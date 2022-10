Künstliche Intelligenz: Warum sie lernen sollte wie ein Kind

Künstliche Intelligenz KI 2.0: Eine gesellige Maschine mit gesundem Menschenverstand Künstliche Intelligenz (KI) unterliegt in vielen Fällen selbst kleinen Kindern. Das liegt auch daran, dass eine KI keinen gesunden Menschenverstand besitzt. Forschende wollen das ändern. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Kleine Kinder können Aufgaben meistern, an denen KI-Maschinen bis heute scheitern. Getty

Man stelle sich einen in einem Schweigekloster lebenden Mönch vor. Seine freie Zeit verbringt er meist in der riesigen Bibliothek des Klosters. Darin schliesst er sich regelmässig für mehrere Stunden ein, um das in den tausenden Büchern niedergeschriebene Wissen aufzusaugen. Zweifellos muss der Mann sehr weise sein.

Nur: Jeder noch so grossen Bibliothek fehlt das eine oder andere Buch – und damit bleibt auch das Wissen des Mönches lückenhaft. Zudem hat er nie geübt, sein Wissen in die Praxis umzusetzen.

In derselben Art und Weise wie dieser Mönch lernen heute auch Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI): in vollständiger sozialer Isolation. Die Computerprogramme werden gefüttert mit Daten, in denen sie nach Mustern suchen und eine Idee von einem Ausschnitt der Welt zu gewinnen versuchen.

Obwohl ein Datensatz ähnlich wie eine Bibliothek niemals vollständig sein kann, gelingt es einer modernen KI heute, die Besten unter uns zu übertrumpfen, etwa im Finden der schnellsten Routen, beim Erkennen von Tumoren auf Röntgenbildern oder beim Spielen von Schach. Doch was eine KI auszeichnet, ist eine extreme Inselbegabung: Jede Abweichung vom Gelernten überfordert sie. Das liegt daran, dass sie die Zusammenhänge, die sie aufdeckt, kaum versteht – und ihr die Welt, wie sie schon kleine Kinder wahrnehmen, gänzlich fremd ist.

Kleine Kinder als Vorbild für intelligente Maschinen

Man müsse Maschinen Konzepte und nicht Statistiken beibringen, sagt der KI-Professor Benjamin Grewe. Universität Zürich

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen nicht so lernen, wie wir heutzutage einer KI das Lernen beibringen», sagt Benjamin Grewe. Er ist Professor für Neuroinformatik und neuronale Systeme an der ETH und der Universität Zürich und beschäftigt sich damit, wie man das menschliche Gehirn als Vorbild für leistungsfähigere KI-Programme nutzen kann.

Um deren Potenzial auszuschöpfen und auf die nächste Stufe zu heben, braucht es aus seiner Sicht eine gänzlich neue Herangehensweise: «Wir müssen uns viel mehr daran orientieren, wie kleine Kinder lernen», sagt er.

Das schlug bereits der britische Computerpionier Alan Turing vor siebzig Jahren vor: «Anstatt zu versuchen, ein Programm zu entwickeln, das den Verstand eines Erwachsenen simuliert, warum sollte man nicht lieber versuchen, ein Programm zu schreiben, das den Verstand eines Kindes simuliert?», schrieb der Visionär.

Lernen durch Interaktion mit der Umwelt

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts formulierte der Genfer Entwicklungspsychologe Jean Piaget eine Theorie des kindlichen Lernens, die universell gültig sein soll. Im Mittelpunkt steht dabei die Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt. In zuvor noch nie erlebten Situationen die Hilfe von anderen Menschen in Anspruch zu nehmen, ist demnach eine zentrale Fähigkeit unserer Spezies.

Dieses sozial situierte Lernen in einer Umgebung, in der Handlungen ausgeführt werden könnten, brachten Forschende von der US-Universität Stanford um Ranjay Krishna einer KI bei. Der Clou: Das soziale Computerprogramm interagierte mit menschlichen Nutzerinnen und Nutzern auf der digitalen Fotoplattform Instagram, um sein Wissen zu erweitern. So lernte die KI nicht nur, ihre Wissenslücken zu erkennen, sondern auch, Fremde aufzufordern, ihre Fragen – oft auch ziemlich dumme – zu beantworten.

