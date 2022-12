Sexismus und Kunstraub: Foto-App Lensa wird kritisiert

Künstliche Intelligenz Grosse Oberweite und Künstler-Unterschriften: Der Foto-App «Lensa» wird Sexismus und Kunstraub vorgeworfen Eine künstliche Intelligenz erschafft aus Selfies wahre Kunstwerke – eine App, die das kann, ist gerade sehr beliebt. Doch nun wird Kritik laut - denn manchmal gehts schief. Sharleen Wüest 13.12.2022, 18.55 Uhr

Die Autorin hat es gleich selbst versucht. Eigenbild

In den Sozialen Medien sind statt gewöhnlichen Fotos der Leute plötzlich Superhelden mit muskulösen Oberkörpern, Prinzessinnen mit Blumenschmuck in den Haaren und Komikfiguren zu sehen. Dahinter stecken keine Künstler, sondern eine künstliche Intelligenz (K.I.) und eine App namens Lensa.

Eines der Bilder, das unsere Autorin beim Selbstversuch verwendet hat. zvg

Die Foto-Bearbeitungs-Applikation Lensa der Firma Prisma Labs Inc. mit Hauptsitz in Kalifornien ist schon seit 2018 erhältlich, an die Spitze der Downloads im App Store schoss sie aber erst jetzt. Der Grund dafür ist das neue Magic-Avatar-Feature, das die App am 21. November lanciert hat. Diese Zusatzfunktion verwandelt existierende Fotos mithilfe der K.I. «Stable Diffusion» in Avatare, also in Personen, die verfremdet sind, der ursprünglichen Person aber immer noch ähneln.

Nutzerinnen und Nutzer können bis zu zwanzig Selfies hochladen. Anschliessend sind zwanzig Minuten Geduld gefragt, ehe die App bis zu 200 Porträt-Fotos in unterschiedlichen Kategorien ausspuckt. Darunter sind bei den Frauen zum Beispiel Foto-Kreationen zum Thema Feen-Prinzessin, Mode und Fantasy, bei den Männern sind es Superhelden, Astronauten und Rock Stars.

Das Feature kostet

Das Ganze ist nicht günstig. Die App ist zwar für die ersten sieben Tage kostenlos, danach kostet sie 55 Franken im Jahr. Die Avatar-Funktion jedoch kostet zusätzlich vier Franken für 100 Bilder. Das, obwohl der Algorithmus, der hinter der App steckt, gratis verfügbar ist. Das liege daran, dass die Erstellung von Avataren mit hohen Kosten verbunden ist, wie eine Prisma-Labs-Sprecherin schreibt. «Die Maschine führt ungefähr 120 Millionen Milliarden (ja, das ist kein Tippfehler) mathematische Operationen durch, um einen einzigen Satz Fotos zu analysieren», schreibt sie. Das Generieren der Avatare verbrauche ungefähr die gleiche Menge an Rechenleistung.

Der Preis ist aber nicht der Grund für den Aufruhr in den Sozialen Medien. Manchmal generiert das Programm Bilder mit entblösstem Oberkörper oder Freizügiger Kleidung – ohne aus den hochgeladenen Selfies eine solche Vorlage zu haben. Eine Twitter-Userin stellt einen ihrer generierten Avatare samt entblösster Brust auf Twitter und schreibt: «Okay Lensa... war das notwendig?» Eine weitere Frau schreibt auf Twitter: «Die virale Lensa-App hat mich ausgezogen – ohne Zustimmung.» Damit sind die beiden Frauen nicht allein. Auch Schauspielerin Megan Fox hat hat die App probiert und findet die Resultate fraglich. Sie schreibt: «Wieso sind die meisten meiner Avatare nackt?»

Ein Versuch zeigt: Auch wenn die ursprünglichen Bilder nur Selfies waren oder die Person im Bild keinen Ausschnitt zeigte, ist rund ein Viertel der Avatare freizügig gekleidet. Der Ausschnitt sitzt tief, die Röcke sind kurz – und die Oberweite ist gross. «Das ist sexistisch», finden unzählige Nutzerinnen auf den Sozialen Medien. Die Prisma Labs Inc. sagt zu den Vorwürfen: «Es wäre nicht ganz zutreffend zu behaupten, dass diese Angelegenheit ausschliesslich weibliche Nutzer betrifft.» Sporadische Sexualisierung sei bei allen Geschlechtern zu beobachten, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Das bestätigen zum Beispiel Bilder auf den Sozialen Medien, die Männer mit breiten Schultern und nacktem Oberkörper zeigen.

Künstliche Intelligenz spiegelt Vorurteile wider

Doch, weshalb kommt es überhaupt zu einer Sexualisierung? «Die K.I. wurde mit ungefilterten Internetinhalten trainiert», schreibt die Sprecherin der Firma. Demnach müssen unter den Inhalten aus dem Internet Bilder sein, die nicht der Realität entsprechen oder Menschen Sexualisieren. Am Dienstag äusserte sich die Firma explizit in einer Medienmitteilung zum Thema: Die Schöpfer des Magic-Avatar-Features kündigten ein umfangreiches Update der App an, dies mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, nicht-jugendfreie-Inhalte zu generieren. Sollte der neue Algorithmus einmal nicht funktionieren, trete die nächste Sicherheitsstufe in Kraft. Dies, um «unangemessene visuelle Elemente und Nacktheit in den Endergebnissen zu verwischen.»

Die Vorwürfe hören beim Sexismus nicht auf. Auch «Kunstraub» wird auf den Sozialen Medien im Zusammenhang mit der App Lensa genannt. Das Problem: Eine Künstliche Intelligenz, beziehungsweise ein Algorithmus muss das Können irgendwo erlernen. In einem Lern-Prozess wurde sie also mit ungefilterten Internetinhalten trainiert – darunter auch Kunst von Künstlerinnen und Künstlern. Den «Kunstraub» bestätigt auch Programmierer Craig Richardson auf Twitter. Er teilt dabei eine Grafik, die erklärt, wie eine K.I. funktioniert. Die Bilder aus dem Internet, die mit der K.I. geteilt werden, sind keine Inspiration, sondern die Daten werden als Beispiel verwendet, um generische Regeln zu schaffen.

Auf Tiktok fiel ein paar Nutzerinnen und Nutzer auf, dass ihre Avatare noch über die «ursprüngliche Unterschrift eines Künstlers oder einer Künstlerin verfügen» – sie zeigten sich entsetzt. Die Prisma-Labs-Sprecherin erklärt, dass die K.I. beim Analysieren der Bilder merkt, dass die als Signaturen wahrgenommenen Details zu einem Gemälde gehören. Sie schreibt: «Das trainierte Netzwerk stellt diese Details wieder her, damit die Ausgabe mehr wie ein Gemälde aussieht.» Es handle sich demnach nicht um Unterschriften eigentlicher Künstler. Die als Signaturen gelesenen Elemente, würden keine bestehende Sprache verwenden.

Letztlich wird zudem über den Datenschutz diskutiert. Die App verwendet die erstellten Avatare, um die K.I. weiter zu trainieren. Dabei wird jedoch nicht kontrolliert, ob man ein Bild von sich selbst oder von einer anderen Person verwendet hat. Aus den Geschäftsbedingungen geht zudem hervor, dass Lensa Inhalte, die öffentlich in den Sozialen Medien gepostet werden, dem Unternehmen zur Benutzung frei stehen.