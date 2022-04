Schweizer Eltern über sind schockierter über den Krieg als Kinder

Kommentar Ihr Weltbild war lange rosa: Schweizer Eltern sind schockierter als ihre Kinder über den Krieg Eltern versuchen die schlimmen Kriegsbilder vor ihren Kindern zu verbergen. Das ist gut so - aber tief erschüttert ist ohnehin die Generation der jungen Erwachsenen selbst. Sabine Kuster 06.04.2022, 05.00 Uhr

Aus dem Spiel wurde ernst: Kriegsspielzeug im Museum. Kenneth Nars / BLZ

Letzte Woche noch haben Kinder auf Fotos von Menschen mit Gepäck gedeutet und gefragt: «Was ist mit denen?» Eltern haben gesagt: «Das sind Ukrainer, sie flüchten vor dem Krieg.» Diese Woche schauen Eltern die «Tagesschau» angesichts des Grauens in Butscha nur aufgezeichnet, wenn die Kinder im Bett sind. Und achten darauf, dass die Zeitung mit den Fotos von Leichen nicht aufgeschlagen liegen bleibt. Damit keine schwereren Fragen kommen.

Als Eltern hat man sich für die Kinder ein Lebensgefühl wie in der eigenen Kindheit und Jugend gewünscht: Kriege, die waren früher, und wenn es sie noch gab, waren sie unwirklich weit weg. Auch der Jugoslawien-Krieg erschütterte uns weniger, weil er nicht wie heute in der Ukraine fast in Echtzeit auf den (sozialen) Medien verfolgt werden konnte.

Im Stillen hofft man, dass es den Kindern heute ebenso geht wie uns. Dass sie denken: Hier wird niemals Krieg sein und keiner, den ich kenne, wird jemanden umbringen. Männer, die solche Taten anordnen, gibt es nur in Geschichtsbüchern. Also im Zweiten Weltkrieg, in dem Krieg, der so unvorstellbar viel Grauen beinhaltete, dass er automatisch wegrückt von einer möglichen neuen Realität.

Nicht die Kinder, sondern die Eltern sind jetzt die schockierten: Weil das Vertrauen aus der Kindheit weg ist. Für die Kinder gibt es den Schockmoment nicht. Sie fügen diesen Krieg zu ihrem Weltbild hinzu, das vielleicht nie so rosa sein wird, wie das ihrer Eltern einst war.