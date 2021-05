SALZKORN Zeit für die alten Tricks Thorsten Fischer 11.05.2021, 05.00 Uhr

Es fällt auf: Als Corona noch neu und sehr viele Fragen offen waren, wichen die Leute im Supermarkt doppelt so weit zurück, wenn jemand um die Ecke bog.

Und beim Anstehen entwickelten sich Tugenden, die man sonst eher aus angelsächsischen Ländern kennt. Dort, wo Schlangestehen eine Kunst mit klaren Regeln ist. Also sich immer am Ende der Warteschlange einreihen und sich nicht «zufällig» irgendwo hineinschieben; und nicht pausenlos seufzen, weil das Warten so schrecklich nervt.

Aber nun scheint eine neue Zeit anzubrechen. Wenn Wartende wieder sanft zu drängeln beginnen, wenn man beim Anstehen plötzlich wieder die hintere Person im Nacken spürt oder beim Lift alle gleichzeitig ein- und aussteigen wollen – ja, dann ist klar: Der Nach-Corona-Alltag rückt näher.

Yoga und Bauchmuskeltraining müssen nun warten. Stattdessen werden vor dem Spiegel alte Tricks geübt: Wie man den Ellenbogen gekonnt als Abstandshalter ausfährt, oder wie man innert Sekunden als Erster oder Erste den besten Platz für sich besetzt.