Während eines acht Monate dauernden Experiments liessen die Forschenden die KI auf Instagram umhertummeln. Tauchte auf der Plattform beispielsweise ein Bild eines Kuchenstückes auf, fragte die KI: «Welches Dessert sieht man auf diesem Bild?» Die Antwort des freundlichen Instagramers: «Hallo mein Lieber, das ist ein Kokosnusskuchen, er schmeckt fantastisch.» So konnte die KI Informationen über die Sorte und den Geschmack der Süssigkeit gewinnen, die im Trainingsdatensatz nicht vorhanden waren.

Insgesamt interagierte die Maschine während des Untersuchungszeitraums mit über 200'000 Nutzern. Resultat: Sie konnte ihre Trefferquote bei der Erkennung von visuellen Informationen mehr als verdoppeln. Im Vergleich dazu zeigte eine KI, die sich die soziale Interaktion nicht zunutze gemacht hatte, keine Verbesserung. Das US-Team geht davon aus, dass der Ansatz, den Menschen als Kooperationspartner einer KI zu nutzen, vielfältige Möglichkeiten bietet, etwa für Pflegeroboter im Gesundheitswesen.

«Wir Menschen denken nicht in Statistiken»

«Das ist eine interessante Arbeit, die zeigt, wie wichtig es ist, eine KI aus ihrer sozialen Isolation zu holen», sagt der Zürcher Forscher Benjamin Grewe. Letztlich nutze der Lernalgorithmus aber immer noch klassische Statistik, um Zusammenhänge zu erkennen und dementsprechend die Bilder zuzuordnen.

Aber: «Wir Menschen denken nicht in Statistiken, sondern in Konzepten, die uns durch den Alltag leiten», so Grewe. Aus der Neurowissenschaft wisse man, dass das menschliche Gehirn zwischen 3000 bis 5000 Konzepte nutze und miteinander kombiniere, um sinnvoll zu handeln.

Wenn wir zum Beispiel zum allerersten Mal ein Videospiel spielen, sind die Situationen darin für uns nie gänzlich neu. Dank unserer erlernten Konzepte wissen wir beispielsweise, dass wir über eine Grube springen, Feuer nicht zu nah kommen und vor einem Ungeheuer flüchten müssen. Für eine KI aber ist jedes Videospiel eine neue, unbekannte Welt.

Ein frei schwebender Ball verwirrt jedes Kind

Ein von uns Menschen verinnerlichtes Konzept ist die sogenannte «intuitive Physik». Was damit gemeint ist: Wirft man einen Ball in die Luft, schwebt er dort nicht, sondern fällt zu Boden. Oder wenn ein Ball von links hinter einen Pfosten rollt, muss er auf der linken Seite wieder zum Vorschein kommen. Wenn dies nicht geschieht, schauen sogar drei Monate alte Babys verwirrt auf diese Szene – KI-Systeme stört das hingegen nicht im Geringsten.

Dank unseres intuitiven Verständnisses von Physik wissen wir, dass ein in die Luft geworfener Ball auch wieder hinunterfallen muss. Gregory Bull / AP

Dieses physikalische Prinzip brachte ein Forschungsteam von DeepMind, einer Tochter der Google-Holding Alphabet, einem Computermodell mit dem Namen Plato bei. Die Forschenden berichteten im Fachblatt «Nature Human Behaviour», dass die auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie trainierte KI tatsächlich erkannte, wenn in einer Videoszene das physikalische Prinzip verletzt wurde.

Laut Grewe gehen solche KI-Entwicklungen in die richtige Richtung – einer KI Konzepte beizubringen, sei vielversprechender als Statistik. Auch er und sein Team arbeiten derzeit daran, von Menschen genutzte Konzepte aufzudecken und diese in die Sprache von Algorithmen zu übersetzen – um dereinst eine Maschine zu kreieren, die wie ein Mensch lernt, denkt, plant und handelt.

Tatsächlich machte die Forschung in den letzten Jahren riesige Schritte in diese Richtung, der Wettkampf um diese sogenannte allgemeine künstliche Intelligenz ist längst entbrannt und gilt als der Heilige Gral der Computerwissenschaften. Wichtig sei allerdings, sagt Grewe, dass in der ganzen Euphorie eine wichtige Debatte nicht unter den Tisch falle: Diejenige über die Grenzen, die wir einer KI als Gesellschaft setzen wollen.

