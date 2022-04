Salzkorn Was für ein Kleidungsstück sind Sie? Neue Teams und Arbeitskolleginnen lernen sich üblicherweise in Vorstellungsrunden kennen – mal kreativ, mal nicht. Jolanda Riedener 13.04.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundth

Sind Sie kürzlich in eine Arbeitsgruppe eingetreten? Ist ein neues Mitglied zu ihrem Team gestossen oder besuchten Sie wieder einmal eine Weiterbildung? Dann wissen Sie, was jetzt kommt: Vorstellungsrunde! Und damit die Frage, was man den noch fremden Kolleginnen und Kollegen über sich erzählen soll.