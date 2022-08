Kraut des Anstosses Koriander bereichert so manches Gericht – wer ihn nicht mag, leidet womöglich an einem Gendefekt Getty Spannender als Peterli ist Koriander allemal. Doch wegen seines eigenen Geschmacks scheiden sich am Kraut die kulinarischen Geister. Silvia Schaub 0 Kommentare 06.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Gut möglich, dass sich jetzt ein paar Leserinnen und Leser verabschieden. Weil sie zu denjenigen gehören, die Koriander nicht riechen können. Sie empfinden ihn als seifig und suchen das Weite, wenn ein Gericht damit zubereitet wird. Allerdings ist das doch eher eine Minderheit, ansonsten würde das Kraut kaum so populär in Erscheinung treten; besonders jetzt im Sommer. Ja, es scheint gerade erst so richtig unsere Breitengrade zu erobern – und vielleicht seinem optischen Zwilling, der Petersilie, den Rang abzulaufen.

Spitzenköche und Foodies schwören auf Koriander und schätzen seine nussigen, säuerlich-zarten, leicht pfeffrigen und zitronigen Aromen. Nadja Zimmermann, frühere Moderatorin und heute Foodbloggerin mit der Plattform LouMalou.ch, findet, dass das Kraut den Gerichten erst den richtigen Twist gebe.

«In einer Guacamole etwa bringt Koriander eine ganz spezielle Note hinein.»

In ihrem neuen Buch «LouMalou – entspannt, musikalisch, vegetarisch», verwendet sie Koriander insbesondere für asiatische Gerichte. Sie nimmt dazu frische Blätter, hackt sie klein (ebenso die Stängel) und gibt sie am Schluss zum Gericht. «So entfalten sie ihre Aromen am besten.»

Gesund und sehr vielseitig einsetzbar

Das grossblättrige Kraut gilt als eines der ältesten Gewürzkräuter der Welt und stammt aus Südeuropa und dem Mittleren Osten. Die Ägypter nennen es «Gewürz des Glücks». Es ist fester Bestandteil in der orientalischen und asiatischen Küche, aber auch in der südamerikanischen, und passt perfekt zu Eintöpfen, Fisch- und Gemüsegerichten sowie Saucen und Marinaden. Gemahlener Koriander ist auch bei Curry-Gerichten ein wichtiger Darsteller und ebenso bei Weihnachtsgebäck. Denn frisch gemörsert oder gemahlen verströmen die Samen einen Duft von Orangenschalen.

In der thailändischen Küche unverzichtbar: der Koriander Keystone

Schön ist natürlich, wenn man Blätter und Samen aus dem eigenen Garten ernten kann. Die einjährige Pflanze braucht lediglich einen kalkreichen und lockeren Boden – und ein windgeschütztes, sonniges Plätzchen. Ernten kann man die Blätter jederzeit. Es empfiehlt sich, sie von oben nach unten zu pflücken, so kann man die Blüte und damit das Wachstumsende hinauszögern. Die Früchte sollte man kurz vor der Vollreife ernten.

Nicht nur kulinarisch hat die Pflanze einiges zu bieten, auch gesundheitlich wird sie geschätzt und gilt als ein Allerweltsmittel. Koriander enthält zahlreiche ätherische Öle, Proteine, organische Säuren und viel Vitamin C. Er soll den Organismus von Giften und Schwermetallen reinigen, den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel senken oder die Verdauung regulieren.

Noch ein Wort zum seifigen Geschmack. Tatsächlich soll das herb­süssliche Aroma des Koriandergrüns von chemischen Verbindungen verursacht werden, die auch in Seifen vorkommen. Deshalb empfinden manche diesen Geschmack als abstossend. Forscher wollen herausgefunden haben, dass dies ihren Genen geschuldet ist.

Allerdings dürften nur zirka 17 Prozent der Menschen davon betroffen sein. Und zum Glück gehört auch die 3-Sterne-Köchin Tanja Grandits vom «Stucki» in Basel zur Mehrheit der Koriander-Liebhaberinnen. Sie schätzt an der Gewürzpflanze, dass man von den Wurzeln übers Kraut bis zu den Körnern alles verwenden kann. Sie rät, Koriander nie gemahlen zu kaufen, sondern die Körner selbst zu rösten. «Das knackt dann so schön, wenn die Körner lustig in der Pfanne tänzeln!», schreibt sie im Kochbuch «Gewürze».

Vielleicht ist es ja einfach eine Sache der Gewöhnung. Jedenfalls wäre es schade, das Gewürzkraut zu verschmähen, das die Spitzenköchin in Kombination mit einem geschmorten Zwiebelgericht als den «Himmel auf dem Teller» bezeichnet.

Peanut Butter Pad Thai

Für 4 Personen als kleines Gericht. Nadja Zimmermann

Zutaten Sauce: 3 EL Erdnussbutter, 300 ml Kokosmilch, 1–2 EL süsse Chilisauce, 2–3 EL Sojasauce

Zutaten Pad Thai:

250 g asiatische Nudeln,

200 g Tofu,

1 Stück Ingwer,

4–5 cm,

2 EL Kokos- oder Erdnussöl,

1–2 Knoblauchzehen,

frischer Koriander,

Frühlingszwiebeln,

Erdnüsse,

1 Limette, Saft,

schwarzer Sesam zum Garnieren

Alle Zutaten für die Sauce in einen kleinen Topf geben, aufkochen und rund 15 Minuten auf kleinem Feuer köcheln lassen. Währenddessen die Nudeln nach Packungsanleitung kochen und kalt abspülen. Beiseitestellen. Den Tofu in Würfel schneiden, den Ingwer klein hacken. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und den Tofu darin beidseitig scharf anbraten. Anschliessend die Hitze reduzieren, Ingwer und gepressten Knoblauch zufügen und kurz mitbraten. Die Nudeln zum Tofu geben, in der Pfanne schwenken und wenige Minuten anbraten.

In der Zwischenzeit die Korianderblättchen abzupfen. Die Frühlingszwiebeln schräg in Streifen schneiden. Die Erdnüsse hacken.

Die Sauce zu den Nudeln geben. Den Limettensaft hinzufügen. Nochmals abschmecken und anschliessend Koriander und Frühlingszwiebeln daruntermischen. Mit schwarzen Sesamsamen und den gehackten Erdnüssen garnieren und servieren.

Quelle: LouMalou.ch

Tomaten-Brotsalat mit Sternanis

Das Rezept ist ausreichend für 4 Personen. Michael Wissing

Zutaten Sternanisöl:

100 ml Olivenöl,

5 Sternanis

Zutaten Tomaten-Brotsalat:

1 Baguette, längs halbiert und in dünne Scheiben geschnitten,

1 Knoblauchzehe zum Einreiben,

Sternanisöl zum Bestreichen,

400 g verschiedenfarbige Cherrytomaten, geviertelt,

½ Bund Koriander, abgezupfte Blätter, zum Garnieren

Zutaten Marinade:

3 EL weisser Balsamicoessig,

½ unbehandelte Zitrone, Saft und abgeriebene Schale,

½ Knoblauchzehe, gehackt,

70 ml Sternanisöl (siehe oben),

Fleur de Sel,

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Für das Sternanisöl das Olivenöl mit den Sternanis auf 70 Grad erwärmen, 2 Stunden ziehen lassen und dann durch ein Sieb abgiessen.

Die Baguettescheiben mit dem Knoblauch einreiben, mit dem Sternanisöl bestreichen und in einer Pfanne rösten.

Weissen Balsamicoessig, Zitronensaft und -schale sowie gehackten Knoblauch mit dem restlichen Sternanisöl gut zu einer Marinade verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Tomaten marinieren und auf Teller verteilen, die Baguettescheiben vorsichtig dazwischen stecken/anrichten und mit den Korianderblättern bestreuen.

Quelle: Rezept aus «Kräuter», Tanja Granits, AT-Verlag

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen