Salzmann studiert Ein offenes Ohr dank Pandemie? Niklaus Salzmann 05.02.2022, 05.00 Uhr

Ärzte schauen ihren Patienten mit dem Otoskop in die Ohren, um den äusseren Gehörgang und das Trommelfell zu kontrollieren. Bild: Keystone

Den Geschmacks- und Geruchssinns verlieren Infizierte, auf den Hörsinn scheint die Pandemie dagegen einen positiven Einfluss zu haben. In Israel wurden besonders im ersten Lockdown weniger Hörstürze gemeldet als in früheren Jahren. Das zeigte ein Forschungsteam in einer soeben erschienenen Studie.