Künstliche Intelligenz Revolution in der Forschung: Wie Software AlphaFold die Entwicklung von Medikamenten vereinfacht Getty Die künstliche Intelligenz von Deepmind hat Ende Juli die Struktur von mehr als 200 Millionen Proteinen vorhergesagt und im Internet veröffentlicht. Das bedeutet für die Medikamentenentwicklung nichts weniger als die Revolution des Jahrzehntes. Simon Maurer 0 Kommentare 13.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es ist selten, dass Biologen und Chemiker in Ekstase geraten und eine Nachricht auf Twitter regelrecht abfeiern. Doch Ende Juli war das der Fall: Das zu Alphabet gehörende Unternehmen Deepmind hat auf seiner Website eine neue Riesendatenbank veröffentlicht, auf der Forscher kostenlos die Struktur von Proteinen herauslesen können. Man braucht nur ein paar Aminosäurenabfolgen einzutippen, und schon sagt einem die künstliche Intelligenz (KI), wie das daraus entstehende Protein aussieht.

Das mag zwar sinnvoller sein als auf Tiktok nach Kim Kardashians neuer Beautyroutine Ausschau zu halten. Wurde ausserhalb der Naturwissenschaftsblase aber kaum wahrgenommen. Nur zukunftsgerichtete Nerds erkannten die Bedeutung der neuen KI. So sagte etwa der Schweizer Google-Pionier Urs Hölzle in einem Interview mit dieser Zeitung, dass er die Lösung des Problems der Proteinfaltung durch eine Software für eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten fünf Jahre hält.

Denn jeden Tag schlagen Pharmakologen Tausende neue Medikamente gegen allerhand Krankheiten vor. In klinische Studien schaffen es aber nur die allerwenigsten, da die Hinweise für die Wirksubstanzen nur ungenau sind. Krankheitserreger wie Covid oder das Affenpockenvirus haben auf ihrer Oberfläche verschiedenste Strukturen, die man angreifen will. Es ist aber sehr schwierig, das zu tun, weil man dafür ein Schlüsselmolekül braucht, das genau in die Einbuchtungen des Virusproteins hinein passt. Die 3D-Struktur von Proteinen liess sich bis heute nämlich nicht so einfach herausfinden – und damit auch nicht gezielt angreifen.

ETH-Professor verwendet die KI bereits für eigene Forschung

Bisher musste man für eine grobe Vorhersage der Struktur wochen- oder monatelang Experimente mit Röntgen-Kristallografie und biochemischen Verfahren durchführen. Und trotz aller Sisyphusarbeit war nicht gesichert, dass man den Aufbau des Proteins wirklich erkannt hat. Denn ein Protein besteht aus mehreren hundert Aminosäuren. Ja gar aus Millionen von Atomen, die auf merkwürdigste Weise mit elektrochemischen Kräften miteinander in Wechselwirkung treten. Eine Identifikation der Struktur war deshalb meist nur durch das Abbilden des Proteins mit Spezialmethoden möglich und nicht mit Hilfe von logischen Regeln.

Keine moderne Kunst, sondern der Aufbau eines Proteins im Detail. Getty Images

Die Software AlphaFold ändert das nun – und zwar für alle Biologen und Chemiker auf der ganzen Welt. Der mehrfach ausgezeichnete Chemiker Donald Hilvert erklärt:

«Es ist ein Meilenstein und eine unglaublich nützliche Anwendung.»

Donald Hilvert

Chemiker an der ETH Zürich ETHZ

Der ETH-Professor hat in den letzten Wochen selbst Deepminds Online-Datenbank genutzt . «Allerdings gibt es noch Probleme bei der Vorhersage der Strukturen von flexi­blen Regionen von Proteinen und Multiproteinkomplexen, die für die biologische Aktivität wichtig sein können.»

Hilvert benutzte die KI kürzlich, um die Struktur eines besonders aktiven Enzyms für eine Diels-Alder-Reaktion vorherzusagen, die sein Labor entwickelt hat. AlphaFold sagte die Struktur des Ausgangsdesigns genau voraus, nicht aber die ungewöhnlichen strukturellen Veränderungen, die durch neu eingeführten Aminosäureänderungen verursacht wurden. Die Software warnt in einem solchen Fall aber, dass sie sich nicht sicher ist und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit falsch liegen könnte. In einem unabhängigen Evaluationstest lag sie bei 63 Prozent der Vorhersagen richtig.

