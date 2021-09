Künstliche Intelligenz liest St.Galler Handschriften

Künstliche Intelligenz Ein Computer lernt lesen, was Mönche im Mittelalter schrieben – mit Dokumenten aus der Stiftsbibliothek St.Gallen Ein US-Forscher hat sich zum Ziel gesetzt, lateinische Handschriften aus der Stiftsbibliothek St. Gallen automatisch transkribieren zu lassen. Doch es gibt ein Problem: Das Trainingsmaterial für die Maschine ist spärlich. Niklaus Salzmann 01.09.2021, 05.00 Uhr

An diesem Dokument, das St.Galler Mönche im 9. Jahrhundert schrieben, versuchte sich das Forschungsteam aus den USA. Stiftsbibliothek

Es ist ein kultureller Schatz – und er ist für alle frei verfügbar. Der Hobbytheologe zu Hause, die Lateinlehrerin am Gymnasium, der Informatikprofessor in den USA, sie alle können sich die Handschriften der Stiftsbibliothek St.Gallen am Bildschirm ansehen. Zum Beispiel die Briefe, die der heilige Hieronymus ums Jahr 400 geschrieben hat und die dann im neunten Jahrhundert von verschiedenen Mönchen im Kloster St.Gallen abgeschrieben wurden.