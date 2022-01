salzkorn Wer nicht von Vincenz eingeladen wurde, fühlt sich geprellt Pierin Vincenz ging auf Geschäftskosten in Nachtclubs und lud seine Koch-Kollegen im Privatjet nach Mallorca ein. Er sei eben Tag und Nacht für die Bank unterwegs gewesen, rechtfertigt sich der ehemalige Raiffeisenchef. Jürg Ackermann 17.01.2022, 06.49 Uhr

Bald beginnt der Wirtschaftsprozess gegen Pierin Vincenz. Die «NZZ am Sonntag» hat nun Verhörprotokolle veröffentlicht, die zeigen, wie der ehemalige Raiffeisenchef seine ziemlich hohen Spesenbezüge für Vergnügungen aller Art rechtfertigt. Er sei eben Tag und Nacht für die Bank unterwegs gewesen, so Vincenz. Und es sei ihm, zum Wohle von Raiffeisen, stets um die Pflege von Beziehungen gegangen. Auch bei Ausflügen in Nachtclubs oder teuren Reisen mit den Kollegen vom Kochclub.