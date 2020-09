Walter Hörmann: Er enttäuschte beim

FC St.Gallen, doch die Fans mochten ihn Er kam als Rekordtransfer von Sturm Graz. Die hohen Erwartungen konnte er jedoch nicht erfüllen. Walter Hörmann absolvierte zwischen 1985 und 1987 46 Spiele für den FCSG, die Titel holte er erst später in der Karriere. Jürg Ackermann 19.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Hörmann im legendären Fido-Leibchen. Bild: Getty

Walter Hörmann gehört nicht zu denen, die am Ende der Aktiv-Laufbahn genug hatten. Dem Fussball ist er ein Leben lang treu geblieben – als Sportdirektor, Trainer, Förderer.

Vor acht Jahren kehrte er in seine Heimat Graz zurück. Dort bildet er seither beim steirischen Fussballverband Trainer aus, stellt die Lehrgänge zusammen, coacht die U14-Auswahl und ist Direktor der Sturm-Graz-Akademie, einem der besten Nachwuchsprogramme in Österreich. «Die Arbeit mit Jugendlichen und Trainern macht mir enorm viel Spass. Meine 40-jährige Erfahrung im Fussball kann ich nun in vielen Bereichen zurückgeben», sagt Hörmann, der vor einer Woche 59 Jahre alt wurde.

Eine wichtige Erfahrung war auch die Zeit beim FC St.Gallen. Die zwei Jahre (1985 bis 1987) in der Ostschweiz haben ihn geprägt wie kaum eine Epoche in seinem Leben. Er kam damals als junger Familienvater hierher. Die Erwartungen waren hoch. Der FC St.Gallen zahlte für den damaligen österreichischen Nationalspieler 500'000 Franken Ablöse an Sturm Graz, eine Rekordsumme für den österreichischen Verein.

Vor 16'200 Zuschauern gegen Inter Mailand

Doch Hörmann enttäuschte. Als Gerhard Ritter ausfiel, wurde er in die Rolle des offensiven Spielgestalters gedrängt. Dem defensiv ausgerichteten Hörmann behagte das jedoch nicht. Highlights wie die Europacupspiele gegen Inter Mailand mit Stars wie Altobelli, Tardelli und Rummenigge vor der Espenmoos-Rekordkulisse von 16'200 Zuschauern blieben selten.

«Ich hatte fussballerisch keine guten Jahre in St.Gallen, menschlich waren sie jedoch sehr wertvoll.»

Er habe trotzdem alles versucht, alles gegeben, sagt Hörmann. «Ich glaube, das haben die Fans geschätzt.» Die Ostschweiz sei in dieser Hinsicht der Steiermark ähnlich. «Die Menschen sind ehrlich und verlässlich: Wenn sie dich einmal akzeptiert haben, mögen sie dich ein Leben lang.»

Obwohl er 1985 beim FC Zürich unter dem legendären Präsidenten Sven Hotz einen um 100'000 Franken höher dotierten Vertrag hätte unterschreiben können, hat Hörmann seinen Wechsel nach St.Gallen nie bereut. Alleine der Freundschaften wegen, die geblieben sind: Die damaligen Mitspieler Peter Germann und Bruno Huwyler sind Freunde geblieben. Sie sieht er noch immer regelmässig.

In der Saison 2004/2005 amtete Hörmann als Trainer des FC Wil. Bild: Bolliger Rainer

Zwei-, dreimal im Jahr reist er in die Ostschweiz. Auch der familiären Bande wegen. Hörmanns zweitgeborener Sohn wohnt im Vorarlberg und spielt dort auch Fussball – in der Amateurliga bei Höchst. Wenn möglich geht Hörmann bei seinen Besuchen auch in den Kybunpark. «Das St.Galler Publikum gehört zu den besten in Europa. Mir hat es im Herzen wehgetan, als ich gesehen habe, dass der Klub diese grandiose letzte Saison ohne Zuschauer beenden musste.»

Nach seinem durchzogenen Engagement beim FCSG war für Hörmann auf dem Rasen noch lange nicht Schluss. Herbert Prohaska lotste ihn 1987 zu Austria Wien, wo er die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte: zweimal Meister, zweimal Cupsieger. Seinen letzten Titel (österreichische Meisterschaft) feierte er 1997 – als schon 36-jähriger Mittelfeldspieler – mit Austria Salzburg, dem Vorgängerverein von Red Bull.

Hörmann holte Adi Hütter nach Altach

Danach war Hörmann mit unterschiedlichen Erfolgen Trainer bei Austria Wien, bei Vaduz, beim FC Wil, bei St.Pölten. Und danach auch Sportdirektor bei Altach, wo er Adi Hütter entdeckte.

Adi Hütter: Vertrauen ist ein entscheidender Faktor im Fussball.

Daniel Maurer / EPA

Der Frankfurter Erfolgstrainer schwärmt noch heute, wenn er auf seine Zeit beim Vorarlberger Verein zurückblickt. So sagte Hütter 2019 in einem Interview mit dem «Kurier» , von Hörmann habe er eins gelernt: Wenn man es als Klub schaffe, einen Trainer durch eine Krise zu führen, dann helfe das allen. Das Vertrauen sei im schnelllebigen Fussballgeschäft zum entscheidenden Wert geworden. Das gilt auch für den Nachwuchs.

Derzeit krempelt Hörmann das Förderkonzept in der Steiermark um. Seine Diagnose: Zu viele Jugendliche hören mit Fussball auf, weil der Resultatdruck zu hoch ist. Bis 13 Jahre soll nun die Freude im Vordergrund stehen und mit kleineren Teams und mehr Ballkontakten die Spielintelligenz gefördert werden - nach dem Vorbild der Juniorenausbildung beim FC Barcelona.

Dahinter steht ein simpler Gedanke: Wenn die Inspiration und Kreativität zu früh erstickt wird, ist sie für immer verloren. Und damit auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Instinkte. Das gilt wohl nicht nur für den Fussball, sondern fürs ganze Leben.

FC St.Gallen - FC Sion, So, 16 Uhr, Kybunpark Matchtipp Walter Hörmann: 2:1