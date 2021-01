Übernahme Gossauer Kabe Swiss Group verstärkt sich mit Geholit+Wiemer – 200 Jahre Know-how in Sachen Farben vereint Schweizerisch deutscher Zusammenschluss im Beschichtungsbereich. Seit Januar gehört die Geholit+Wiemer Lack und Kunststoff Chemie GmbH zur Schweizer Kabe Swiss Group. Stefan Borkert 20.01.2021, 12.49 Uhr

Die Familie Bubenhofer hat alle Anteile des deutschen, mittelständischen Herstellers von Beschichtungsstoffen, der Geholit+Wiemer Lack und Kunststoff Chemie GmbH im Rahmen einer Nachfolgelösung übernommen. Wie Kabe weiter mitteilt, war das Unternehmen mit Hauptsitz in Graben-Neudorf bei Karlsruhe bislang in Familienbesitz und wird mit seinen Standorten im In- und Ausland als eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Schweizer Unternehmensgruppe Kabe Swiss Group weitergeführt. Neu hat die Kabe Swiss Group dann 900 Beschäftigte. Bislang waren es gegen 700.

Partner seit 1988

Bei Geholit-Wiemer heisst es, dass damit mehr als zwei Jahrhunderte Erfahrung, Know-how und Innovation im Bereich Farben und Lacke vereint werden. Der Übernahme ging eine jahrzehntelange Partnerschaft voraus. Seit 1988 betreiben beide Unternehmen eine Vertriebsgesellschaft für Pulverlacke in Deutschland. Stephanie Bubenhofer, die mit ihren Brüdern Andreas und Christoph Bubenhofer die Karl Bubenhofer AG führt, verweist auf die Vorteile der Übernahme: «Wir kennen uns seit langem. Unsere Produkte und das Portfolio von Geholit+Wiemer ergänzen sich perfekt.» Sie fährt fort:

«Das stärkt uns als Gruppe und macht unser Angebot auf den Märkten noch wettbewerbsfähiger.»



Unter dem Dach der Kabe Swiss Group, die in vierter Generation von den Geschwistern Bubenhofer geführt wird, sind die Bubenhofer Unternehmen zusammengefasst. Die international agierenden Unternehmen stellen mit Produktionsstätten in Europa Baufarben, Putze, Fassadendämmungen, Industrie- und Pulverlacke her. Geholit+Wiemer ist Spezialist für Korrosionsschutz- und Industrielacke.