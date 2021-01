SALZKORN Wer an einem Laden vorbeikommt, geht eventuell auch rein Die desaströsen Auswirkungen der Coronapandemie treffen auch den St.Galler Detailhandel: Homeoffice ist sein natürlicher Feind. Odilia Hiller 09.01.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Sollte in Ihrer Wohngemeinde im Grünen demnächst ein kleiner, schmucker H&M in der Grösse eines Tante-Emma-Ladens aufgehen, wundern Sie sich nicht. Pandemie und Homeoffice verändern unser Einkaufsverhalten fundamental. Verlierer sind die Städte. Das zeichnet eine von der «Handelszeitung» in Auftrag gegebene Mobilitätsanalyse von Fussgängerströmen nach.