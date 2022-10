Küchen-Klassiker Das legendäre Schweizer Kochbuch von Elisabeth Fülscher wird 100 – Zeit für eine Hommage PD Das legendäre Kochbuch von Elisabeth Fülscher bereichert seit 100 Jahren die Schweizer Haushalte. Die Köchin Susanne Vögeli führt die Küche nun mit «Fülscher heute» in die Gegenwart. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt Kochbücher, die sind geschaffen für den Coffee Table. Man blättert darin, schaut sich die tollen Bilder an – und legt sie wieder beiseite. Und dann gibt es diejenigen, die es gar nie aus der Küche schaffen. Ihre Seiten sind voller Saucenkleckser und Tassenringe. Ein Werkzeug eben. Ein solches soll auch das «Fülscher heute» sein, wünscht sich Susanne Vögeli. Die Aarauer Köchin und Kochlehrerin hat zum 100-Jahr-Jubiläum der legendären Rezeptsammlung von Elisabeth Fülscher (Bild) eine Hommage mit einer Auswahl an 75 Rezepten herausgegeben.

Elisabeth Fülscher (1895–1970) war so etwas wie die Julia Child der Schweiz – eine moderne Unternehmerin, eine engagierte Frauenrechtlerin, eine begnadete Kochlehrerin und vor allem eine erfolgreiche Kochbuchautorin. Den höheren Töchtern und Ehegattinnen vermittelte sie am Zürichberg ihr Kochwissen in Kursen. Wer die Kochschule nicht besuchen konnte, bediente sich aus dem Kochbuch. Lange vor der «Tiptopf»- und Betty Bossi-Ära eroberte das «Fülscher» die Schweizer Küchen.

1923 erstmals erschienen, findet man darin von der einfachen klaren Suppe über das richtige Zurüsten von Gemüse bis zum aufwendigen Gitzibraten die ganze Bandbreite. Kurz: die Basis für eine solide und bewährte Küche. Diese ist keineswegs nur währschaft und bäuerlich, sondern «von internationalem Niveau», wie es in der Unterzeile des Kochbuchs heisst. Ihre diversen Auflagen hat Fülscher immer wieder auch dem Zeitgeist angepasst. So baute sie während der Kriegsjahre Spartipps ein, später ergänzte sie Rezepte mit amerikanischen Einflüssen.

Vor zehn Jahren gab Susanne Vögeli zusammen mit ihrem Partner Max Rigendinger eine 1,5 Kilo schwere Neuausgabe des Klassikers mit 1700 Rezepten heraus, samt den nostalgischen Illustrationen und Bildern von üppigen Hors-d’oeuvres-Platten und reich dekorierten Torten – bis heute Kult und ein Longseller.

Das Fülscher-Kochbuch, Max Rigendinger, Susanne Vögeli, 2020, 832 Seiten, Verlag Hier + Jetzt, Fr. 79.-

Mit dem gerade erschienenen Buch «Fülscher heute» führt Susanne Vögeli nun die «Fülscherwelt» in die Gegenwart – im gleichen Format wie das Standardwerk, inhaltlich jedoch abgespeckt und unseren heutigen Essgewohnheiten angepasst.

Damit die Esstraditionen nicht verloren gehen

Das war auch nötig. «Einige Gerichte funktionieren heutzutage nicht mehr», stellt Vögeli im Gespräch fest. Wer heute die Spargeln eine Stunde lang kocht, hätte wohl eine Suppe im Teller. «Bei Fülscher wurde das Gemüse meist ziemlich weichgekocht», meint die Herausgeberin schmunzelnd. So weltoffen die Kochbuchautorin auch war: Bei manchen Gerichten fehlte ihr auch das Wissen. Wie beim türkischen Pilaw.

Fülscher heute, Susanne Vögeli, 2022, 447 Seiten, Verlag Hier + Jetzt, Fr. 55.-

Elisabeth Fülscher rezeptiert ihn unbekümmert mit Schweinefleisch und Rotwein, gleich zwei Essensverbote im Islam. Solche Details hat Vögeli sanft korrigiert und die Rezepte zudem nach dem Prinzip «reduced to the max» entschlackt: weniger Zucker, weniger Fett, weniger Butter. Das gilt besonders für einen Klassiker, der mittlerweile zum überzuckerten Convenience-Produkt wurde: dem Birchermüesli. Ihr Rezept kommt ohne Süsse aus und schmeckt trotzdem lecker.

Die Handschrift von Fülscher ist im neuen Kochbuch dennoch da. Auch optisch. Jedes der 15 Kapitel startet mit einer Referenz an die grafischen Illus­trationen des Originals. Zwar verzichtet Vögeli auf das ausgeklügelte Nummernsystem, das innerhalb der Rezepte immer wieder auf andere Grundrezepte verweist. Sie gibt jedoch die Nummern vom Originalbuch an. Die Rezepte hat sie zusammengeführt, sodass die Abläufe rationeller sind.

Kochbuch-Legende Elisabeth Fülscher PD

Doch Vögelis Buch ist mehr als ein Kochbuch, vielmehr ein Geschichtsbuch, ein Nachschlagewerk. «Damit die Esstraditionen nicht verloren gehen», wünscht sie sich. Jedes Kapitel wird mit einem Essay von Autoren wie Samuel Herzog, Olivia Kühni oder Elisabeth Bronfen begleitet. Die Rezepte ergänzt Vögeli mit klug und sinnlich beschriebenen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Das ist der 69-Jährigen, die in Aarau die Kochschule ­Coo­­kuk gründete und heute das Koch-Labor «Raum Acht» führt, genauso wichtig wie die Rezepte an sich.

Vor allem aber hat Vögeli eine Mission: Sie möchte mit dem neuen Buch das Kochen, das man unbedarft aus den Händen gegeben habe, wieder in den Haushalt zurückholen. Die Ironie der Geschichte: Privat stand Elisabeth Fülscher nie selbst am Herd, ihre Nachfolgerin Vögeli hingegen schon. Das spürt man.

Rezepte

Rezept 1 Wirzwickel

zvg

Für 4 Personen

15 grössere Blätter von 1 bis 2 Wirzköpfen

1 EL Olivenöl

2 Zwiebeln, fein gehackt

150g Reis, Typ Rundkorn

1 EL Tomatenpüree

1 EL Harissa oder 1 TL Koriandersamen,

1 TL Kreuzkümmel und

½ TL Chiliflocken

1 EL getrocknete Minze

30 ml Wasser

½ TL Salz

300g Hackfleisch, vom Rind oder Lamm

etwas Olivenöl, zum Beträufeln

2,5 dl leichte Gemüsebouillon

Vom Wirz 16 grosse Blätter ablösen und portionenweise in wenig Salzwasser während rund 2 Minuten sieden oder dämpfen. Die Blätter abtropfen und auf eine Arbeitsfläche oder auf ein Backblech legen. Die Blätter auf der Arbeitsfläche ausbreiten, dicke Mittelrippen mit einem Stössel oder mit einem Wallholz flach drücken. Zwiebeln im Olivenöl glasig dünsten. Reis, Tomatenpüree, Gewürze und Minze sowie wenig Wasser beigeben. Während rund 5 Minuten weiter dünsten. Die Pfanne vom Herd nehmen, Salz dazugeben und abschmecken. Die Füllung abkühlen lassen.

Das rohe Hackfleisch dazumischen. Es soll eine homogene Füllung entstehen, dazu kurz mit den Händen durchkneten. Mischung auf die Mitte der Blätter verteilen. Zuerst rechts und links der Füllung dicht zuklappen. Die Blätter von der Stielseite her satt aufrollen. Die Wirzrouladen in einer flachen Pfanne dicht nebeneinanderlegen. Etwas Olivenöl auf die Rouladen träufeln. So viel Bouillon zu den Rouladen giessen, bis sie knapp mit Flüssigkeit bedeckt sind.

Erhitzen, bis die Flüssigkeit kocht, danach die Temperatur so regulieren, dass die Flüssigkeit ganz leicht köchelt. Reis und Fleisch garen im Kohlwickel, dazu braucht es in der Pfanne genügend Flüssigkeit. Pfanne mit einem gut schliessenden Deckel zudecken, bei kleinster Hitze 30 bis 40 Minuten leicht köcheln lassen. Ab und zu kontrollieren, ob genügend Brühe im Topf ist, wenn nötig wenig Wasser nachgiessen.

Rezept 2 Pain d’épice

zvg

Für eine Cakeform, 23cm lang, mit Backpapier ausgelegt

30 g Butter

120 g Rohzucker

2 Eier

2 EL Kakaopulver

1 EL Zimtpulver

1 Msp. Muskat oder Macis

5 Pimentkörner oder Gewürznelken, gemörsert

30 g Zitronat, fein gehackt

30 g Mandeln, fein gehackt

1 Zitrone, abgeriebene Schale

2 EL Zitronensaft

2 Prisen Salz

1,2 dl Milch

15 g Backpulver

250 g Ruch- oder Halbweissmehl

Butter und Zucker in einer Schüssel cremig rühren. Die Eier beigeben und weiterrühren. Kakao, Gewürze, Zitronat, Mandeln, Zitrone, Salz und Milch beifügen. Das Backpulver mit dem Mehl vermischen und zur Teigmasse sieben. Alles gut vermengen. Nur so lange umrühren, bis ein glänzender, weicher, gut durchmischter Teig entstanden ist.

Den Teig in die vorbereitete Form füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 180°C auf der untersten Rille 40 Minuten backen

Rezepte aus: Fülscher heute

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen