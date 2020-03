Kreativ-Tipp Nr. 1: Ab in den Wald, Bärlauch sammeln und ein feines Pesto machen Annika Bangerter 24.03.2020, 14.20 Uhr

Bärlauchpaste schmeckt an Nudeln und auf dem Brot.







Chris Iseli/Az / BRU

In den Wäldern spriesst der Bärlauch. Nehmen Sie beim nächsten Spaziergang eine Tüte mit und ernten Sie. Achtung: Bärlauch ähnelt den beiden giftigen Pflanzen Herbstzeitlose und Maiglöckchen – deren Blätter sind aber nicht gestielt. Bärlauch hingegen ist gesund – er wirkt entzündungshemmend, schleimlösend und regt den Stoffwechsel an. Wer länger davon zehren will, kann Bärlauch zu Pesto verarbeiten.