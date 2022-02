«Salzmann studiert»: Fische im Spiegelbild

Corona-Pandemie Die Schweiz hat das Lachen verloren – wie wir es wieder zurückgewinnen

In der Krise hat eine Verkrampfung das Land durchdrungen, die sich nun nicht so schnell löst: Die Konflikte über die Corona-Massnahmen halten trotz der Öffnung an. Von einem Freudentag ist kaum was zu spüren. Was ist zu tun? Eine Soziologin, eine Pfarrerin und ein Epidemiologe zeigen Wege zurück in die neue Normalität.