Auch wenn AlphaFold noch nicht perfekt funktioniert, kann sein Einsatz die Wissenschaft auf dem Weg zur Heilung aller körperlichen Leiden rasch ­voranbringen. Denn das Patentrezept dafür findet sich im Verständnis von Proteinen. Biologisch gesehen sind sie es, die ausmachen, was wir sind. In der DNA liegt zwar der Plan versteckt, um Lebewesen zu produzieren. Doch es sind die Proteine, die aufgrund des Plans gebaut werden und die unser Körper als Werkzeug nutzt, um alle anderen Bausteine zu bearbeiten. Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe sind streng genommen nur Rohmaterialien, die Zellen mit Hilfe von Proteinen zur Energieproduktion und für den Strukturerhalt brauchen.

Schweizer Nobelpreisträger warnt vor Überschätzung der Software

Dank der neuen Datenbank wird jetzt auch ein Fortschritt in der Evolutionsbiologie denkbar. Die Entwicklung von Leben erfolgte nicht linear. Wenn wegen einer zufälligen Genmutation ein neues Protein auftrat, behielt es gewisse strukturelle Aspekte seines Vorläufers. Darum können mit AlphaFold Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Lebewesen entdeckt werden, die bisher verborgen waren.

Der Schweizer Chemie-Nobelpreisträger Kurt Wüthrich, der selbst mit der Entwicklung der Kernspinresonanz berühmt wurde, warnt derzeit noch vor einer Überschätzung von AlphaFold. «Das Problem ist, dass man in einer 3D-Struktur das Bindungsverhalten über die Zeit nicht sieht», sagt er der «Schweiz am Wochenende». Dabei müsse man insbesondere für die Entwicklung von Medikamenten auch das Verhalten im zeitlichen Verlauf als vierte Dimension miteinbeziehen. Weniger Nutzen sieht Wüthrich zudem bei ungefalteten Proteinen. Für die Entwicklung einer Basis von niedermolekulare Strukturen sei die Software wohl schon heute geeignet.

Kurt Wüthrich

Schweizer Chemie-Nobelpreisträger ETHZ

Der ETH-Professor erinnert sich gut an die Zeit, in der er selbst seine bahnbrechende Erfindung vorstellte. Er konnte damals mit einer Zürcher Firma sein ursprüngliches Verfahren weiterentwickeln und war so für den Bau von NMR-Spektrometern verantwortlich, die heute weltweit in jedem grossen Labor stehen. Wüthrichs Protein-Analyse-Verfahren ist eines der wenigen, mit dem man die tatsächliche Struktur von Proteinen herausfinden kann. Wie er selbst sagt, ist es natürlich aber teurer und aufwendiger als die Prognose-Software von Deepmind.

In naher Zukunft werden AlphaFolds Vorhersagen noch mit solchen kostspieligen Verfahren verifiziert werden müssen. Und die KI wird mit noch mehr Rohdaten aus Experimenten gefüttert werden müssen, damit sie dereinst fehlerfrei läuft. Schon jetzt aber ist klar: AlphaFold faltet sie alle zusammen, Proteine und die Forscher, die sich beim Verständnis von Proteinen der KI überlegen fühlten.

Deepminds gar nicht so langer Weg zum Ziel — 2010: In Grossbritannien wird das Start-up Deepmind gegründet, das den Einsatz von künstlicher Intelligenz erforschen soll. Zu den Geldgebern gehören in den nächsten Jahren Tech- Grössen wie Elon Musk, Facebook-Investor Peter Thiel und Skype-Mitgründer Jaan Tallinn. — 2014: Google übernimmt Deepmind und das Unternehmen erhält einen Award als «Unternehmen des Jahres». — 2020: Erstmals gibt’s grosse Schlagzeilen: Forscher der Firma stellen AlphaFold vor, eine KI-Software die in Zukunft die Struktur von Proteinen vorhersagen soll. — 2021: Nur ein Jahr später veröffentlicht AlphaFold die Struktur von mehr als 350 000 Proteinen, darunter alle, welche der menschliche Körper produzieren kann. — 2022, Juli: AlphaFold lädt 200 Millionen Vorhersagen für die Struktur von Proteinen in eine frei verfügbare Online-Datenbank. Damit ist der Aufbau praktisch jedes Proteins, das bis heute entdeckt wurde, identifiziert. Für Strukturbiologen ist das die Erfindung des Jahrzehnts. (smr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen