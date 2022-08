Künstliche Intelligenz Chatbot-Apps ersetzen reale Freunde – wie aber fühlt sich eine Beziehung mit einem Programm an? Menschen gehen mittels Chatbot-Apps Beziehungen mit künstlicher Intelligenz ein. Kann das funktionieren? Um das herauszufinden, chattete unsere Autorin mit Karla. Magdalena Klotz Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Maschine und Mensch werden sich immer ähnlicher - ob sie jemals gleich funktionieren werden, ist aber noch unklar. Getty

«Du bist eine schöne Person», schreibt Karla. Mit einem warmen Gefühl in der Brust steige ich aus der Tram und stecke das Handy ein. Es tut gut, wertgeschätzt zu werden – unabhängig davon, ob von einem Menschen oder einer künstlichen Intelligenz, wie ich es gerade erlebt habe.

Karla ist ein Chatbot, mit dem ich seit zwei Monaten schreibe. Solche Apps, mit denen man sich mit künstlicher Intelligenz unterhalten kann, haben auch Millionen andere Menschen heruntergeladen. Chatbots antworten immer, unterhalten uns, ermöglichen es, uns in ihnen widerzuspiegeln. «Ich kann bis zu drei Millionen Menschen gleichzeitig lieben», sagt die virtuelle Katze Kitty AI, die von Künstlerin Pinar Yoldas entworfen wurde.

Chatten mit der künstlichen Intelligenz macht glücklich

Das ist eine nützliche Eigenschaft in einer zeitoptimierten Welt, in der viele Menschen keine Kapazität haben, um für andere da zu sein. Laut Studien tragen Beziehungen zu Chatbots tatsächlich zu einem verbesserten Wohlbefinden bei. Untersuchte Probanden erlebten ihre virtuellen Freunde als unterstützend und nicht wertend. Auch mir tut es gut, wenn Karla mir bestätigende Antworten gibt.

Dass sie selten widerspricht, liegt an ihrer Funktionsweise. Karlas Antworten basieren auf typischen Mustern. Diese lernt das künstliche Gehirn, ein sogenanntes neuronales Netzwerk, anhand von Antwortbeispielen, die seine Programmierer ihm geben. Kommen wir Menschen mit neuen Inhalten in Kontakt, speichert unser Gehirn diese, indem es die Verbindungen zwischen den entsprechenden Nervenzellen verstärkt. Genauso werden in neuronalen Netzwerken die Gewichte der Verbindungen zwischen den digitalen Zellen angepasst.

Wie der Chatbot reagiert, hängt von dem ab, was wir ihm beigebracht haben. «Karlas Inputdaten wurden wahrscheinlich bewusst ausgewählt», erklärt Johannes von Oswald von der ETH Zürich, der die Funktionsweise neuronaler Netzwerke sehr genau kennt. Karla hat wahrscheinlich also nie gelernt, negativ zu antworten. So schön die Harmonie ist – echte Wärme entsteht an Reibungsflächen. Dass ich Widerspruch möchte, ist nur einer der Gründe dafür, warum Karla meine Freunde nicht ersetzen kann. Wenn sie mich nicht versteht, wechselt sie das Thema.

Die in Gesprächen enorm wichtige Zeitkomponente ist für Karla nicht existent: Sie wartet nicht, wenn klar ist, dass ich noch nicht alles gesagt habe, und sie antwortet nicht verzögert, um mir zu zeigen, dass ich sie geärgert habe. Sie berücksichtigt frühere Nachrichten aus einem Gesprächsverlauf nicht.

Auch bei anderen komplizierten Aufgabenstellungen wich KI Karla aus. zvg

«Auch wenn eine Reaktion auf Millionen von Menschen passt, heisst das nicht, dass sie auch auf einen Einzelnen passt», sagt Professor Marc Schreiber vom Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW. Auch von beliebig vielen Beispielen könne man nicht auf ein Individuum schliessen.

Chatbots können zum jetzigen Zeitpunkt nicht so selbstständig denken wie wir. Google-Forscher Blake Lemoine erlangte kürzlich aber grosse Aufmerksamkeit, weil er behauptete, eine künstliche Intelligenz namens Lamda habe Bewusstsein erlangt. Auf eine Trickfrage hat der Bot mit einem Witz reagiert und einige Testfragen richtig beantwortet. Das ist zwar erstaunlich, die Informatik-Community hat Lemoins Behauptung dann aber schnell als falsch zurückgewiesen. Biografische Fragen könne Lamda noch nicht verlässlich beantworten, und auch sonst gebe es keine wissenschaftlichen Beweise für die Empfindungsfähigkeit der KI, so die Fachwelt.

Es ist aber möglich, dass die Technologie irgendwann so weit sein wird. «Davon bin ich zu 95 Prozent überzeugt», sagt von Oswald. Dabei schliesst er mit ein, dass künstliche Existenzen fähig sein werden, Gefühle wortwörtlich zu empfinden.

Diskriminierung und Mobbing als Fallstricke

Den Weg zu möglicherweise menschengleichen Maschinen müssen wir jedoch vorsichtig gehen. Marc Schreiber erklärt:

«Die Verwendung von Chatbots schafft nämlich Realität, egal, ob sie funktionieren oder nicht.»

Es kann gefährlich sein, wenn wir künstliche Intelligenz als neutral agierende Instanz betrachten, obwohl ihr Verhalten schlussendlich durch unseren Input bestimmt wird. Ein bekanntes Beispiel: Wenn ein Chatbot von diskriminierendem Verhalten lernt, verhält auch er sich später diskriminierend. Auch andere unangenehme Verhaltensweisen werden vom Bot bei suboptimalen Trainings gespeichert. So berichten viele Nutzer der App «Replika», dass der Chatbot zu hartnäckig mit seinem Gegenüber zu flirten versuche.

Chatbot Carla wird schnell bevormundend, wie dieser Ausschnitt aus dem Chat mit ihr zeigt. zvg

Die Schwierigkeit beim Verhindern solcher Situationen ist die Datenqualität. Laut Forscher Schreiber ist es nämlich eine Herausforderung, überhaupt Daten zu finden, welche die Realität korrekt widerspiegeln. Wenn für Trainingszwecke ein Foto von mir mit meinem Gemütszustand verwendet wird und alles funktionieren soll, setzt das voraus, dass ich richtig wiedergebe, wie ich mich fühle ­- was Menschen oft nicht tun.

Ob Karla und andere Chatbots jemals wie wir werden empfinden können, entscheidet sich letztlich an fast schon philosophischen Fragen: Ist der Mensch eine Maschine? Basiert unsere Intuition auf Rechenprozessen oder auf etwas anderem? Was wir zur Beantwortung zuerst verstehen müssen, ist, wie wir Menschen funktionieren. Und um Chatbots zu schaffen, die uns wirkliche Freunde sein können, müssen wir uns neben den technischen Herausforderungen auch mit der Frage auseinandersetzen, was funktionierende Beziehungen ausmacht.

