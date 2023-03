Tatort «MagicMom»: Diese Folge aus Münster ist klar misslungen

Tatort-Kolumne Münsteraner «Tatort» inszeniert Boerne und Thiel als politisch unkorrekte weisse Männer – so geht das nicht Sexistisch statt witzig: In der neuen Folge aus Münster misslingt der Drehbuchautorin viel. Dabei sind die Episoden aus Norddeutschland sonst immer überzeugend. Julia Stephan 04.03.2023, 05.00 Uhr

«Tatort» aus Münster – «Magic Mom». SRF1, Sonntag, 20.05 Uhr. Das Erste

Oft habe ich mich gefragt, ob man den Münsteraner «Tatort» kaputtmachen kann. Also so richtig. Irgendwas funktioniert ja immer, und Durchhänger sieht man alternden Formaten mitfühlend nach. Doch Drehbuchautorin Regine Bielefeldt hat mit ihrem «Tatort»-Erstling eine Bauchlandung hingelegt. Da gibt’s nichts zu retten. Wirklich gar nichts.

Magic Mom, eine junge Momfluencerin, die jeden Winkel ihres privilegierten Familienlebens im Internet mit ihren 630 000 Followern teilt, hängt an der Decke ihrer Designerküche. Allein die Idee, in dieses Milieu reinzupirschen, mit dem die beiden Kommissare wirklich gar keine Babywindel teilen, hat in an­deren Formaten («Die Beschatter») super geklappt.

Doch es kommt anders. 90 Minuten lang inszenieren sich die ewigen Spassvögel Boerne und Thiel als politisch unkorrekte weisse Männer, wobei sich Thiel für einmal offensiv mit Boerne gegen den Rest der woken Welt verbrüdert – von Gegenwind für den Narzissten keine Spur. Sie plustern sich auf mit misogynen Sprüchen («angenommen, Sie haben ein Alibi, das so wasserfest ist wie Ihr Make-up») und überlassen das Ermitteln dem Rest. Kommt Ihnen bekannt vor? Mir auch.

Der Versuch, den nicht erklärungs­bedürftigen Münsteraner Humor, der keinem mehr wehtut, einzurahmen in aktuelle sprachkritische Debatten – was ihn für Menschen, die sich tatsächlich von ihm verletzt fühlen sollten, ihn kein bisschen erträglicher macht –, misslingt. In Influencersprech: Es fehlt das beef, der Streit.