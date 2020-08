Salzkorn: Tanzen wie grosse Buben Wenn Blank (68) und Meier (75) von Yello tanzen, tun sie das wie grosse Buben. Altersgerecht ist das nicht, aber gut. Es scheint, als lachten sie über sich selber. 29.08.2020, 04.00 Uhr

Point. So heisst das neueste Album des Schweizer Electropopduos Yello. Boris Blank und Dieter Meier machen seit 40 Jahren gemeinsam Musik. Erfolgreich. Das Rezept für den Erfolg? Der Beat in den Songs ist fast immer der gleiche. Der Wiedererkennungswert der Yellosongs ist so gross wie bei kaum einer anderen Band: Di-di-di-di-di-dii-da-da-daa. Di-di-di-di-di-dii-da-da-daa.