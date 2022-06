Sprachliche Moden: Vor und hinter den Ladenkassen

Sprachliche Moden und Marotten Vor und hinter den Ladenkassen Unser Kolumnist Pedro Lenz überdenkt diese Woche kurze Konversationen, die alle aus dem Alltag kennen. Pedro Lenz 11.06.2022, 05.00 Uhr

An der Ladentheke wird deutlich, wie sehr unsere Gesellschaft auf Effizienz getrimmt wird. Keystone

Der Mensch neigt zur Bequemlichkeit, auch beim Reden. Die Effizienz zählt heutzutage mehr als die Redseligkeit. Ein knapper Stil ist beliebter als eine blumiger Ausdrucksweise. Deswegen ist es üblich geworden, schon im Alltag viele Wörter, Sätze und ganze Gesprächsabschnitte auf das Wesentliche runterzukürzen.

«Cumulus?», fragt mich die Frau an der Warenhauskasse und es klingt, als hätte sie mich gefragt, ob ich Syphilis habe. Aber selbstverständlich ist Cumulus keine Krankheit und natürlich weiss hierzulande jedes Kind, was die Kassiererin fragen wollte. Trotzdem scheint es recht radikal, einen Fragesatz wie: «Sind Sie allenfalls im Besitz einer Cumuluskarte?» durch ein schlichtes, fragendes «Cumulus?» zu ersetzen.

Ähnlich minimalistisch kommen mir jeweils auch manche, an Geschäftskassen oft gehörten, Zweiwortsätze vor. Die Rede ist von Fragesätzen wie: «Zedeli wöue?» oder «Seckli wöue?» Natürlich wäre es effizient, auf solche Fragen nur den Kopf zu schütteln oder mit einem knappen: «Nei merci» zu antworten. Gleichzeitig juckt es einen gerade bei solch knappen Fragen, ein wenig ausführlicher zu antworten.

Man möchte der fragenden Person in aller Ruhe erklären, dass man auf den Kassenzettel verzichtet, da ja durch das bargeldlose Bezahlen ohnehin jede Ausgabe in der elektronischen Monatsabrechnung der Bank festgehalten ist. Ausserdem verzichtet man diesmal auch auf die angebotene Einkaufstüte, weil es weder ökologisch noch wirtschaftlich Sinn machen würde, die wenigen Waren, die man gekauft hat, in eine Einwegtüte zu packen.

Die ausführlichen Antworten passen freilich nicht zum Tempo, mit dem man an Kassen meist abgefertigt wird. Also verlässt man den Laden lediglich unter gleichzeitigem Gemurmel eines höflichen Kurzwunsches wie: «E Schöne!». Darüber, dass sich ein solcher Wunsch auf den aktuellen Tag, den Abend, den Feierabend oder den kommenden Sonntag beziehen kann, braucht man sich keine Gedanken zu machen. Das Gegenüber an der Kasse wird schon wissen, was es damit anfängt.

Die Radikalkurzform «e Schöne» ist mir persönlich immer noch lieber als die aktuell in Geschäften und Warenhäusern äusserst verbreitete Modeform: «E schöne Tag wünsch i.» Inte­ressant an dieser geradezu inflationär auftretenden Höflichkeitsfloskel ist die ungewohnte Satzstellung. Das Subjekt «Ich», das normalerweise bei Deutschen Sätzen am Anfang steht, steht hier am Satzende. Dafür steht das Akkusativobjekt (einen schönen Tag) vor dem Prädikat, also vor dem konjugierten Verb, was im Deutschen eher selten vorkommt.

Ausserdem verlangt das Verb «wünschen» nach einem Dativobjekt. Man will ja nicht nur wissen, wer etwas wünscht und was diese Person wünscht, sondern auch wem sie es wünscht. Warum an Ladenkassen der ziemlich einfache Satz «Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag» mit solcher Hartnäckigkeit zur leicht verkorksten Form «einen schönen Tag wünsche ich» umgeformt wird, hat mir bisher noch niemand erklären können.

«E schöni Erklärig wünsch i.»