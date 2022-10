Innerrhoden: Sie rauchen Vanillestumpen und werden trotzdem alt

Salzkorn Wie machen die Innerrhödler das bloss? Ihre Kinder rauchen an der Viehschau Vanillestumpen. Trotzdem werden die Innerrhödler älter als alle anderen Schweizer. Der «Tages-Anzeiger» hat das Geheimrezept herausgefunden. Stefan Schmid 13.10.2022, 05.00 Uhr

«Wie machen die das bloss, die Innerhödler», fragt der Zürcher «Tages-Anzeiger». Sie haben die tiefsten Krankenkassenprämien und gleichzeitig die höchste Lebenserwartung im Land.

Der «Tagi» fackelte nicht lange und schickte eine Reporterin ins exotische Appenzellerland, um der Sache auf die Spur zu kommen. Was diese dort zu sehen bekam, muss sie schockiert haben: Schon nach wenigen Metern klebte Kuhmist an ihren Schuhen. An einer Viehschau werden «gestriegelte Kühe nach ihrer Schönheit bewertet», erklärt die Reporterin ihrer Leserschaft. Und die Kinder rauchen Vanillestumpen. Das findet zwar auch die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin nicht super, «aber gänzlich davon abhalten, könne sie die Kinder nicht.» Fazit der Reporterin: In Appenzell stinkt’s, Kühe werden vorgeführt und die Kinder fallen dem Drogenkonsum anheim – und trotzdem werden sie alle älter als die übrigen Schweizer.

Sollte die Reporterin nach ihrer Expedition psychologische Unterstützung benötigen, kann sie sich gerne bei uns melden.