Krieg und Frieden Putin lässt die Waffen sprechen – doch russische und ukrainische Autoren lassen sich nicht mundtot machen Bild: AP/Vadim Ghirda (24. Februar 2022) Wer den Angriff Russlands gegen die Ukraine wirklich verstehen will, tut gut daran, den Schriftstellerinnen und Schriftstellern zuzuhören – sowohl den ukrainischen wie den russischen. Sie haben längst gelernt, wie man unbequeme Wahrheiten sagt. Julian Schütt 0 Kommentare 26.02.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Gerade macht sich der Kriegsherr Wladimir Putin daran, mit Bombardierungen neue Fakten in der Ukraine zu schaffen und de facto die Grenzen in der Ukraine zu seinen Gunsten zu verschieben. In der Sowjetunion kursierte einst ein Witz. Auf die Frage, an wen die UdSSR eigentlich grenze, habe man geantwortet: «An wen sie will.» Dieser Witz, erzählt vom Schriftsteller Andrzej Stasiuk, feiert jetzt ein bitteres Revival. Putin will bestimmen, wo genau sein Russland beginnt und wer dazugehören muss.

Witze sagen oft mehr aus über ein Land als langfädige Analysen, genauso lässt sich aus der Literatur oft mehr über ein Land und seinen Zustand ­herauslesen als aus Studien. Wer also wirklich verstehen will, was gerade in der Ukraine passiert, tut gut daran, sich mit Romanen und Reflexionen der ­ukrainischen wie russischen Autorinnen und Autoren auseinanderzusetzen.

«Die Ukrainer kommen in den Lehrbüchern, aus denen die Weltaufteiler ihre Kenntnisse beziehen, weniger ausführlich vor als in der Natur – und das ist ihr Verhängnis.»

Tanja Maljartschuk

Ukrainische Autorin Bild: Imago

Diesen Satz mailt mir gerade die 1983 geborene ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk. Es ist kein Satz von ihr. Der grosse Schriftsteller Joseph Roth hat ihn geschrieben, und zwar schon 1927. Der Satz führt uns vor Augen, wie sich immer wieder Usurpatoren die Ukraine einverleibt und zugerüstet haben, um ihre eigene Freiheit und Selbstständigkeit zu verhindern.

Maljartschuk hat aber noch einen anderen Satz geschrieben: «Allein sind wir niemand, eine Delikatesse auf dem Tisch jener, die glauben, dass sie die Welt beherrschen. Wenn wir mehr sind als einer, sind wir eine Macht, die selbst einer ganzen Armee von Schuften im Hals stecken bleibt.» Ein Satz, 2014 entstanden, der gerade wieder erschreckend aktuell ist.

Der 60-jährige Andrej Kurkow gehört zu den internationalen Literaturstars der Ukraine. Er schrieb schon 2013/2014 zur Zeit der Proteste auf dem Majdan-Platz und der russischen Annexion der Krim ein «Ukrainisches Tagebuch». 2019 erschien dann sein viel beachteter Roman «Graue Bienen» über den Alltag im Donbass in Zeiten kriegerischer Gefechte zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Soldaten.

Als ich Andrej Kurkow am Mittwoch per E-Mail um ein Gespräch gebeten habe, antwortet er sofort, entschuldigt sich aber, er müsse noch kurz weg. Er gehört zu den menschenfreundlichsten Zeitgenossen, denn als ich am anderen Morgen ein erstes Mal meine E-Mails checkte, hat Kurkow bereits auf alle meinen Fragen geantwortet.

«Putin liebt den Krieg», sagt der ukrainische Autor Andrej Kurkow. Bild: Alamy

Wie sind die Reaktionen der Menschen in der Ukraine?

Andrej Kurkow: In Frontnähe im Donbass haben die Menschen selbstverständlich Angst vor dem Krieg. Manche verlassen ihre Häuser und Wohnungen und flüchten. Mehrere Flüchtlinge aus Stanytsia Luhanska, einer Kleinstadt direkt an der Frontlinie, in der vor kurzem eine Separatistengranate einen Kindergarten getroffen hat, sind in Charkiw eingetroffen. Dort hat eine öffentliche Organisation, die Flüchtlingen hilft, ihre Arbeit aufgenommen. In Kiew, wo ich wohne, erkundigen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner vorsorglich, wo sich der nächste Luftschutzbunker befindet.

Wie beurteilen Sie die Stimmung bei den ukrainischen Entscheidungsträgern?

