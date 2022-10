Jennifer Lawrence trägt Anzugweste im Stil der 1990er-Jahre

Stilradar Die Anzugweste bleibt hip: Mit Jennifer Lawrence zurück in die Vergangenheit Es braucht nicht viel, um in diesem Herbst ein simples weisses T-Shirt aufzupeppen. US-Schauspielerin Jennifer Lawrence macht es vor: Eine Anzugweste gehört zu den Key-Pieces der anstehenden Modesaison. Rahel Empl 15.10.2022, 05.00 Uhr

Aber hallo: Jennifer Lawrence ganz entspannt mit Anzugweste. Neil Mockford / GC Images

Vorsicht, Schwindelalarm! Bei dem Tempo, das die Mode gegenwärtig beim Abklappern der Trends vergangener Jahrzehnte vorlegt, kann sich gelegentlich ein flaues Gefühl im Magen einstellen. Waren eben noch die 1990er-Jahre das Nonplusultra, sollen bereits die Fashionkapriolen der Nullerjahre wieder en vogue sein, wie ich an dieser Stelle vor wenigen Wochen mit Widerwillen und am Beispiel von Popstargattin Hailey Bieber festhalten musste. Da geht es ja sogar in einer Zeitmaschine gemächlicher zu und her.

Zum Glück ist da Jennifer Lawrence, die diese Woche mit einem astreinen Auftritt an den Londoner Filmfestspielen bewiesen hat, dass textile Artefakte der 90s noch längst nicht eingemottet werden dürfen: Zu einer Podiumsdiskussion trug die US-Aktrice ein simples weisses Shirt – und peppte es mit einer schwarzen Weste im Anzugstil auf.

Die Aufmachung der 32-Jährigen erinnerte mich unwillkürlich an die Outfits damaliger aufstrebender Schauspieler, allen voran Johnny Depp, Keanu Reeves, Jason Priestley und Winona Ryder. Denn die 1990er-Jahre waren vielmehr als nur kunterbunt und Eurodance; sie konnten auch ultracool und unisex.

Die modische Kombination von Lawrence stellt die nur logische Weiterführung eines Revivals dar, das bereits in diesem Sommer über die Bühne ging: Anzugwesten wurden von besonders fashionaffinen Menschen in den warmen Monaten ohne etwas darunter getragen, gerne auch in der Denim-Version. Jetzt, da die Temperaturen sinken, geben sie mit besagtem weissem Shirt ein tolles Gespann ab. Und wenn es noch kälter wird, ersetzen Sie das T-Shirt einfach mit einem Strick- oder Rollkragenpullover. Ein Kleidungsstück also, das zu jeder Saison etwas hermacht.

Wer sich jetzt eine solche Weste anschafft, ist sowieso gut bedient. Mit ihr erhält jedes noch so schlichte Oberteil wie eben ein weisses T-Shirt ein lässiges Upgrade – das gilt bei Frauen als auch bei Männern. Lawrence mag nicht als Mode-Ikone bekannt sein, aber gerade, weil sie sehr entspannt mit dem Thema umgeht, hat sie von mir ein beherztes «Daumen hoch» verdient.