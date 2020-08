Konflikte drohen in dieser Woche zu eskalieren. Bereits am Montag kann es zudem zu grösseren technischen Störungen kommen. Agieren Sie in jedem Fall Sie bewusst, ruhig und klar. Das Wochenhoroskop vom 10. bis 16. August 2020.

Silja Hänggi 09.08.2020, 19.00 Uhr