Salzkorn Vier Kunstwerke in 60 Sekunden Midjourney heisst das neue Computerprogramm, das Kunstwerke basierend auf künstlicher Intelligenz malt. Jolanda Riedener 22.07.2022, 07.17 Uhr

Illustration: Corinne Bromundth

Künstliche Intelligenz, auf Englisch artificial intelligence oder AI, wird längst in unserem Alltag eingesetzt. Dutzendfach scannt die Smartphone-Kamera unser Gesicht; Werbung auf Facebook oder der Sprachsteuerung des Navis liegt künstliche Intelligenz zugrunde.

Nun begeistert ein neues Forschungsprojekt Fans auf der ganzen Welt. Midjourney heisst das Computerprogramm, das aktuell in einer Beta-Version verfügbar ist. Es funktioniert simpel: In einem Chat fasst man seinen Bildvorschlag in Worte, ein Bot liefert in nur 60 Sekunden vier Bilder zum gewünschten Sujet.

Die Resultate sind erstaunlich. So «malt» der Midjourney-Bot etwa eine Zeitmaschine von H. R. Giger, schwarze Spinnen von Louise Bourgeois, die über Toronto wandern, oder kreiert gar ein neues Bild von Van Gogh.

Sind Computer bald die besseren Künstler? Und was bedeutet das für die Urheberschaft? Als Nutzerin darf man die Bilder jedenfalls verbreiten. Voraussetzung: Das Datum, an dem das Werk erstellt wurde, ist vermerkt. Denn: Das Programm soll laut Macher noch besser werden.