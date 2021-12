Brillenbärin konnte mit Hunde-Medikament gerettet werden

Kranke Tiere Brillenbärin wurde mit Hunde-Medikament gerettet – Medikamentenbeschaffung für Zootiere oft schwierig Für kranke Zootiere gibt es selten Medikamente. Der Zoo-Tierarzt in Zürich muss jeweils selber eine Lösung finden. So hat er kürzlich Bärin Rica gerettet und so hält er auch einen Gorilla gesund. René Fuchs Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Brillenbärin Rica im Spiel mit einem anderen Bären im Zoo Zürich. Severin Bigler

Das Sonnenlicht kämpft sich durch die Nebelschwaden am Zürichberg. In der weiträumigen Brillenbärenanlage des Zoo Zürich sind die vier pelzigen Allesfresser auf Nahrungssuche. Den Winterschlaf kennt die südamerikanische Grossbärenart nicht. Ihre auffällige Gesichtsfärbung mit den hellen Ringen um die Augen wirkt magisch.

Doch vor einem Monat litt die vierjährige Bärin Rica an einer lebensbedrohenden Infektion. Den Tierpflegern fiel ihr apathisches Verhalten auf. Der eitrige Ausfluss im Schwanzbereich bedingte einen notfallmässigen Einsatz eines Breitbandantibiotikums im Tierfutter. Doch die viertägige Behandlungszeit verstrich ohne eindeutigen Erfolg. Der Entzündungsherd musste lokalisiert werden. Bärin Rica wurde in einem Abtrenngehege mit einem Blasrohrpfeil narkotisiert. Die aufwändige Untersuchung ergab eine Scheidenentzündung, gegen die das verabreichte Antibiotika resistent war. Was tun?

Schliesslich half ein anderes Antibiotikum

Es gibt in der Schweiz kaum zugelassene Medikamente für Zootiere wie Bären, Elefanten, Menschenaffen und Co. Eine Umwidmung oder auf Englisch ein sogenannter «Off-label-use», die Anwendung eines Medikamentes, welches eigentlich nicht für diese Tierart vorgesehen ist, ist oft die einzige Alternative. Die Tierarzneimittelverordnung lässt für Veterinärinnen und Veterinäre die Umwidmung von Medikamenten zu.

Sina Büel, Leiterin der Tierspitalapotheke Zürich. Severin Bigler

Sina Büel, Leiterin der Tierspitalapotheke Zürich sagt, der Ablauf der Medikamentenanwendung sei in einer Kaskadenregelung genau vorgegeben: Gibt es für eine Indikation kein in der Schweiz zugelassenes Arzneimittel, so darf 1. ein Medikament für die gleiche Zieltierart, aber eine andere Krankheit; 2. eine andere Zieltierart; 3. ein entsprechendes Humanpräparat oder 4. ein eigens hergestelltes Arzneimittel angewendet werden.

Eine angesetzte Bakterienkultur des vorgenommenen eitrigen Abstrichs bei der Bärin Rica im Labor half weiter. «Nach dem Befund verabreichte ich dem 71 kg schweren Tier ein hochkonzentriertes Antibiotikum, das wir in der Regel für grosse Hunde einsetzen», erklärt Jean-Michel Hatt. Seit 20 Jahren ist er leitender Zootierarzt und seit 15 Jahren Direktor der Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere an der Universität Zürich. «Die Bärin erholte sich daraufhin sehr schnell und ist heute wieder gesund».

Über 90 Prozent der Medikamente für Heim- und Zootiere sind umgewidmet. Für viele Firmen rentiert es nicht, Zulassungsverfahren für Tierarten durchzuführen. Teuer wird es für die Besitzer: Rund 10000 Franken kostet eine Herpesvirusbehandlung bei einem Elefanten. Innerhalb 48 Stunden kann der aggressive Erreger den Tod des Dickhäuters herbeiführen. Apathie, eine angeschwollene blaue Zunge und angegriffene Blutgefässe sind die lebensbedrohenden Symptome.

Die Elefanten im Zoo Zürich werden jede Woche auf Herpesviren geprüft. Severin Bilger

Jede Woche wird bei den Dickhäutern in den Ohren Blut genommen. Erreichen die Herpesvirenwerte den Schwellenwert, würde eine Therapie gestartet, mit einer zweimal am Tag vorgenommenen intravenösen Behandlung.

Eingesetzt wird ein antiviraler Wirkstoff, der eigentlich für immungeschwächte Menschen nach einer Transplantation entwickelt wurde. «Vor vierzehn Jahren konnten wir damit «Farha», die heute 16-jährige Elefantenkuh, retten», sagt Hatt.

Silberrücken «N’Gola», der 44-jährige Gorilla im Affenhaus, lässt Zootierarzt Hatt im Besucherraum nicht aus den Augen. Kurz, aber heftig schlägt er an die Innenscheibe seines Geheges. Das Imponiergehabe hat seinen Grund: Auch Menschenaffen können sich vor einer Behandlung fürchten. Seit sechs Jahren trägt das Gorillamännchen den Fuchsbandwurm in sich. Alle zwei Tage erhält es einen Sirup mit dem Wurmkiller-Medikament Albendazol verabreicht, das eigentlich für die Entwurmung von Rindern vorgesehen ist. Dank dieser Therapie breitet sich der Parasit nicht weiter in der Leber und anderen Organen aus.

Zootierarzt Jean-Michel Hatt in Angesicht mit einem Gorilla. Severin Bigler

Doch ganz geheilt werden können Gorillas damit nicht. Damit es nicht wie bei N’Gola zu einem Befall kommt, dürfen geschnittenen Äste, die ins Gehege gebracht werden, vorher nie den Waldboden berühren, wo sie mit Fuchskot in Kontakt kommen könnten.

Der Zoo stellt immer mehr Medikamente selber her

«In der Pandemiezeit ist es schwieriger geworden, Medikamente zu beschaffen», fügt die leitende Apothekerin Büel bei. Die Lieferketten wurden teilweise unterbrochen und grosse Absatzmärkte wie in Deutschland haben oft Vorrang. «Zudem sind Medikamente der Veterinärmedizin fast immer teurer als Humanprodukte», hält Büel fest. Zum Glück sind aber die Rohstoffe für Arzneien meist erhältlich. So können Produkte zunehmend im eigenen Labor der Tierspital-Apotheke hergestellt werden.