Niemand will Krieg, aber innerlich sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer dazu bereit. Schliesslich geht es da um das grundsätzliche Existenzrecht des Landes. Putin sagte in seiner Rede, dass er einen Staat wie die Ukraine nicht anerkenne. Für die freiheitsliebenden Menschen in der Ukraine ist es inakzeptabel, in einem Polizeistaat wie Russland zu leben. Ob es möglich ist, einen grossen Krieg zu vermeiden? Ja, aber nur, wenn sich die ganze freie Welt auf die Seite der Ukraine stellt.

Braucht Putin den Krieg aus innenpolitischen Gründen, um von der Misere in Russland abzulenken?

Putin liebt den Krieg, und er liebt es zu kämpfen. Das haben der Krieg in Georgien und die Beschiessung der Stadt Zchinwali durch die russische Armee gezeigt. [Anm. d. Red. Zchinwali ist die Hauptstadt der umstrittenen und nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Südossetien, die völkerrechtlich zu Georgien gehört.] Das russische Volk liebt Putin, was bedeutet, dass es bereit ist, für seine Ideen zu sterben. Das Leben in den russischen Provinzen ist arm, die Menschen leben mit Toiletten auf der Strasse und ohne Gas, aber im staatlich kontrollierten Fernsehen wird ihnen gesagt, dass sie Bürger einer Supermacht sind. Anstelle normaler Lebensbedingungen wird ihnen Stolz auf ihr Land gewährt. Und sie stimmten diesem ungleichen Austausch zu.

Sie leben zwar seit Jahrzehnten in Kiew, sind aber in St. Petersburg zur Welt gekommen und kennen auch Russland gut: Ist das der Krieg einer Machtelite um Putin, oder unterstützt tatsächlich ein Grossteil der Russinnen und Russen die Angriffe auf die ukrainischen Nachbarn?

Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Russinnen und Russen Putins Entscheidung, gegen die Ukraine zu kämpfen, gutheissen. Aber der russische Staat ist auf der Angst der Bürger vor den Behörden aufgebaut. Und wo Angst dominiert, schweigt die Bevölkerung und hält durch. Dass die Angst in Russland regiert, zeigt sich auch daran, dass dort kaum Menschen gegen den Krieg mit der Ukraine protestieren.

Was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht? Die blutige Antwort gibt er nun in der Ukraine: mit Bomben und Panzern. Bild: Marilla Sicilia/Imago

Befürchten Sie, dass Putin auch Kiew und den Rest der Ukraine militärisch unter seine Kontrolle bringen will. Also Back in the U.S.S.R?

Nein, was Putin aufbauen will, ist nicht die UdSSR, sondern etwas viel Gefährlicheres, aber innerhalb der Grenzen der ehemaligen UdSSR. Das Politbüro der Kommunisten war ein Kollegialorgan und konnte die Wünsche des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion unterbinden. Putin hat kein Politbüro. Er entscheidet, was zu tun ist. Der Rest hat nur Angst vor ihm und gehorcht. Dies wurde deutlich, als die Sitzung des ­Nationalen Sicherheitsrates Russlands im Fernsehen übertragen wurde.

Sie schildern in Ihren Werken immer wieder den Alltag im Donbass und in der Ukraine – frustriert es Sie, dass Literatur so wenig ausrichten kann gegen die Kriegstreiber?

Nein, Literatur kann an der heutigen Situation leider nichts ändern. Obwohl wir bereits aus Büchern über den Ersten Weltkrieg und über den Zweiten Weltkrieg all die schrecklichen Folgen dieser Kriege kennen. Aber Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben Einfluss, wenn nicht mit Büchern, dann mit ihrem öffentlichen Auftreten und ihrer Autorität. Dies gilt gegenwärtig jedoch nicht für russische Schriftsteller, die schweigen.

Andrej Kurkows Vorwurf, russische Kollegen würden schweigen, lässt sich allerdings widerlegen. Der seit langem in der Schweiz lebende russische Autor Michail Schischkin (Jahrgang 1961), der die wichtigsten Literaturpreise seines Landes erhalten hat und trotzdem einer der härtesten Kritiker des System ­Putins ist, schreibt mir, es gebe durchaus ein «alternatives» Russland. Über hundert Künstlerinnen und Künstler sowie Leute aus der Wissenschaft hätten einen offenen Brief unterzeichnet:

«Russland braucht keinen Krieg mit der Ukraine und dem Westen, niemand bedroht uns, niemand greift uns an.»

Michail Schischkin

Russischer Autor Bild: zvg

Der Krieg diene lediglich den Interessen Russlands, aber er berge zugleich die Gefahr, dass Russland damit letztlich auch seine eigene Existenz bedrohe. Wenn er über Putin spricht, nimmt ­Michail Schischkin kein Blatt vor den Mund. Er bezeichnet ihn als «Verbrecher», gar als «Massenmörder» und denkt dabei an die Kriege in Tschetschenien oder im Donbass und jetzt in der Ukraine.

Putin braucht Feinde, um nicht selbst der «Volksfeind» zu sein

Schischkin wird nicht müde zu betonen, Putin brauche wie jeder Diktator wirksame Feindbilder, um nicht selbst zum «Volksfeind» im eigenen Reich zu werden. Da biete sich die Ukraine an, hinter der für Putin selbstverständlich die USA stecken, und gegen diesen Erzfeind kann Russland keinen Krieg riskieren. Also führt er den Krieg gegen die Ukraine. Am allerwenigsten brauche Putin Künstlerinnen und Künstler oder Intellektuelle, die nur «ihre eigenen Lieder singen wollen». Putin genügt die Propaganda.

Man darf aber in der aktuellen ­Situation, sagt Schischkin, Putins Helfershelfer im Westen nicht übersehen, die seine gestohlenen Milliarden auch auf Schweizer Konten verstecken. Die Konten gehörten längst eingefroren. Schischkin schreibt, er empfinde in diesen Tagen «Scham und Schuld für mein Land, obwohl ich für diese menschenunwürdige Politik und den Gestank des Staatsstiefels nicht direkt verantwortlich sein kann. Russland ist meine Heimat, aber meine Liebe, Solidarität und Unterstützung gelten in diesen Tagen der Ukraine.»

Die Ostukraine ins Wohnzimmer der Weltliteratur geholt

Kehren wir in die Ostukraine zurück, wo sich jetzt alles dramatisch zuspitzt. Der 1974 in der Nähe von Luhansk geborene Serhij Zhadan ist einer der populärsten Autoren und Rockmusiker des Landes. In Büchern wie «Die Erfindung des Jazz im Donbass» oder «Mesopotamien» hat er die Ostukraine und die Metropole Charkiw ins Wohnzimmer der Weltliteratur des 21. Jahrhunderts geholt. Im Roman «Internat» von 2018 erzählt Zhadan von einer explosiven Ruhe, die dann in einen offenen Krieg mündet.

Serhij Zhadan, der bereits 2014 von prorussischen Kräften einmal spitalreif geschlagen wurde, interessiert sich für ganz sinnlich-direkte Alltagswahrnehmungen im Krieg: wie Soldaten riechen, wie ihre übernächtigten Augen gerötet sind, wie vor einer Kriegshandlung plötzlich die Vögel verschwinden. In einem Gespräch hat er mir einmal gesagt: «Ich habe einen Roman über einen Mann geschrieben, der kein Held sein will, der sich nicht für den Krieg interessiert, aber plötzlich interessiert sich der Krieg für ihn.»

Zhadans Wohnort Charkiw war bislang 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Jetzt könnten es bald weniger sein.

Fünf Bücher für diese Zeit des Krieges in der Ukraine

«Internat»

Meisterwerk des ukrainischen Autors Serhij Zhadan über einen Mann, der sich nicht für den Krieg interessiert. Aber der Krieg interessiert sich für ihn. (Suhrkamp-Verlag) Bild: zvg Frieden oder Krieg

Der in der Schweiz lebende russische Autor Michail Schischkin und der langjährige ARD-Korrespondent Fritz Pleitgen analysieren in dem Buch Russland. (Verlag Ludwig) Bild: zvg «Graue Bienen»

Roman des ukrainischen Autors Andrej Kurkow über einen Bienenzüchter im Donbass, der zwischen den Kriegsparteien zu überleben versucht. (Diogenes-Verlag) Bild: zvg «Zebra im Krieg»

Der Roman zur Stunde, geschrieben vom russisch-jüdischen Autor Vladimir Vertlib. Dem Buch liegt eine wahre Geschichte aus der Ostukraine zugrunde. (Residenz-Verlag) Bild: zvg «Blauwal der Erinnerung»

Ein wunderbarer Roman der ukrainischen Autorin Tanja Maljartschuk, die sich auf die Spuren eines ukrainischen Unabhängigkeitskämpfers begibt. (Kiepenheuer&Witsch) Bild: zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen