocken oder klassischem Paniermehl aus Brotbröseln. Und wenn mal die Zeit nicht reicht, kann man den Tofu einfach auch würzen statt marinieren oder panieren – allerdings nicht zu sparsam. Neben Chili oder Curry eignen sich Kräuter oder Ajvar, aber auch Erdnusssauce oder Tahina (Sesammus).

Man kann den Tofu nicht nur in Würfel, Scheiben oder Streifen anbraten, kochen oder grillieren. Tobias Hoes­li vom Restaurant Marktküche in Zürich macht aus Tofu einen geräuchten Crumble und mischt nur eine Messerspitze davon zum Beispiel über eine geschmorte Wirzkugel. Hoesli verwendet Tofu nur sehr zurückhaltend, weil er oft noch als Fleischersatz verstanden werde. «Deshalb werden Sie bei uns auch kein Gericht mit Tofu-Würfeln finden», betont der Koch.

«Wir möchten in erster Linie das Gemüse zelebrieren.»

Zineb Hattab bezieht ihren Tofu natürlich von einem Kleinproduzenten aus der Region. Schon seit 40 Jahren stellt nämlich die Tofurei Engel aus Widen im Aargau Tofu her. Sie ist die älteste Tofu-Produktionsstätte der Deutschschweiz und hat entsprechend viel Erfahrung. Die Sojabohnen sind biozertifiziert und stammen aus Norditalien. Daraus werden Produkte wie Natur-Tofu, geräucherter Tofu oder Tofu-Spiessli handwerklich gefertigt. Deshalb kommt die «Kle»-Köchin auch nicht auf die Idee, Tofu selbst herzustellen. «Ihre Produkte sind so hervorragend, das überlassen wir lieber dem tollen Engel-Team.»

Rezept: Randen-Tofu-Tatar mit Radieschen

Randen-Tatar

100 g geriebene, gekochte Randen

30 g junger Lauch, geschwitzt

30 g geröstete Walnüsse, gehackt

30 g Birnenmayonnaise (siehe unten)

30 g geräucherter Tofu, karamellisiert mit süsser Sojasauce

Olivenöl extra vergine

Salz

Zitronensaft

Alle Zutaten in einer grossen Schüssel mischen und abschmecken.

Trockene Birnen-Mayonnaise

35 g Mayonnaise

25 g Birnweggenfüllung (gibt es fertig im Grossverteiler zu kaufen)

Beides gut vermischen

Radieschen-Scheiben

10 Stk. runde Radieschenscheiben

Olivenöl

Balsamico-Bianco-Essig

Salz

Frische Zitronenschale

Getrocknete Limette

Gehackter Dill

Die Scheiben fächerförmig nebeneinanderlegen, sodass sie sich berühren, und grosszügig würzen. Die Zitronenschale, das trockene Limettenpulver und den Dill hinzufügen. Auf das Tatar legen.

Rezept von Zineb Hattab

